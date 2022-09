Venäjältä lähtenyt Max ei usko, että hän palaa kotimaahansa pariin seuraavaan vuoteen. Turvapaikan myöntäminen liikekannallepanoa paenneille pelastaisi hänen mukaansa henkiä.

Pietarista kotoisin oleva Max, 31, pakeni Venäjältä vaimonsa kanssa Suomeen keskiviikkona, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti osittaisen liikekannallepanon.

”Pakkasimme joitain vaatteita, dokumentteja ja lähdimme Suomeen”, hän kertoo.

Tällä hetkellä hän asuu ystävänsä luona ”lähellä Helsinkiä”.

Max ei ole käynyt armeijaa, eikä Venäjän osittaisen liikekannallepanon pitäisi koskea häntä. Silti häntä pelottaa palata Venäjälle. Hänen mukaansa Venäjällä ei voi olla varma mistään.

”Se osittainen on vain puhetta. Todellisuudessa jokainen venäläinen mies voi saada kutsun armeijaan milloin tahansa”, hän sanoo.

”Pelkään sitä, sillä en halua joutua vankilaan enkä armeijaan.”

Max vastaa HS:n kysymyksiin kirjallisesti viestipalvelu Telegramissa. HS on puhunut hänen kanssaan myös videoyhteydellä ja vahvistanut hänen henkilöllisyytensä. Maxin nimeä ei kerrota tässä jutussa turvallisuussyistä.

Max punnitsee jokaista vastausta tarkkaan ja pahoittelee, että vastaaminen vie niin kauan.

”Yritän löytää oikeita sanoja kaikelle tälle.”

Hän tietää, että jo pelkästään sodan kutsuminen sodaksi voisi viedä hänet vankilaan.

Sotaa Max kutsuu ”typeräksi virheeksi ja poliittiseksi epäonnistumiseksi”.

Yleistä suhtautumista sotaa kohtaan on Venäjällä on hänen mukaansa vaikea arvailla, sillä asiasta ei voi julkisesti puhua. Hän kertoo monien hänen tuttaviensa olevan sotaa vastaan mutta olevan hänen laillaan peloissaan.

”Toisaalta propaganda on vahvaa. Etenkin vanhemmat ihmiset eivät edes kutsu tilannetta sodaksi, vaan uskovat erikoisoperaatioon, jossa ei ole siviiliuhreja.”

Vanhempiensa kanssa Max kertoo puhuneensa sodasta ja Venäjän tilanteesta. Hän sanoo heidän olevan hänen laillaan turhautuneita.

Max ei ole ainoa Venäjältä liikekannallepanoa paennut. Arvioiden mukaan palvelusikäisiä venäläismiehiä on paennut maasta vähintään kymmeniätuhansia.

Max kertoo monien hänen ystäviensä tehneen saman ratkaisun ja lähteneen tai ainakin yrittäneen lähteä Venäjältä.

”Mutta se vaikeutuu koko ajan. Rajat ovat ruuhkautuneita. Viisumeita on vaikeampi saada.”

Max ja hänen vaimonsa ovat eläneet osittain ulkomailla yli puoli vuotta. Pariskunta oli jo ennen sotaa suunnitellut lomamatkaa Sri Lankaan, mutta kun Venäjä helmikuussa hyökkäsi Ukrainaan, he yrittivät vältellä paluuta niin pitkään kuin pystyivät.

”Emme halunneet palata takaisin Venäjälle, joten päädyimme keväällä jäämään Sri Lankaan kahdeksi kuukaudeksi.”

He osasivat aavistaa, ettei tilanne Venäjällä ainakaan helpottuisi.

Sri Lankan matkan jälkeen Max ja hänen vaimonsa palasivat Pietariin pakkaamaan loput tavaransa ja ”hoitamaan muutamia asioita”, kuten hän sanoo.

Keväällä pariskunta matkusti turistiviisumilla Portugaliin, jossa he asuivat liki kolme kuukautta. Heinäkuussa heidän oli pakko palata takaisin Venäjälle.

Nyt 90 päivän turistiviisumista EU-alueelle on jäljellä enää seitsemän päivää, ja aika käy vähiin. Max kertoo, että pariskunta yrittää saada viisumiinsa pidennystä.

”Menen Suomessa poliisilaitokselle ja yritän saada viisumiini pidennystä. Jos en saa, joudumme lähtemään jonnekin EU:n ulkopuolelle.”

Todennäköisesti seuraava määränpää olisi Turkki, johon venäläisiltä ei edellytetä viisumeita. Venäjän kansalaiset voivat oleskella viisumitta Turkissa 90 päivää. Max ei osaa sanoa, mitä aikoo tehdä sen jälkeen.

”En usko, että palaan Venäjälle ainakaan pariin seuraavaan vuoteen”, hän sanoo.

Max kertoo, että pariskunnalla on vielä säästöjä. Hän itse on työskennellyt Venäjällä it-alalla ja hänen vaimonsa ravintoneuvojana.

”Meillä on myös ystäviä, jotka ovat sanoneet, että he voivat majoittaa meidät luokseen niin pitkäksi aikaa kuin vain on tarpeen”, hän kertoo.

”Yritän myös etsiä töitä jostain maasta, jossa minun on mahdollista saada työlupa.”

Kaikilla venäläisillä ei ole rahaa tai kontakteja, joiden varassa voisi lähteä pysyvästi ulkomaille.

Niille, joiden mielestä Maxin pitäisi jäädä vastustamaan sotaa, hän huomauttaa tällaisten vaatimusten esittämisen olevan helppoa Venäjän ulkopuolelta.

”Jos vastustat sotaa Venäjällä, voit tällä hetkellä joutua vankilaan hyvin pitkäksi aikaa tai miehenä värvätyksi armeijaan.”

Suomi aikoo tiukentaa venäläisten pääsyä Suomeen. Samaa suunnittelee myös moni muu EU-maa. Maxin mukaan Venäjältä pois pääsy on jo nyt monelle vaikeaa.

”Tiedän, että monen on vaikea saada viisumeita”, Max kertoo.

Myös ulkomaanlennot ovat kallistuneet, ja moniin kohteisiin lennot on myyty kokonaan loppuun.

Suomessa osa kansanedustajista on ollut sitä mieltä, että Suomi voisi harkita turvapaikan myöntämistä asevelvollisuusikäiselle venäläiselle, jos tämä pakenee maasta armeijakomennuksen takia. Osa poliitikoista on ollut täysin vastakkaista mieltä.

Max kertoo, että hän saattaisi harkita turvapaikan hakemista. Ylipäätään turvapaikan myöntäminen liikekannallepanoa paenneille pelastaisi hänen mukaansa ”varmuudella ihmishenkiä”.

Omasta tulevaisuudestaan Max ei osaa sanoa vielä mitään varmaa.

”Kaikki muuttuu nyt niin vauhdilla. Suunnittelemme elämäämme juuri nyt kymmenen minuuttia kerrallaan.”