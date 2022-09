HS:n tietojen mukaan Suomi aikoo tiukentaa venäläisten maahantuloa vetoamalla venäläisten turistien aiheuttamaan kansainväliseen haittaan.

Osittainen liikekannallepano ei merkittävästi muuta venäläisten matkustamiseen liittyvää turvallisuusuhkaa, arvioi Suojelupoliisi (Supo) sähköpostitse HS:lle.

”Suojelupoliisi on aiemmin arvioinut, että venäläisten matkustus turistiviisumeilla ei uhkaa kansallista turvallisuutta eikä Supon kanta ole pääperiaatteiltaan muuttunut”, vastauksessa kerrotaan.

”Koska Venäjältä Suomeen tulo vaatii viisumia, Suomen viranomaisilla on melko hyvä kuva rajanylittäjistä.”

Asia on oleellinen, koska se liittyy mahdolliseen itärajan sulkemiseen venäläisiltä turisteilta. Poliittinen paine itärajan sulkemiseen on kasvanut, mutta ratkaisun keksimisen kanssa on ongelmia.

Pohdinnassa on ollut muun muassa kokonaan uusi lainsääntö tai Schengen-säännösten uusi tulkinta. Mahdollinen on myös rajalain 16. pykälän käyttäminen, mutta se todennäköisesti vaatisi turvallisuusviranomaisten lausunnon, että venäläiset turistit ovat turvallisuusuhka Suomelle.

HS:n tietojen mukaan virkamiesvalmistelussa on käytännössä enää Schengen-säännösten uusi tulkinta.

HS kertoi jo torstaina, että Suomi suunnittelee tiukentavansa turistien maahan pääsyä vetoamalla kansainvälisiin suhteisiin.

Lue lisää: HS:n tiedot: Suomi saattaa estää venäläisten saapumisen Suomeen vetoamalla kansain­välisiin suhteisiin

Päätöstä vielä hiotaan, mutta venäläisten turistien tulo Suomeen saattaa loppua kokonaan piankin Schengenin vapaan matkustamisen alueen säännöksiin liittyvällä kansainvälisyyspykälällä.

Sen perusteella Schengen-maa voi estää kolmannen maan kansalaisen pääsyn maahan siksi, että tulo aiheuttaa vastaanottavalle maalle kansainvälistä haittaa.

Tuo haitta voi olla esimerkiksi se, että muut maat paheksuvat nykyistä tapaa, jolla Suomi päästää läntisiä maita vihollisenaan pitävän Venäjän kansalaisia kulkemaan rajansa kautta muualle Schengen-alueelle.

Nyt näyttää siltä, että Schengen-pykälän voi ottaa käyttöön ilman suojelupoliisin lausuntoa.

Yleensä kielto on kohdistettu vain yksilöihin, mutta Suomi aikoo ottaa sen käyttöön niin, että se koskee kaikkia venäläisiä. Tämänkin jälkeen maahan pääsisi poikkeusviisumeilla esimerkiksi perhesyistä.

Päätös ei vaatisi lakien muuttamista, vaan uuden rajakäytännön voisi saattaa voimaan valtioneuvoston päätöksellä, joka perustuu ulkoministeriön lausuntoon ja laillisuusarviointiin.

Valtioneuvoston päätöksen tekeminen ei kestä pitkään sen jälkeen, kun lausunto ja laillisuusarviointi ovat valmiita. Periaatteessa päätöksen voisi saada voimaan jo vaikkapa ensi viikon alusta. Vielä ei kuitenkaan ole tietoa, milloin se mahdollisesti tulee voimaan.

Lue lisää: HS:n tiedot: Suomi saattaa estää venäläisten saapumisen Suomeen vetoamalla kansain­välisiin suhteisiin

Supossa tunnistetaan, että tilanteessa on monia ulottuvuuksia.

”Ymmärrämme hyvin, että turvallisuus­näkökohtien lisäksi päätöksenteossa joudutaan punnitsemaan muun muassa tuen osoittamista Ukrainalle sekä päätöksellä Venäjälle lähetettävää viestiä”, Suposta kerrotaan.

”Suojelupoliisi ei missään nimessä vastusta turistiviisumien myöntämisen lopettamista.”

Supo ei kommentoi sitä, onko venäläisiä koskevaa turvallisuusarviota tarkoitus päivittää ja jos, niin milloin.

Suposta kerrotaan kuitenkin yleisesti, että kansalliseen turvallisuuteen liittyviä asioita arvioidaan jatkuvasti, kun uutta tietoa on saatavilla. Valtiojohdolle kerrotaan aina kun arviot muuttuvat.