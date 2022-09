Sairaanhoitajat Jenni Kangasniemi ja Jarno Koskinen pitivät Helsingin Sanomille päiväkirjaa työvuoroistaan Taysin Acuta-päivystyksessä.

Ensitie 8, Tampere. Kymmenen minuuttia autolla rautatieasemalta itään. Tämä on Pohjoismaiden suurin sairaalapäivystys, Tampereen yliopistollisen sairaalan Acuta.

Päivystys vastaa kaikkien Pirkanmaan alueen kuntien ilta- ja yöpäivystyksestä. Lisäksi Valkeakoskella on yöpäivystys. Vuodessa Acutassa käy 90 000 potilasta.

Kaksi Acutan sairaanhoitajaa piti työvuoroissaan päiväkirjaa Helsingin Sanomien pyynnöstä syyskuussa.

He ovat viisitoista vuotta päivystystyötä tehnyt sairaanhoitaja Jenni Kangasniemi, 42, ja neljä vuotta sitten alaa tradenomista sairaanhoitajaksi vaihtanut Jarno Koskinen, 37.

Kesällä Suomen sairaaloiden päivystykset ruuhkautuivat ennätyksellisen pahasti. Alkusyksystä ongelma on edelleen kasautunut päivystyksiin, kun potilaille ei ole pystytty järjestämään jatkohoitopaikkoja.

Acutastakin irtisanoutui elokuussa useita vakituisia sairaanhoitajia, ja heidän mukanaan meni kymmenien vuosien päivystystyökokemus.

Jenni Kangasniemen ja Jarno Koskisen päiväkirjan pidon aikaan voimassa oli hoitajajärjestöjen Tehyn ja Superin jäsenten vuoronvaihto- ja ylityökielto, mikä vaikutti jonkin verran vuorojen henkilökuntamäärään.

Jenni Kangasniemi piti päiväkirjaa maanantaina 19. syyskuuta. Hänellä oli silloin erikoispitkä vuoro: aamun puoli kahdeksasta iltakymmeneen.

Kello 17 sairaanhoitajien tunnelma lässähti, kun eduskunnasta tuli uutinen potilasturvallisuuslain läpimenosta. Lain mukaan sairaanhoitajat voidaan velvoittaa työtaistelun aikana töihin, jos potilaat ovat vaarassa.

”Hartiat lysyyn se veti. Minkä muun alan ammattilaisia kohdellaan näin?” Kangasniemi kysyy.

Jarno Koskinen piti kirjaa erilaisissa vuoroissa maanantaista sunnuntaihin 5.–11. syyskuuta.

Acutan jonotilannetta voi seurata reaaliaikaisesti Taysin sivuilla olevasta ruuhkamittarista.

Jenni Kangasniemi on työskennellyt 15 vuotta sairaanhoitajana päivystyksessä, mutta nyt paine on käynyt ennennäkemätömäksi.

Jenni Kangasniemen maanantai 19. syyskuuta

Jenni Kangasniemi tulee töihin puoli kahdeksalta Acutan sokkihuoneeseen, jota hoitajat sanovat sokkariksi. Se on ensihoitohuone potilaille, joilla on henkeä uhkaava tila tai he ovat lähellä sitä. Myös pelastushelikopteri tuo potilaat tänne.

8.00 ”Yövuoro oli jättänyt meille ensihoitohuoneeseen yhden elintoiminnoiltaan vakaan potilaan. Hän odotti valvontatasoista paikkaa, ja ne ovat Taysissa usein aivan täynnä, joten häntä ei saatu eteenpäin. Meitä oli töissä kaksi sairaanhoitajaa ja yksi lääkintävahtimestari.”

Kangasniemi ja kollegat tarkistavat, että ensihoitohuoneen laitteet, kuten hengityskoneet, toimivat ja että välineitä on riittävästi.

”Aamu alkoi normimiehityksellä. Meinasi veri seisahtua, kun minulle sanottiin, että on riittävästi ihmisiä töissä. Viimeksi näin on ollut ennen kesää.”

”Pääsimme normaalisti aamukahville. On tosi kivaa, että tauon saa pitää. Silloin on vaikea lähteä, jos on kaoottista.”

” ”On tosi kivaa, että tauon saa pitää.”

11.00 ”Se on mystinen asia, että kun ensimmäinen hoitaja sanoo, että ’voisin lähteä syömään’, niin sitten alkaa potilaita tulla.”

Päivystyksen yksi ruuhkahuippu on usein viikonlopun jälkeen maanantaina aamupäivällä.

Puolenpäivän aikaan ensihoitohuoneeseen tuodaan huonosti reagoiva yliannostuksen ottanut potilas.

