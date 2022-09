Detur peruu kaikki loppuvuoden chartermatkat. Detur kiistää tiedotteessa, että olisi jättänyt maksamatta asiakkaidensa majoituksesta majoittajille.

Ruotsalainen matkatoimisto Detur tiedottaa keskeyttävänsä toimintojaan ja peruvansa kaikki loppuvuoden chartermatkat, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Tiedotteen mukaan yritys aloittaa pääomapohjan vahvistamisen ja yritysorganisaation uudelleenjärjestelyt. Tämän vuoksi se kertoo keskeyttävänsä operationaalisen ja tuotannollisen toimintansa ja peruvansa loppuvuoden charterkauden.

Deturin pohjoismaisilla asiakkailla on kerrottu viime päivinä olleen ongelmia matka­toimiston kanssa. Turkkiin matkanneille asiakkaille on tiettävästi annettu kehotuksia maksaa majoituksesta itse, vaikka he ovat jo maksaneet hotellin osana matkapakettia.

Detur kiistää tiedotteessa, että olisi jättänyt maksamatta asiakkaidensa majoituksesta majoittajille.

Detur on järjestänyt matkoja Turkin lisäksi Kreikkaan Rodokselle ja Kreetalle sekä Espanjaan Gran Canarialle.

Sanomalehti Keskisuomalainen kertoi keskiviikkona, että erään Detur Finlandin kautta matkansa hankkineen asiakkaan mukaan Turkin Alanyassa on joukko suomalaisturisteja jumissa hotellissa, koska pakettimatkojen maksuja ei olisi maksettu.

Detur on asiakkaan mukaan lähettänyt englanninkielisen faksin, jossa neuvotaan asiakkaita maksamaan hotellilasku ja lähettämään kuitti yhtiön asiakaspalveluun. Faksissa kerrotaan, että Detur on myyty isommalle yhtiölle ja kaikki rahasiirrot on nyt seisautettu.

Viestin mukaan asiakkaat saavat rahat takaisin, kun uusi omistaja saa pääsyn ostamansa yhtiön rahaliikenteeseen. SVT:n julkaiseman Deturin tiedotteen mukaan kyseisenkaltaiset faksit olisivat väärennettyjä eikä yritys olisi niitä lähettänyt.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertoi torstaina selvittävänsä julkisuudessa olleita Deturin ongelmia yhdessä pohjoismaisten viranomaisten kanssa. KKV on pyytänyt Deturilta selvitystä tilanteesta välittömästi.

KKV:n mukaan matkailijoiden tai pian matkalle lähtevien kannattaa odotella lisätietoja. KKV kertoo verkkosivuillaan tilanteesta heti lisää, kun tarkempia tietoja on saatavilla.

Detur ei vastannut torstaina STT:n yhteydenottopyyntöön.