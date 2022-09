Ivan Deviatkinin mukaan olisi hyvä asia, että venäläiset pääsisivät matkustamaan Suomeen ja näkemään myös toisenlaisen puolen uutisoinnista.

Konstantin Zaynetdinov on huolissaan Venäjällä asuvista ystävistään, joita odottaa mahdollisesti lähtö sotaan.

Lappeenranta

Konstantin Zaynetdinov on huolissaan.

”Keskiviikko tuntui siltä kuin 24. päivä helmikuuta olisi tapahtunut uudestaan.”

Zaynetdinov puhuu presidentti Vladimir Putinin keskiviikkoaamuna televisioidusta puheesta, jossa hän julisti osittaisen liikekannallepanon Venäjällä.

Venäjä aloitti suurhyökkäyksensä Ukrainaan 24. helmikuuta.

”Ensimmäinen tunne keskiviikkona oli pelko. Moni ystäväni on käynyt armeijan. Tällä hetkellä he ovat peloissaan ja pyrkivät pakenemaan maasta. Eräs tuttuni kertoi juuri paenneensa Kazakstaniin”, Zaynetdinov kertoo.

”Jokainen tuntee jonkun, joka on vaarassa."

Zaynetdinov on 25-vuotias väitöskirjatutkija Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Hän on asunut Suomessa jo kolme vuotta eikä ole itse käynyt armeijaa, mutta hän on silti varovainen puheissaan.

Venäjällä vääränlaiset puheet sodasta tai Putinista voivat viedä vankilaan. On paljon asioita, joista ei saa puhua.

”Minulla asuu perhettä ja läheisiä Venäjällä, joita haluan käydä katsomassa. Siksi minun on pakko käydä myös Venäjällä”, hän sanoo.

” ”Viisumivaatimusten kiristäminen sataa suoraan Putinin ja hänen propagandansa laariin.”

Ennen kaikkea nuori tutkija onkin peloissaan Venäjällä asuvien läheistensä puolesta. Hän alkaa kertomaan tarinaa asepalveluksen suorittaneesta Moskovassa asuvasta ystävästään, jota todennäköisesti odottaa pian lähtö sotaan.

Ystävä on yrittänyt paeta liikekannallepanoa Suomeen – toistaiseksi tuloksetta.

”Ystäväni vaimo asuu ja työskentelee Suomessa, mutta silti hänen viisumi­hakemuksensa evättiin juuri. Tällä hetkellä hän joutuu vain odottamaan peloissaan ja epätietoisena, mitä seuraavaksi tapahtuu”, Zaynetdinov kertoo.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi perjantai-iltana uusista toimista, joilla venäläisten matkustaja­liikennettä Suomeen rajoitetaan.

”Kaikki turismin perusteella rajan ylittävien saapuminen maahan estyy. Tämä koskee sekä Suomen aiemmin myöntämillä Schengen-viisumeilla liikkuvia että muiden maiden Schengen-viisumeilla liikkuvia”, Haavisto sanoi.

Haaviston mukaan rajoitukset voivat tulla voimaan jo lähipäivinä, mahdollisesti ensi viikolla.

Zaynetdinovin mielestä venäläisten maahantulon rajoittaminen on täysin väärä suunta.

”Siitä ei ole hyötyä, sillä ensinnäkin Suomeen saapuvat venäläiset ovat heitä, jotka vastustavat Putinia. Ja toiseksi viisumivaatimusten kiristäminen sataa suoraan Putinin ja hänen propagandansa laariin. Hän voi syyttää länttä ja Suomea russofobiasta”, Zaynetdinov sanoo.

”Euroopan maiden pitäisi tukea maasta poistuvia, sillä he ovat niitä, jotka vastustavat Putinia.”

” Haluan pitää Venäjän kansalaisuuteni, sillä haluan päästä katsomaan perhettäni. Mutta juuri nyt en halua mennä Venäjälle.

Samaa mieltä on myös Lappeenrannassa asuva ja tällä hetkellä Stora Ensolla työskentelevä tutkijatohtori Ivan Deviatkin.

”Yleensä ihmiset, jotka matkustavat, ajattelevat asioista toisin kuin sotaa ja Putinia kannattavat”, hän aloittaa.

Zaynetdinovin tavoin myös Deviatkin on vankasti venäläisten maahantulon rajoittamista vastaan. Hän nostaa esille venäläisten tarpeen nähdä Venäjän valtiollisen propagandan ulkopuolinen näkökulma asioihin.

”Olisi hyvä asia, että venäläiset pääsevät matkustamaan Suomeen ja näkemään myös toisenlaisen puolen uutisoinnista. Monet heistä, jotka asuvat Venäjällä, näkevät vain virallisen Venäjän valtion totuuden asioista.”

Tiedollisten asioiden lisäksi Deviatkin on huolissaan siskonsa pojasta, joka täyttää joulukuussa 18 vuotta. Deviatkin pelkää, että poika joutuu suorittamaan asepalveluksen ja lähtemään sotaan, vaikka hänen ei pitäisikään kuulua keskiviikkona julistetun osittaisen liikekannallepanon piiriin.

”Koskaan ei voi tietää, jos tulee jokin uusi laki.”

Ivan Deviatkinin mielestä venäläisten maahantulon rajoittaminen ei ole oikea suunta.

Deviatkin on asunut Suomessa jo kymmenen vuotta. Hän puhuu sujuvaa suomea ja on kaksois­kansalainen. 32-vuotias Deviatkin ei ole käynyt armeijaa eikä usko olevansa itse tällä hetkellä vaarassa joutua rintamalle.

Silti Venäjän tämän hetkinen tilanne pelottaa häntä.

”Puhuin torstaina Venäjällä asuvan äitini kanssa, ja hän totesi, ettei nyt ole hyvä aika minulle matkustaa Venäjälle. Juuri nyt on hyvä pysyä Suomen puolella”, Deviatkin kertoo.

”Haluan pitää Venäjän kansalaisuuteni, sillä haluan päästä katsomaan perhettäni. Mutta juuri nyt en halua mennä Venäjälle.”

Myöskään Zaynetdinov ei tällä hetkellä halua matkustaa Venäjälle.

”Kävin kesällä Venäjällä, sillä silloin tilanne oli hieman rauhallisempi.”

Kun Zaynetdinovilta kysyy tulevaisuudesta, menee nuori tutkijanalku hiljaiseksi.

”En usko, että voin palata pysyvästi Putinin Venäjälle. Suomi on tällä hetkellä hyvä paikka asua ja työskennellä.”