”Urani alussa päihdetapaukset olivat niin sanottuja puliukkoja. Nyt huumeiden ja lääkkeiden sekakäyttö näkyy täällä päivittäin. Samat ihmiset yhä viikon välein samoilla syillä.”

” ”Samat ihmiset yhä viikon välein samoilla syillä.”

Samaan aikaan ambulanssi tuo aivoinfarktin saaneen potilaan.

”Aivoinfarktin hoitaminen on nopeaa ja saumatonta toimintaa ambulanssista meille asti, koska jokainen minuutti voi aiheuttaa aivoille tuhoa. Siihen haalittiin ylimääräinen hoitaja jostakin toisesta hoitoryhmästä. Se tarkoittaa sitten vajausta muualla.”

12.30 Päivystyksessä on päällä monipotilastilanne eli mopo 1. Se tarkoittaa, että Acutan päivystyksessä on yhtä aikaa 90 potilasta kun potilaspaikkoja on noin 70.

14.30 Sokkihuone on täynnä. Siellä on neljä huonokuntoista potilasta.

Acutassa päätetään laukaista monipotilastilanne 3. Se tarkoittaa, että Taysin osastoilla ja Pirkanmaan kuntien terveyskeskuksilla on velvollisuus järjestää lisää joustopaikkoja, joille päivystyksestä tulevia potilaista saadaan sijoitettua. Mopo 3 -tason hälytys on otettu käyttöön keväällä.

Jenni Kangasniemi siirtyy pitkän vuoron toiseksi osaksi tekemään aulassa hoidontarpeen arviointia. Tarvitseeko potilas heti petipaikan vai pystyykö hän istumaan aulassa ja odottamaan?

”On tärkeää osata kysyä oikeat kysymykset, että saan tarvittavat vastaukset. Laveapuheisilta ihmisiltä pitää kysyä monta kertaa: miksi olet nyt tässä?

”Ja nämä saattajat, jotka puhuvat miestensä puolesta. Kun kysyn oletko ottanut kipulääkettä ’no on se ottanut’. Millä arvioin potilasta, jos hän ei puhu minulle? Millä voi arvioida kuntoa, kun vaikkapa vaimo sanoo ’sillä niin ahdistaa henkeä’ – ja itse potilas ei saa edes suunvuoroa.”

” ”Alistuminen ja apatia ovat päällimmäiset tunteet.”

17.00 Tieto potilasturvallisuuslain läpimenosta tulee.

”Se oli pysäyttävää. Tunnelma on todella lyöty. Ei se jaksanut enää mitään vihan tunteita herättää. Alistuminen ja apatia ovat päällimmäiset tunteet.”

Acutan hoitajien ja lääkärien välit ovat työtaistelun aikana kuitenkin pysyneet hyvinä.

”Meillä on aika rempseää ja räväkkää lääkärikuntaa. Yleensä päivystyksessä on hoitajissa ja lääkäreissä vahvoja persoonia. Olemme riippuvaisia toisistamme. Lääkärit arvostavat meidän työtämme, ja välillämme vallitsee luottamus. He uskovat, kun soitan, että täällä on huonokuntoinen potilas tai että hän tarvitsee kipulääkettä. Ilman sitä tämä ei pyörisi näinkään hyvin.”

22.00 Jenni Kangasniemi pääsee kotiin.

”Päivällä nimilista joukkoirtisanoutumisesta kiersi Acutassa. Kirjoitin siihen nimeni isoilla kirjaimilla. Kymmeniä nimiä oli saatu maanantain aikana.”

Jenni Kangasniemen mielestä nyt on käsillä ratkaisu, joka vaikuttaa myös kymmenen vuoden päästä alalle oleviin ja sairaanhoitajaksi opiskeleviin.

”Jos käy niin, että joudun irtisanoutumaan, sitten voin katsoa mitä elämälläni teen. Olen toki etuoikeutetussa asemassa, kun minulla ei ole nyt asuntolainaa ja lapset ovat täysikäisiä.”

”Olen kaikkien kesän kohujen aikana puolustanut ja ymmärtänyt Sanna Marinia. Nyt vaan tuntuu, että hän ei kyllä puolusta minua”, Kangasniemi sanoo.

Koko illan Acutassa oli jonoa. Parina hetkenä lista, josta potilaat kutsutaan vuoronumerolla lääkärille, oli tyhjä.

”Uutisesta huolimatta minulla oli pitkästä aikaa kiva työpäivä ja olin hyvällä tuulella, kun lähdin kotiin”.

