Suomalais­firman keksintö auttaa koti­talouksia käyttämään sähköä silloin, kun se on halvinta

Suomalaisjärjestelmän avulla sähkölaskuun voi tulla kymmenien prosenttien säästö. Energiamarkkinoiden professori Samuli Honkapuron mukaan vastaavien järjestelmien pitäisi jo olla laajassa käytössä.

”Puhelin soi nyt päivittäin lähes koko ajan. Meillä on ollut kysynnässä dramaattinen muutos.”

Suomalaisfirma Trim Energy tarjoaa pientaloasujille palvelua, jonka kysyntä on toimitusjohtaja Tapio Saarenpään mukaan viime viikkoina räjähtänyt.

Yrityksen kehittämä järjestelmä optimoi kodin sähkönkäytön kustannuksia. Vastaavia palveluita tarjoaa Suomessa myös muutama muu toimija, esimerkiksi OptiWatti.

Kotitalous voi säästää Trim Energyn järjestelmän avulla kahta kautta, Saarenpää kertoo.

Puolet säästöstä tulee siitä, että järjestelmä valitsee kodin ja käyttöveden lämmitykseen automaattisesti tunnit, joina sähkö on edullisinta ja välttää lämmitystä kalleimpina tunteina.

Toinen puoli säästöistä tulee siitä, että suoraa sähkölämmitystä käyttävä asukas alentaa järjestelmän avulla asunnon lämpötilaa haluaminaan aikoina, esimerkiksi öisin.

Säästöä sähkölaskuun voi Saarenpään mukaan tulla useita kymmeniä prosentteja.

”Parinkymmenen prosentin säästö oli normi ennen kriisiaikaa. Nyt kun pörssisähkön hinta on noussut, säästö voi olla paljon isompikin.”

Jotta järjestelmä toimii, kotiin pitää asentaa kolme laitetta. Keskusyksikkö asennetaan sähkökaappiin ja lämpömittarit sisätiloihin. Mahdolliseen ilmalämpöpumppuun asennetaan infrapunaohjain.

Pilvipalvelu hakee Nord Pool -sähköpörssistä sähkön tuntihinnat ja sääpalvelusta sääennusteet. Kotia lämmitetään vain, kun se on tarpeellista. Tiedot välitetään keskusyksikköön, joka ohjaa talon lämmitystä.

Trim Energyn järjestelmää voi ohjata esimerkiksi puhelimella.

TäMÄN KALTAISIA järjestelmiä tarvitaan, sanoo LUT-yliopiston (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto) energiamarkkinoiden professori Samuli Honkapuro.

Yksilön hyödyn lisäksi niistä on hänen mukaansa paljon laajempaakin hyötyä.

”Sähkön tuotanto ja kulutus pitää koko ajan olla tasapainossa. Tuotantokapasiteetissa on nyt kovasti niukkuutta, joten kysyntää pitäisi pystyä ohjaamaan erityisesti kulutuksen huipputunteina.”

Piikkitunteina sähkön hinta voi nyt nousta jopa 80 senttiin kilowattitunnilta. Honkapuron mukaan jo 10 prosentin lasku kulutuksessa piikkitunteina johtaisi siihen, että hinta vähenisi kaikilla merkittävästi.

Energiakriisin kynnyksellä on keskusteltu myös siitä, riittääkö sähkö tulevana talvena vai joudutaanko turvautumaan kiertäviin sähkökatkoihin.

Suomessa olisi Honkapuron mukaan mahdollisuus käyttää fiksumpaa teknologiaa sähkön riittämisen varmistamisessa.

”Sähkökatkot voisi välttää sillä, että älykkäällä ohjauksella otettaisiin hieman pois kuormitusta. Sähkölämmitys voitaisiin esimerkiksi katkaista tunniksi tai pariksi.”

Mahdollisena järjestelmiin liittyvänä riskinä Honkapuro mainitsee kyberturvallisuuden.

”Jos vihamielinen taho pääsee käsiksi pilvipalveluun ja alkaa heilutella kuormituksia, sillä voi olla ikävä vaikutus sähköverkolle. Mutta toki kyberhaavoittuvuuksia on kaikissa muissakin yhteyksissä saatu ratkaistua.”

Trim Energyn järjestelmää on kehitetty vuodesta 2009 asti. Tähän mennessä toiminta ei kuitenkaan ole lähtenyt lentoon. Järjestelmiä on myyty vasta muutamia tuhansia.

”Olemme olleet edelläkävijöitä hieman liian aikaisin. Olemme sinnikkäästi odottaneet, että markkina muuttuisi”, Saarenpää sanoo.

Iso syy on Saarenpään mukaan ollut myös hinta. Järjestelmä maksoi alussa yli 1 500 euroa. Nyt hinta on saatu pudotettua alle 500 euron, sillä elektroniikka on halvempaa ja suunnittelu fiksumpaa. Kertahinnan päälle tulee 9,90 euron kuukausimaksu.

Vaikka asiakkaiden kyselyt ovat nyt lisääntyneet monikymmenkertaisesti, vieläkään ei voida puhua suurista joukoista.

”Asiakkaamme ovat edelleen heitä, jotka tietävät pörssisähköstä enemmän kuin keskivertokansalainen.”