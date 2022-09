Helsingin Sanomien toimittajien puolustus nojaa kahteen argumenttiin Viestikoekeskus-artikkelia koskevassa oikeudenkäynnissä.

Viestikoekeskus-artikkelista syytteeseen päätyneet Helsingin Sanomien toimittajat perustavat puolustuksensa kahteen pääargumenttiin: Siihen, että julkaistut tiedot eivät sisältäneet salassa pidettävää tai maanpuolustusta vaarantavaa tietoa ja siihen, että yksittäinen työntekijä ei voi toimituksen johdon tietämättä tehdä julkaisupäätöstä.

Poliisi kuuli tietoturva-asiantuntija Petteri Järvistä viime elokuussa sen jälkeen kun erikoissyyttäjä Anja-Riitta Rinkinen oli pyytänyt asiassa lisätutkintaa.

Poliisille Järvinen kertoi lukeneensa HS:n julkaiseman jutun hyvinkin tarkkaan ja kirjoittaneensa siitä tuoreeltaan blogiinsa. Järvinen kertoi poliisille, että hän ei löytänyt HS:n jutusta mitään, mikä ei olisi yleisesti tiedossa tai ainakin helposti pääteltävissä.

”Varmasti lähdeasiakirjat ovat olleet salassa pidettäviä, mutta artikkeli itsessään ei mielestäni sisältänyt mitään sellaista merkittävää tietoa, että se ei olisi ollut jo itselläni tiedossa”, Järvinen kertoi.

HS:n jutussa oli hänelle yksi uusi asia. Se koski signaalikirjastoa ja siihen liittyvää kansainvälistä tiedonvaihtoa.

Järvinen kertoi saaneensa vastaavia tietoja julkisista lähteistä jo ennen HS:n artikkelin julkaisua.

Puolustus on nostanut esiin sen sen, että julkaistut tiedot olivat pääasiassa vuodelta 2010 eli ne olivat julkaisuhetkellä seitsemän vuotta vanhoja. Julkaistun jutun aiheena ollut Viestikoekeskus lakkautettiin vuonna 2014.

Järvinen myös korosti kuulustelussa jutun tietojen ikää.

”Kymmenen vuotta on pitkä aika signaalitiedustelussa.”

Puolustuksen mukaan kaikki artikkelissa kerrotut tiedot on löydettävissä julkisista lähteistä. Näin ollen Puolustusvoimien salassa pidettäviksi väitetyt asiakirjat on virheellisesti merkitty. Kun tiedot on löydettävissä julkisista lähteistä, tiedot eivät ole kriminalisoinnilla suojattuja turvallisuussalaisuuksia eikä niiden kertominen ole kiellettyä.

Ennakkovastauksessaan yksi syytetyistä moitti Puolustusvoimia ilmeisen tarpeettomasta salaustoiminnasta, mikä korostaa sitä, että kyseessä on journalistisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävästä asiasta.

Puolustuksen mukaan kaikki julkaistussa jutussa kerrotut tiedot on löydettävissä internetistä ja muilla tiedonhankintatavoilla. Puolustus on kerännyt ja taulukoinut julkiset lähteet kaikille julkaistun jutun tiedoille.

Nämä lähteet ovat moninaisia kuten Puolustusvoimien tiedotteita, Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisuja ja aiemmin julkaistuja uutisia.

Toinen puolustuksen pääargumentti liittyy juttujen julkaisemiseen. Syyttäjän mukaan syytetyt julkaisivat salassa pidettäviä turvallisuussalaisuuksia verkkojutussa ja painetussa lehdessä joulukuussa 2017. Puolustuksen mukaan toimittajat eivät itse päättäneet julkaisusta eivätkä julkaisseet artikkelia.

Helsingin Sanomissa julkaisupäätöksen tekee päätoimittaja tai toimituspäällikkö. Yksittäinen toimittaja ei voi tehdä artikkelin julkaisupäätöstä.

Tätä asiaa on korostanut myös HS:n vastaava päätoimittaja Kaius Niemi. Hän sanoi jutun valmisteluistunnon yhteydessä, että syytteessä olevat toimittajat eivät ole julkaisuvastuussa tämän tasoisessa jutussa vaan vastuussa on toimituksen johto ja viime kädessä hän itse vastaavana päätoimittajana.

Syyttäjä vaatii toimittajille rangaistusta myös turvallisuussalaisuuden paljastamisen yrityksestä. Toimituksella oli valmisteilla juttusarja, jossa oli tarkoitus käsitellä sotilastiedusteluun liittyviä asioita.

Valmisteilla oleviin juttuihin liittyen puolustuksen näkemys on se, että väitetty teko ei edennyt yrityksen asteelle. Käytännössä suunniteltujen juttujen materiaalit olivat muistiinpanoja, jotka eivät edenneet toimitusprosessiin asti. Esitutkintamateriaaleista selviää, että kyseiset muistiinpanot löytyivät toimittajan takavarikoidusta puhelimesta.

Myöskään muistiinpanoissa ei ollut puolustuksen mukaan aiemmin julkaisemattomia tietoja. Myös näiden tietojen julkiset lähteet puolustus on kerännyt ja taulukoinut.

Syytteiden varsinainen käsittely alkaa oikeudenkäynnin pääkäsittelyssä 29. syyskuuta. Pääkäsittely jatkuu joulukuuhun asti, ja oikeuden alustavan arvion mukaan tuomio voidaan antaa tammikuun loppupuolella.

Keskusrikospoliisi jatkaa erillistä esitutkintaa siitä, miten aineisto ja tiedot päätyivät HS:n toimittajien haltuun. Toimittajien ei epäillä hankkineen salassa pidettävää tietoa lainvastaisilla keinoilla.