Fakta Näin sairaanhoitajien työt on jaettu Taysin Acutassa Päivystyksen lääkärit ja hoitajat työskentelevät viidessä hoitoryhmässä. Hoitajien sijoituspaikka voi vaihdella päivittäin tai myös vuoron aikana. Lisäksi päivystyksen yhteydessä toimii päivystyksen tarkkailuosasto, jossa on 21 paikkaa. Ensihoitoryhmä työskentelee sokkihuoneessa. Sinne tulevat ne potilaat, jotka ovat vaikeimmin sairaita ja tarvitsevat hoitoa heti. Täällä työskentelevät kokeneimmat ja ensiapuun erikoistuneet hoitajat. Konservatiivinen hoitoryhmä A hoitaa sisätautipotilaat, psykiatrisia potilaita ja jonkin verran neurologisia potilaita. Operatiivisessa hoitoryhmässä hoidetaan kova ja pehmeä kirurgia, tuki- ja liikuntaelinkirurgia. Konservatiivinen hoitoryhmä B on auki aamu- ja iltavuorossa. Siinä työskentelee päivystävä neurologi. Tässä hoitoryhmässä hoidetaan kaikki neurologiset sairaudet ja sydämen rytminsiirrot. Aulahoitoryhmässä hoidetaan päivystykseen omin voimin kävelevät potilaat. Tyypillisiä ovat korvatulehdukset, virtsatievaivat, haavat ja gynekologiset vaivat.

Jarno Koskinen on huolissaan ihmisistä, jotka tulevat päivystykseen, kun eivät saa apua ajoissa muualta.

Jarno Koskisen viikko 5–11.9.

Sairaanhoitaja Jarno Koskinen työskentelee Acutassa muissa hoitoryhmissä paitsi ensihoitoryhmässä.

5.9.2022, vuoro 14.00–22.00

”Olen paikkaamassa päivystyksen tarkkailuosastolla. Eristyspaikat täyttyvät nopeasti, koska eristystä tarvitsevia potilaita on todella vaikeaa saada jatkohoitoon”.

Eristyspaikoilla on vatsatautipotilaita tai esimerkiksi mrsa-sairaalabakteerin kantajia.

Acutassa on peruskiirettä. Yksi hoitoryhmistä on ollut aamusta kiinni henkilöstövajauksen takia, illalla se saadaan auki.

” ”Sisällä on 88 potilasta, ja jatkuva virta ambulansseja tuo lisää.”

6.9.2022, vuoro 14.00–22.00

Jarno Koskinen aloittaa vuoronsa hoitamalla viittä potilasta, joista yksikään ei ole omatoiminen. Hänen sijoituspaikkansa on hoitoryhmä, johon tulee niin sisätauti- kuin psykiatrisiakin potilaita.

”Nenämahaletkua, katetreja ja perusjuttuja. Huonovointisia potilaita. Noin 70 potilasta Acutassa sisässä vuoron alussa. Kolmelta on päällä monipotilastilanne.”

17.21 ”Viimein pääsen kahville, kolme potilasta viidestä kotiutunut. Kolme uutta tullut heidän tilalleen. Sisällä on 88 potilasta, ja jatkuva virta ambulansseja tuo lisää.”

20.00 ”Hoitoryhmässä on vauhdikkaita mielenterveyspotilaita ja vakavasti sairastuneita sisätautipotilaita. Onneksi meillä on todella hyvät vartijat.”

Yksi päivystystyön hankaluuksista on hoitaa kovin erilaisia potilaita samaan aikaan samassa tilassa.

Jokaisen potilaan jäljiltä pestään sängyt. Tänä iltana paikalla on petaaja.

”Se helpottaa hoitajan työtä valtavasti.”

22.00 Jarno Koskisen vuoro päättyy siihen, että potilaita on jäämässä päivystykseen yöksi enemmän kuin mihin on varauduttu. Se tarkoittaa yhden yövuorolaisen siirtämistä näitä potilaita hoitamaan. Joku toinen tekee kahden työt.

7.9.2022, vuoro 09.00–16.30

Jarno Koskisella on aulavuoro, jossa otetaan vastaan omin voimin päivystykseen kävelevät potilaat.

9.00 ”Yö ollut kuormittava, Acutaan jäänyt jatkohoitopaikkaa odottelemaan yöltä yli kymmenen potilasta. Työparini siirretään auttamaan toiseen hoitoryhmään, jään sairaanhoitajaksi aulaan. Kaverina on onneksi osaava lääkintävahtimestari.”

15.00 ”Tänään on tyypillinen aulapäivä, paljon tapaturmia ja murtumia. Muutama silmä- ja korvapotilas, sekä useampia vatsakipuisia.”

” ”Yövuoro alkaa kaaoksella päivystyksen tarkkailuosastolla.”

8.9.2022, vuoro 21.45–7.45

”Yövuoro alkaa kaaoksella päivystyksen tarkkailuosastolla. Iltavuorossa ollut yhden hoitajan puute, minkä takia viisi potilaspaikkaa täytyi sulkea. Lisäksi yhdellä kolmesta hoitajasta ei ollut iv-lupia eli lupaa pistää lääkkeitä suoneen.”

