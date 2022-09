Joutsalainen Heidi Paalanen lähti sunnuntaina karkuun kotoaan. Se sijaitsee Nelostien vieressä Ilmasotakoulun Baana 22 -sotaharjoituksen sulkualueella. Harjoituksen ajaksi perhe muutti Paalasen pojan kaksioon Joutsan keskustaan.

”Voi olla, etteivät talon vanhat ikkunat kestä, joten oli turvallisempi lähteä”, Paalanen kertoo maanantaiaamuna.

Ilmasotakoulun Nelostien varalaskupaikalla järjestämä Baana 22 -harjoitus alkoi Joutsassa maanantaina. Harjoituksessa lennetään kaikilla Ilmavoimien konetyypeillä.

Harjoituksesta olisi aiheutunut ongelmia myös Paalasen työmatkaan.

Ilmasotakoulu järjestää tällä viikolla Nelostien varalaskupaikalla Joutsassa sotaharjoituksen, joka alkoi maanantaiaamuna.

Nelostie on harjoituksen takia suljettu 4,5 kilometrin mittaiselta matkalta. Sulku alkoi sunnuntai-iltana ja kestää perjantaiaamuun. Sen aikana liikenne ohjataan kiertotielle, joka pidentää matka-aikaa noin 40 kilometrillä.

Myös perheen kouluikäisen lapsen koulumatka olisi vaikeutunut. Päätökseen vaihtaa maisemaa vaikutti lisäksi Paalasen koira.

”Jotkut rekatkin pitävät kovaa meteliä talossa, saati sitten hävittäjät. Miten koiraa käyttäisi siellä ulkona?”

Paalanen työskentelee Joutsan ABC-asemalla. Hän toivoo, että asiakkaita Nelostien varrella riittää sulkuviikon aikanakin.

”Täytyy toivoa, että sotamiehiä alkaa pyöriä täällä.”

Nelostien vieressä asuva Heidi Paalanen muutti poikansa asuntoon Baana 22 -harjoituksen ajaksi.

Maanantaiaamuna ABC-asemalla on vain muutamia asiakkaita. Henna-Reetta Hannula, Ilkka Lariola ja Siru Lariola ovat pysähtyneet huoltoasemalle matkalla Inarin-lomalta kotiin Helsinkiin.

Automatka kulki kiertotien kautta.

”Satuimme kuulemaan sulusta eilen radiosta. Tänään matkalla oli onneksi hyvät opasteet”, Hannula kertoo.

"Kiertoreitillä oli yllättävän vähän liikennettä”, Ilkka Lariola sanoo.

Henna-Reetta Hannula (vasemmalla), Ilkka Lariola ja Siru Lariola kuulivat Nelostien sulusta sunnuntaina radiosta. Inarin-lomalta palannut perhe pysähtyi Joutsassa huoltoasemalla, mistä matka jatkui kohti Helsinkiä.

Hornet-hävittäjä lentää keskustan liepeillä sijaitsevan Joutsan yhtenäiskoulun yli. Meteli on kova.

Sotaharjoitus on aiheuttanut päänvaivaa koulukuljetusten järjestämisen kanssa, kertoo koulun rehtori Ulpu Silvasti.

”On ollut iso rumba lähteä miettimään kuljetuksia. Isot linja-autot eivät pysty kulkemaan pieniä teitä.”

Kahdeksasluokkalainen Aati Hölttä tuli maanantaina kouluun tavallisen bussin sijaan pienellä taksilla. Yleensä hänen koulumatkansa kulkee Nelostietä pitkin.

”Nyt tultiin pienempää hiekkatietä.”

Höltän mielestä on hienoa, että Joutsassa järjestetään sotaharjoitus. Koulupäivän aikana hän on ehtinyt nähdä jo yhden hävittäjän ikkunasta.

”Oli hienon näköistä, kun se meni korkealla.”

Myös yhdeksäsluokkalaisen Roni Rauanmaan koulumatka kulki pienempää hiekkatietä pitkin.

Nelostien kiertoreitti kulkee lähellä koulua. Rauanmaa ei ole kuitenkaan nähnyt rekkoja tai muutakaan tavallisesta poikkeavaa – paitsi hävittäjiä ikkunasta.

”On niiden ääni ehkä vähän häirinnyt tuntia”, hän sanoo.

Maanantaina Joutsan lukiossa oli lyhyen saksan ylioppilaskirjoitukset, joihin oli varauduttu kuulosuojaimilla ja korvatulpilla, kertoo rehtori Silvasti.

”Mutta onneksi lennot alkoivatkin vasta sitten, kun kirjoitukset olivat jo ohi.”

Joutsan yhtenäiskoulun oppilaiden Roni Rauanmaan (vasemmalla) ja Aati Höltän koulumatkoihin tuli sotaharjoituksen takia muutoksia.

Nelostien varalaskupaikan vieressä on katselualue, jolta sotaharjoitusta pääsee seuraamaan lähietäisyydeltä. Maanantaina pian harjoituksen alkamisen jälkeen paikalla on jo runsaasti väkeä.

