Mia Naumanen järkyttyi siitä, kuinka vähättelevästi poliisi suhtautui passien päätymiseen vääriin käsiin – ”Henkilö­tietoni on luovutettu ulkopuoliselle”

Tamperelaisen Mia Naumasen kertoman perusteella vaikuttaa siltä, että kirjekuoret pystytään jäljittämään mutta passeja ei. Poliisihallituksen mukaan järjestelmästä pystytään ajan kanssa selvittämään, missä mikäkin passi on.

Tamperelaisen Mia Naumasen mielestä noin sadan suomalaisen passin päätyminen ulkopuolisten käsiin on huomattavasti vakavampi asia kuin on annettu ymmärtää.

”Tätä ei ole hoidettu asiaankuuluvalla vakavuudella”, hän sanoo.

Naumanen on yksi noin sadasta, jonka passi on luovutettu jollekulle toiselle. Noin 550 passia päätyi teknisen vian vuoksi vääriin kuoriin viime viikolla.

Lähetyksistä noin 100 kappaletta ehdittiin luovuttaa kansalaisille. Poliisi on ohjeistanut väärän passin saaneita palauttamaan passit noutopaikkaansa.

Naumanen uusi passinsa noin viikko sitten verkossa, sillä vanha passi oli menossa vanhaksi. Uuden passinsa hän haki K-Marketista maanantaina alkuillasta. Tai siis luuli hakeneensa. Naumasen järkytykseksi kirjekuoressa ei ollutkaan hänen passinsa vaan tuntemattoman nuoremman miehen passi.

”Soitin heti seuraavana aamuna poliisin valtakunnalliseen neuvontanumeroon. He kysyivät ainoastaan, että olenko lähdössä matkalle. Suoraan sanottuna vastaukset olivat vähätteleviä.”

Naumanen kertoo kyllä olevansa lähdössä matkalle, ja se oli syy uusia passi. Matkasta hän ei kuitenkaan ollut huolissaan, vaan vuotaneista henkilötiedoistaan.

Vielä suuremmaksi huoli kasvoi, kun Naumasen henkilötunnusten lisäksi puhelimessa kysyttiin hänelle päätyneen passin omistajaa ja tämän henkilötunnusta.

”He eivät tienneet, kenen passi minulla on. Lisäksi he eivät tienneet missä minun passini on. Tätä jouduin kysymään kahdesti, jotta sain vastauksen”, Naumanen sanoo.

Poliisihallituksen lupahallinnosta on kerrottu muun muassa Ylelle, että kaikki lähetykset pystytään jäljittämään.

Naumasen kertoman perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että kirjekuoret pystytään jäljittämään mutta passeja ei.

Ylitarkastaja Juhani Ruutu Poliisihallituksesta kertoo HS:lle, että tällä hetkellä ei pystytä suoralta kädeltä sanomaan, missä yksittäinen passi on, ellei sitä ole jo palautettu. Siksi poliisissa halutaan kartoittaa puhelimessa, kenen asiakirja kuoressa on ollut.

Ruudun mukaan tiedot pystytään kuitenkin ajan kanssa selvittämään järjestelmästä.

”Dataa pitää käsitellä ja tieto pitää kaivaa – tieto ei siis ole sellainen, että pystyisin sen suoraan katsomaan järjestelmästä. Datan perusteella pystytään päättelemään, mikä passi on ollut missäkin lähetyksessä.”

Tällä hetkellä tiedetään, mihin jokainen lähetys on mennyt ja kuka sen on noutanut. Nyt Ruudun mukaan vasta selvitetään, minkä logiikan mukaan passit ovat menneet eri kuoriin.

Aikataulua tiedon saamiselle Ruutu ei osaa vielä sanoa. Poliisissa kuitenkin huolehditaan, että kaikki asiakirjat tulevat palautetuiksi.

”Jos jokin asiakirja ei jostain syystä lähde palautumaan, järjestelmän kautta pystymme kaivelemaan tiedon siitä, kenelle kyseinen asiakirja on luovutettu.”

Naumasen mukaan neuvontanumerosta häntä rauhoiteltiin sillä, että hänen passinsa kyllä palautuu, sillä varmasti väärän passin saanut haluaa omansa tilalle.

Naumasen mielestä lohtu oli laiha.

”Se ei poista sitä asiaa, että minun henkilötietoni on luovutettu ulkopuoliselle. Passi on tärkein henkilöllisyyden todentava asiakirja, joka minulla on. Kai siihen lienee syynsä, miksei ihminen saa edes omalla vanhentuneella passillaan haettua omaa uutta passiaan”, hän sanoo.

”On sulaa hulluutta vain olettaa, että ihmiset eivät käytä saamiaan tietoja väärin. Vaikka se onkin epätodennäköistä, parempi katsoa kuin katua, ettei tule mitään identiteettivarkauksia.”

Hänen mielestään viranomaisilla olisi tilanteessa velvollisuus kehottaa kansalaisia suojaamaan tietonsa.

Hän ei itse jäänyt ohjeistuksia odottelemaan vaan soitti heti tilanteen tajuttuaan pankkiinsa ja teki omaehtoisen luottokiellon.

”En ole näissä asioissa mikään guru, mutta toimin pankista saamieni ohjeiden mukaan. He suhtautuivat tähän hyvin vakavasti, ja se oli lohdullista.”

Juhani Ruutu ei halua vähätellä tapahtuneen vakavuutta.

”Kyse on ehdottomasti vakavasta tilanteesta, ja tällaista ei missään nimessä saisi päästä käymään.”

Identiteettivarkauden kohteeksi joutuminen tilanteen takia on hänen mukaansa epätodennäköistä.

”Ei ole houkuttelevin tapa ryhtyä väärinkäytöksiin tällä tavoin saatujen tietojen perusteella, koska viranomaisella on tiedot siitä, kuka passilähetyksen on käynyt noutamassa.”