23:30 ”Viisi koronaeristyspotilasta jää yöksi Acutaan. Henkilöstövajauksen takia koronakohortti menee yhdellä hoitajalla. Viiden koronaeristyspotilaan hoito yksin on täysin epäinhimillistä.”

05.00 Jarno Koskisen mukaan kesälle ja syksylle hyvin tyypillistä on ollut, että päivystykseen jää yöksi paljon potilaita, koska Taysista tai Pirkanmaan terveyskeskuksista ei löydy jatkohoitopaikkoja.

”Acutan puolelle jää aamuvuorolle 25 potilasta vailla jatkohoitopaikkaa. Lisäksi kolme koronapotilasta ilman jatkohoitopaikkaa. Sääliksi käy aamuvuorolaisia ja potilaita”.

Jarno Koskinen on sitä mieltä, että terveyskeskusten vuodeosastopaikkoja on karsittu parikymmentä vuotta liian kovalla kädellä.

”Koska vastaanottoaikoja terveyskeskuksiin ei saa, pahenevat vaivat niin että on tultava erikoissairaanhoidon päivystykseen. Lisäksi terveyskeskusten vuodeosastopaikkoja on karsittu niin paljon, että perusterveydenhuolto -tasoista hoitoa vaativat potilaat päätyvät erikoissairaanhoidon osastoille.”

” ”Pihassa on useampi poliisiauto ja ambulansseja, viikonloppu on alkanut.”

9.9.2022, yövuoro 21.45–7.45

Jarno Koskinen tulee perjantain ja lauantain väliseksi yöksi töihin aulavuoroon.

”Pihassa on useampi poliisiauto ja ambulansseja, viikonloppu on alkanut.”

22.30 Hoitoa odottaa muutama pikkulapsi tapaturmien takia.

”Lapset yritetään hoitaa ensin pois alta. Aulapotilaita on lukuisilta erikoisaloilta korvavaivoista psykiatriaan.”

Organisoiva hoitaja on järjestänyt ylimääräisen sairaanhoitajan aulaan yövuoroon. Hän saa hoitaakseen alkoholiverikokeet. Poliisi tuo rattijuopumuksesta epäillyt aina Acutaan verikokeisiin.

”Vikonloppuöisin rattiveret työllistävät aika lailla, kun muut hommat keskeytyvät.”

Kaksi potilasta menee suoraan aulasta leikkaussaliin. Leikkausvalmistelut työllistävät paljon hoitajia, ja muut potilaat joutuvat odottamaan.

1.25 ”Hoidamme paljon haavoja, töissä ja vapaalla sattuneita tapaturmia. Alkoholilla on vahvasti osuutta asioihin. Viikonloput ovat humalassa sähköpotkulaudoilla kaatuneiden sesonkia. Niitä riittää.”

04.35 Acuta uinuu. Vain kymmenen potilasta aulassa. ”Harvinaisen rauhallinen yö perjantaiksi.”

Tampereen yliopistollisen sairaalan Acuta vastaa kaikkien Pirkanmaan alueen kuntien ilta- ja yöpäivystyksestä.

10.9.2022, yövuoro 21.45–7.45

Jarno Koskinen tulee töihin operatiiviseen hoitoryhmään, jossa hoidetaan kaikki leikkausta tarvitsevat.

”Lonkkamurtumia, vatsakipuisia potilaita ja tapaturmien aiheuttamia vammoja. Omassa hoitoryhmässä on normaali miehitys. Naapurissa koronakohortissa ja sisätautipotilaita hoitavassa ryhmässä on kova paine.”

00.05 ”Yksi hoitaja operatiivisesta hoitoryhmästä siirretään ensihoitohuoneeseen, eli vajaalla porukalla mennään ainakin muutama tunti. Ambulansseja tulee koko ajan tasaisesti.”

02.04 ”Turvahälytys, potilaan vointi toisessa hoitoryhmässä heikentyy äkisti ja hoitaja painaa turvahälytyspainiketta. Apua menee nopeasti paikalle, ja potilaan heikentyneeseen tilaan saadaan reagoitua.”

04.30 ”Tavanomainen työntäyteinen viikonlopun yövuoro jatkuu. Päihtyneitä on paljon.”

Jarno Koskista ja Jenni Kangasniemeä mietityttää etenkin suuri ikääntyneiden ihmisten määrä päivystyksessä.

”Ovet aukeavat kaikkiin suuntiin, ja muistisairaat lähtevät vaeltamaan. Meidän on aivan mahdotonta vahtia heitä täällä päivystyksessä”, Jenni Kangasniemi sanoo.

”Meidän on pystyttävä järjestämään vaativampaa sairaanhoitoa hoivakoteihin”, lisää Jarno Koskinen.