Läsnä on myös Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen. Hän kertoo, että koulukuljetusten lisäksi Nelostien sulku on vaikuttanut kotihoitajien kulkuun asiakkaiden luo. Aikatauluihin on pitänyt tehdä joitakin muutoksia.

Asukkailla on kuitenkin ollut Nissisen mukaan myönteinen suhtautuminen sotaharjoitukseen.

”Monen mielestä on kiva käydä katsomassa tätä. Ja tällaisena aikana kukaan ei ehkä vastusta Puolustusvoimien menoja.”

Paikalle odotetaan Nissisen mukaan paljon katsojia, paikallisten lisäksi myös kauempaa. Ilmavoimien koneita ei usein pääse katsomaan yhtä läheltä kuin nyt.

”Ja aika on nyt sellainen, että tämä kiinnostaa. Olemme myös hyvin esillä, kun valtaväylä pistetään tämän takia kiinni.”

Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen kertoo, että Joutsan asukkailla on ollut myönteinen suhtautuminen sotaharjoituksen järjestämiseen Joutsassa.

Helsinkiläiset Juhani ja Merja Oranen pysähtyivät katsomaan sotaharjoitusta matkalla kotiin mökiltään Kangasniemeltä. Kotimatka kulki kiertoreitin kautta, jota pitkin Oraset kulkevat säännöllisesti.

”Nyt tuli vastaan kymmeniä rekkoja, ja myös henkilöautoja huomattavasti enemmän kuin normaalisti. Saa nähdä, mihin kuntoon tie menee”, Juhani Oranen pohtii.

”Mutta on tässä suuren urheilujuhlan tuntua. Ei tällaista pääse usein kokemaan.”

Juhani Oranen (vasemmalla) ja Merja Oranen suojasivat korvansa, kun hävittäjä lensi heidän ylitseen.

Joutsan keskustassa sijaitsevasta toimintakeskus Helperistä on tultu paikalle isolla porukalla.

Camilla Huumo on kuullut hävittäjän äänen jo matkalla. Pian hävittäjä lentää hänen ylitseen kovan äänen saattelemana. Hän ehtii napata siitä kuvan.

”Oikein mukavalta näytti. Ja vauhtia riitti”, Huumon arvio kuuluu.

Eino Jaakonen (vasemmalla) ja Camilla Huumo saivat Anni Auviselta kyydin sotaharjoitusta seuraamaan.

Harjoituksen johtaja eversti Vesa Mäntylä kertoo maanantai-iltapäivällä puhelimessa, että harjoitus on alkanut hyvin. Alussa oli pientä viivettä, koska johtamisjärjestelmän yhteyksien kanssa oli haasteita.

Iltapäivään mennessä oli suoritettu läpilaskuja ja nousuja. Ohjelma on samankaltainen koko viikon.

”Harjoituksen ydintavoite on, että saamme lentäjille kelpuutukset voimaan operoida maantietukikohdassa. Käydään tekemässä laskuja ja nousuja sekä muutaman kerran tankataan.”

Mäntylä kävi itsekin paikalla harjoituksissa maanantaina. Hän kehuu tunnelmaa.

”Näytti, että jonkinlaista kansanjuhlaakin oli käynnissä. Ihmisiä oli paljon paikalla ihmettelemässä toimintaa.”

Marko Kuitunen (vasemmalla) ja Sami Leinonen katselivat jo toista kertaa yhdessä ilmasotaharjoitusta Joutsassa. Viime kerralla he olivat 7- ja 6-vuotiaita.

Aivan Nelostien vieressä taivaalle tähyilevät Marko Kuitunen ja Sami Leinonen. He ovat matkustaneet varta vasten pääkaupunkiseudulta Joutsaan sotaharjoituksen takia.

Kyseessä on jo toinen kerta, kun kaksikko ihailee Joutsassa yhdessä ilmasotaharjoitusta: paikkakunnalla kasvaneet kaverukset katselivat sitä myös vuonna 1978.

Tuolloin Kuitunen oli seitsemänvuotias ja Leinonen kuusi.

”Äiti muisti, että kiipesimme puuhun katsomaan koneita”, Leinonen kertoo.

Enää Kuitunen ja Leinonen eivät istu puussa, vaan molemmat ovat varustautuneet retkituoleilla.

Leinonen houkutteli Kuitusen ottamaan sotaharjoituksen takia vapaapäivän töistä.

”Päästiin vielä omin jaloin. Jos ensi kertaan on yhtä pitkä väli kuin nyt, pitää varmaan sitten tulla rollaattorilla”, Kuitunen hymyilee.

Lue lisää: Sotaharjoitus sulki Nelostien Joutsassa viideksi päiväksi, kiertotie lisää matkaa noin 40 kilometriä

Lue lisää: Puolustusvoimissa ei yllätytty liikekannalle­panosta – ”Meillä on merkittävästi reserviläisiä kertausharjoituksissa syksyn aikana”