Venäjällä keskiviikkona määrätty osittainen liikekannallepano ei vaikuta Suomen rajaviranomaisen toimintaan. Rajaviranomainen on kuitenkin varautunut siihen mahdollisuuteen, että rajalle saattaa saapua aiempaa enemmän ihmisiä.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin Venäjälle määräämä osittainen liikekannallepano ei vaikuta Suomen rajaviranomaisen toimintaan, kertoo Rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö Matti Pitkäniitty.

Venäjältä ei ole esitetty liikekannallepanoon liittyviä vaatimuksia Suomen suuntaan. Ja jos tulisikin, Suomen rajalla toimittaisiin silti Suomen lain ja Schengenin rajasäännöstön mukaan.

”En usko, että yksikään EU-maa muuttaisi tällaisessa tilanteessa oman maansa rajaviranomaisen toimintaa. Ei ole meidän asiamme seurata Venäjän liikekannallepanon toteuttamista”, Pitkäniitty sanoo.

Keskiviikkona annettu määräys ei vielä aamun aikana näkynyt Suomen itärajoilla. Pitkäniityn mukaan onkin luontevaa, että reaktiossa kestää aikansa. Rajaviranomainen on kuitenkin varautunut siihen mahdollisuuteen, että rajalle saattaa saapua aiempaa enemmän ihmisiä.

”Haluan terävöittää sitä, että seuraamme kaikkea ulkorajaliikennettä ja kaikkia ulkorajoja eli Schengen-alueen ulkopuolelta tulevaa liikennettä erittäin tarkkaan. Tässä tilanteessa ei riitä se, että olisimme hereillä vain Vaalimaan rajanylityspisteellä.”

Yhtenä uhkaskenaariona on Pitkäniityn mukaan ollut sodan alusta asti liikekannallepano ja siitä seuraava sotaan haluamattomien hakeutuminen länsimaihin.

”Rajaviranomaisen näkökulmasta henkilöllä, joka tulee Suomeen, pitää olla passi ja voimassa oleva viisumi. Toinen vaihtoehto on tulla rajalle ja hakea turvapaikkaa tai kansainvälistä suojelua.”

Se on taas eri asia, päästääkö Venäjä yhä asevelvolliset rajan yli.

”Iso kysymys on, miten Venäjän viranomaiset valvovat omasta maastaan lähtevää liikennettä. Sitä emme vielä tiedä. Referenssiä voi kuitenkin hakea Ukrainasta. He päättivät sodan alussa, että 18–65-vuotiaat eivät saa poistua maasta”, Pitkäniitty pohtii.

Suomen rajaviranomaiset kuulisivat tällaisesta poliittisesta päätöksestä muun muassa mediasta. Pitkäniitty huomauttaa, että Venäjän on mahdollista tiukentaa omaa rajavalvontaansa ilman virallisia päätöksiäkin.

”Usein rajalla kulkevat kuten vuorobussien tarkastajat kertovat meille tämän kaltaisista muutoksista.”

Venäjän liikekannallepano herättää varmasti kaksoiskansalaisten keskuudessa pohdintaa siitä, uskaltaako Venäjälle lähteä esimerkiksi sukulaisia tapaamaan. Keskiviikkona koko liikkeellepanon vaikutuksesta Suomessa asuviin Venäjän kansalaisiin ei ole vielä tietoa.

”He ovat matkustajaryhmä, joka joutuu miettimään matkustamistaan. Saattaa olla, että he harkitsevat sitä, että pääsevätkö he enää takaisin Suomeen jos menevät Venäjälle. Voi olla, että Venäjän viranomainen ottaa heihin yhteyttä palvelukseen astumisen vuoksi. He joutuvat tekemään valintaa siitä, miten toimia”, Pitkäniitty sanoo.

Keskiviikon käänne on kirvoittanut jälleen keskustelua myös Suomen rajan sulkemisesta venäläisturisteilta. Tätä ovat vaatineet erityisesti oppositiopoliitikot jo aiemmin.

Viisumien myöntämistä on rajoitettu muttei kokonaan lopetettu. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoi HS:n haastattelussa viime viikolla, että rajan sulkeminen venäläisiltä täysin vaatisi sitä, että Suomen viranomaiset pitäisivät jokaista venäläistä turvallisuusuhkana.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoi keskiviikkona iltapäivällä HS:lle, että asevelvollisuusikäisiä miehiä pyrkii nyt pois Venäjältä kasvavissa määrin. Viisumihakemusten määrä on kasvanut merkittävästi ja osasta hakemuksista näkyy pyrkimys päästä pois Venäjältä.