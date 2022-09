Ukrainalaisia sotilaita on lennätetty sairaala­hoitoon Suomeen

EU on tuonut Suomeen seitsemän ukrainalaista potilasta sairaanhoitoon. Suomi voisi ottaa vastaan useampiakin sairaanhoitoa tarvitsevaa potilaita Ukrainan sodan keskeltä.

Ukrainan sairaanhoitojärjestelmä toimii sodan vuoksi äärirajoillaan. Kuvassa on venäläisten pommituksissa vaurioitunut synnytyssairaala Kramatorskissa.

Euroopan unionin pelastuspalvelu on tähän mennessä tuonut Suomeen seitsemän ukrainalaista potilasta sairaanhoitoon.

Potilaat ovat sekä sotilaita että siviilejä. Sosiaali- ja terveysministeriö ei kerro, kuinka suuri osuus potilaista on sotilaita.

EU:n pelastuspalvelun kautta on kuljetettu viime keväästä alkaen yhteensä noin 1 500 ukrainalaista potilasta eri EU-maihin.

Viikko sitten julkistetun tilaston mukaan eniten ukrainalaisia ovat vastaanottaneet Saksa, Espanja, Italia ja Liettua.

Pohjoismaista Tanska on ottanut vastaan 44, Ruotsi 31 ja EU:n ulkopuolelta Norja 80 potilasta.

Potilaiden kuljetuksessa hoitoon on kyse niin kutsutusta Medevac-toiminnasta eli lääkinnällisestä evakuoinnista. EU:n pelastuspalvelun käytännön toimintaa hoitaa Brysselissä sijaitseva Euroopan hätäavun koordinaatiokeskus (Emergency Response Coordination Centre).

”EU on päättänyt, että jäsenmaat yhdessä auttavat Ukrainaa sellaisten potilaiden osalta, jotka tarvitsevat jatkohoitoa ja arviointeja”, sanoo erityisasiantuntija Lasse Ilkka sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Vaikka joukossa on sotilaita, niin kaikki autettavat potilaat eivät ole saaneet vammoja sodassa. Joukossa on myös sellaisia ihmisiä, joita Ukrainan terveydenhoitojärjestelmä ei pysty nykytilanteessa hoitamaan.

”Tämä ei ole pelkästään sotilaallinen evakuointijärjestelmä”, Ilkka muistuttaa.

Evakuointijärjestelmä toimii niin, että Ukraina antaa tietoja hoitoa kaipaavista potilaistaan EU:n pelastuspalvelun hätäavun koordinaatiokeskukselle, jonne EU:n jäsenmaat ovat vuorostaan ilmoittaneet kykynsä tai mahdollisuutensa ottaa vastaan ja hoitaa potilaita.

Ilkan mukaan Suomen lähtökohtana on ollut tarjota sellaista erityistason hoitoa, jota Ukrainassa ei pystytä järjestämään.

”Yhdessä sairaanhoitopiirien kanssa on sitten katsottu, mitä he pystyisivät tarjoamaan”, Ilkka sanoo.

Suomella olisi ollut mahdollisuus tarjota enemmänkin apua, mutta sitä ei ole tarvittu, koska EU:n suuret jäsenmaat ovat ottaneet vastaan niin paljon potilaita. Potilaita pyritään myös siirtämään isompina ryhminä.

EU:n pelastuspalvelulla on ollut elokuun puolivälistä alkaen käytössään myös Norjan tarjoama ambulanssilentokone, jolla on kuljetettu potilaita ympäri Eurooppaa kaksi kertaa viikossa. Kokeiluluontoinen toiminta jatkuu ainakin lokakuun loppuun asti.

”Norjalla on sopivaa kuljetuskalustoa. Heillä on osaamista, koska he kuljettavat paljon potilaita ilmateitse oman maan maantieteestä johtuen.”

Myös esimerkiksi Romania on kuljettanut potilaita hoitoon Tanskaan.

EU:n pelastuspalvelun lisäksi yksityiset vapaaehtoiset ovat tuoneet ukrainalaisia potilaita Suomeen. Heinäkuun lopussa vapaaehtoiset toivat yhdellä kertaa toistakymmentä haavoittunutta sotilasta.

STT laski sen jälkeen, että yliopistollisissa sairaaloissa on hoidettu 11 Ukrainasta tuotua potilasta.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedossa ei ole muita yksityisten vapaaehtoisten järjestämiä potilaskuljetuksia Suomeen.