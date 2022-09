Sdp:n riitely Mikkelissä kärjistyi keväällä. Sen jälkeen on ollut esillä muun muassa väite seksuaalirikoksesta ja nyt myös poliisitutkinta kunnianloukkauksesta. Alun perin yhdentoista valtuutetun ryhmä on nyt hajonnut useaksi riiteleväksi ryhmäksi.

Mikkelissä kuntapolitiikkaa mutkistaa nyt Sdp:n paikallisiin vaikuttajiin liittyvä soppa. Riitaisaan tilanteeseen on sekoittunut monenlaisia aineksia, mutta viime keväänä erimielisyydet kärjistyivät ja tulivat julkisuuteen.

Keväästä asti on tapahtunut paljon. On esitetty väite seksuaalirikoksesta, on poliisitutkinta kunnianloukkauksesta sekä syytöksiä vallanhimosta, vehkeilystä ja ajojahdeista.

Tapahtumien ytimessä on ollut kaksi demarivaikuttajaa: entinen kansanedustaja, kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen sekä valtuuston ja hallituksen jäsen Jarno Strengell.

Jarno Strengell ja Satu Taavitsainen.

Tapahtumasarja käynnistyi maaliskuussa, jolloin Sdp:n valtuustoryhmä erotti Jarno Strengellin puoleksi vuodeksi ryhmästään. Erottamisesta päätettiin äänestyksen jälkeen äänin 7–4.

Valtuustoryhmän puheenjohtajana toiminut Satu Taavitsainen kertoi syyksi pitkäaikaisen luottamuspulan. Strengell piti erottamista perusteettomana. Hän perusti oman valtuustoryhmän Sdp Mikkelin. Erottamisesta kertoi Länsi-Savo-lehti.

Taavitsainen kirjoitti erottamisesta Facebook-seinällään. Siellä hän kertoi luottamuksen Strengelliä kohtaan menneen ryhmää vastaan toimimisen seurauksena ja seksuaalirikoksen uhrin kerrottua kokemuksestaan puolueen toimihenkilölle.

Strengell teki väitteistä poliisille rikosilmoituksia. Sittemmin Taavitsainen on poistanut kirjoituksensa.

” Poliisi tutkii kolmea henkilöä, joista yksi on Länsi-Savon mukaan Taavitsainen.

Heinäkuussa poliisi kertoi selvittäneensä seksuaalirikosväitteitä.

Länsi-Savon haastattelussa poliisi kertoi tutkineensa asiaa väitteiden todenperäisyyden näkökulmasta ja rikosoikeudellisesta näkökulmasta. Lehden mukaan poliisi olisi tutkinut väitteitä myös sellaisista tapahtumista, jotka olisivat nyt rikosoikeudellisesta näkökulmasta jo vanhentuneita.

Poliisi kertoi, että selvitysten mukaan ei ole perusteita aloittaa esitutkintaa väitetystä seksuaalirikoksesta.

Sen sijaan poliisi aloitti Strengellin ilmoitusten pohjalta esitutkinnan, jossa tutkitaan muun muassa törkeää kunnianloukkausta. Poliisi tutkii kolmea henkilöä, joista yksi on Länsi-Savon mukaan Taavitsainen.

Elokuussa kolme Sdp:n valtuutettua ja kaksi varavaltuutettua erosi puolueen valtuustoryhmästä ja perusti Mikkelin puolesta Sdp -valtuustoryhmän.

Eron syyksi ryhmä ilmoitti julkisen keskustelun poliittisen luottamuksen ilmapiiristä. Ryhmän puheenjohtaja, entinen kansanedustaja Arto Seppälä kertoi Ylelle, että ryhmä haluaa jättää Taavitsaisen ympärillä käydyn mediakohun ja keskittyä politiikkaan. Hän myös arvosteli tapaa, jolla Strengell erotettiin ryhmästä.

Elokuussa Sdp:n kymmenen valtuutettua jakaantuivat siis jo kolmeen valtuustoryhmään.

Alun perin demareiden valtuustoryhmään oli kuulunut yksitoista valtuutettua, mutta alkukesästä yksi heistä jätti puolueen ja siirtyi keskustan ryhmään.

Mikkelin Sdp:n hajaannus jatkui viime viikolla, kun Satu Taavitsainen ilmoitti eroavansa puolueen valtuustoryhmästä.

Taavitsainen perusteli FB-päivityksessään eroaan ja kirjoitti poistuneensa ”lahoavasta talosta”.

”Välillä on tuntunut, että Sdp:n valtuustoryhmän toiminta on kuin saippuaoopperaa, jossa juonitellaan, on vallanhimoa ja selkäänpuukotuksia”, Taavitsainen kirjoitti.

Viime viikolla Jarno Strengell kävi läpi verkkosivuillaan kevään jälkeisiä tapahtumia ja keskustelua sekä vastasi häneen kohdistettuihin väitteisiin. Strengell kirjoitti seksuaalirikosviittauksista muun muassa näin:

”Koska kukaan väitetty uhri ei ole tehnyt minusta rikosilmoitusta, niin poliitikko teki minusta rikosilmoituksen seksuaalirikokseen liittyen. Rikosilmoituksen tekijä ei itse liity kertomaansa tapahtumaan, vaan on nimennyt siihen muita henkilöitä. Poliisi on päättänyt esiselvityksessä henkilöiden kuulemisen ja tietojen tarkistuksen jälkeen, ettei esitutkinnan aloittamiselle ole perusteita eli minua ei syytetä rikoksesta. Poliisi selvitti myös väitetyt vanhentuneet rikokset.”

Strengell on ehdolla Sdp:n eduskuntavaaliehdokkaaksi. Hän oli ehdolla vuoden 2019 eduskuntavaaleissa mutta ei tullut valituksi.

Myös Satu Taavitsainen oli ehdolla vuoden 2019 eduskuntavaaleissa, tuolloin istuvana kansanedustajana. Hän putosi eduskunnasta.

Nyt Sdp ei kelpuuttanut Taavitsaista ehdolle keskeneräisen poliisitutkinnan takia.

Kaakkois-Suomen piirihallituksen puheenjohtaja Hannu Repo kertoi Länsi-Savon haastattelussa, että meneillään olevan rikostutkinnan takia Taavitsaista ei voida asettaa Sdp:n jäsenvaalien ehdokaslistalle ainakaan tällä hetkellä. Poliisi on arvioinut, että kunnian­loukkaus­rikos­tutkinta valmistuu ensi kesään mennessä.

Tällä viikolla Mikkelissä koettiin jälleen uusi käänne.

Kaupunginhallitus esitti valtuustolle tilapäisen valiokunnan perustamista. Valiokunta tutkisi Satu Taavitsaisen asemaa kaupungin­hallituksen ensimmäisenä vara­puheen­johtajana sekä konserni- ja elinvoimajaoston ensimmäisenä varapuheenjohtajana.

Asiaa perusteltiin Taavitsaisen keväisellä kirjoituksella seksuaalirikoksesta. Valiokunta selvittäisi, onko Taavitsainen menettänyt kaupunginvaltuuston luottamuksen, ja tutkisi hänen erottamistaan.

” Jos Taavitsainen erotetaan, hänen mukanaan lähtee koko puheenjohtajisto.

Valiokunnan perustamista ovat pyytäneet valtuuston puheenjohtajisto sekä seitsemän puolueen valtuustoryhmien puheenjohtajat. Demariryhmistä asiaa on pyytänyt Mikkelin puolesta Sdp -ryhmän puheenjohtaja Arto Seppälä.

Jos Taavitsainen erotetaan, hänen mukanaan lähtee koko puheenjohtajisto, sillä kuntalain mukaan valtuusto ei voi erottaa yksittäistä luottamushenkilöä vaan koko toimielin on vaihdettava. Asiasta kertoi ensimmäisenä Länsi-Savo.

HS tavoitti Jarno Strengellin ja Satu Taavitsaisen puhelimitse. Strengell sanoo, ettei hänellä ole juuri lisättävää aiemmin kertomaansa. Hän pitää tilannetta ikävänä.

Poliisi on selvityksensä perusteella todennut, ettei väitetystä seksuaalirikoksesta ole syytä aloittaa esitutkintaa, Strengell muistuttaa.

”Seuraavaksi poliisi keskittyy kunnian­loukkaus­tutkintaan. Tämänhetkinen tilanne liittyy vain siihen, voiko kaupunginvaltuutettu esittää tuollaisia väitteitä julkisesti toisesta kaupunginvaltuutetusta ilman että kukaan on koskaan tehnyt tutkintapyyntöä kyseisestä [väitetystä] rikoksesta. Ei kukaan ole koskaan aikaisemmin syyttänyt minua seksuaali­rikoksesta eikä tehnyt tutkinta­pyyntöä. En ole ollut viranomaisten kanssa tekemisissä tällaisissa asioissa.”

Jos tällaisia syytöksiä tehdään julkisesti, sitten täytyy vain selvittää, Strengell sanoo.

”Olen tehnyt rikosilmoituksen, ja annetaan poliisien selvittää.”

Taavitsainen kiistää syyllistyneensä rikokseen.

”En ole valehdellut. Olen toiminut omantuntoni ja moraalisten arvojeni mukaisesti ja kertonut sen, mikä puolueen tietoon on saatettu.”

Taavitsainen sanoo HS:lle, että Sdp on ollut vahvasti kahtia jakautunut Mikkelissä jo vuosikausia.

”Sdp:n toiminta Mikkelissä on kuin saippuaoopperaa, jossa juonitellaan, puukotetaan selkään ja on vallanhimoa. Nämä juonenkäänteet olivat näkyvillä jo viime valtuustokaudella. Jo silloin ne ahdistivat ja ärsyttivät, mutta nyt olen lopullisesti kyllästynyt niihin. Haluan käyttää energiani kuntalaisten asioihin enkä olla enää kenenkään kollegan sylkykuppi.”