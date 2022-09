Ruotsalainen matkatoimisto Detur ilmoitti perjantaina keskeyttävänsä toimintansa ja peruvansa kaikki loppuvuoden tilausmatkat. Turkissa olevien turistien pitäisi päästä takaisin Suomeen ensi viikon torstaihin mennessä.

Ruotsalaisen matkatoimisto Deturin asiakkaat ovat yhä joutuneet odottamaan epätietoisina tilanteen kehittymistä.

Turkissa matkustaneet suomalaiset kertoivat torstaina, että heiltä oli vaadittu hotellilla lisämaksua majoituksesta, koska hotellit eivät olleet saaneet maksuja Deturilta.

Turkin matkailuministeriö on vaatinut, ettei Detur saa vaatia suomalaisturisteilta lisämaksuja tai viedä heiltä passeja. Ministeriön mukaan suomalaisten ei tule ”missään tapauksessa” maksaa maksuja toista kertaa. Asiasta uutisoi Yle.

Detur ilmoitti perjantaina keskeyttävänsä toimintansa ja peruvansa kaikki loppuvuoden tilausmatkat. Deturin tiedotteen mukaan yritys aloittaa ”pääomapohjan vahvistamisen ja yritysorganisaation uudelleenjärjestelyt”.

Torstaina Satu ja Heikki Vanhatalo käännytettiin heidän maksamaltaan buffet-lounaalta. Lisäksi heille annettiin keskiviikkona ja torstaina lappuja, joiden mukaan huoneesta olisi pitänyt maksaa lisämaksua.

Torstaina illalla kaikki alkoi kuitenkin sujua normaalisti.

”Päästiin normaalisti iltaruoalle, mutta päiväbuffa katettiin erikseen. Siellä oli ehkä joku 15 Deturin asiakasta”, Satu Vanhatalo kertoi HS:lle perjantaina.

Vanhatalon mukaan lisämaksuja ei olla enää vaadittu. Kuitenkin tilanne on toistaiseksi epävarma.

”Detur ei tiedota mitään, eikä heihin saa mitään yhteyttä. Lisäksi ei ole tietoa, kuka Deturin tai hotelliketjun omistaa. Kaikki tieto tulee Facebookin kautta”, Vanhatalo sanoo.

Vanhatalot eivät osallistuneet perjantaina suomalaisturistien kokoontumiseen, josta ilmoitettiin ”Alanya-vinkkejä lomalaisille” -ryhmässä Facebookissa.

”Oltiin rannalla eikä huomattu tapahtumailmoitusta. Yritettiin vähä ’relata’”, Vanhatalo sanoo.

Torstaina äkkilähdön varannut Mia Björk aikoi matkustaa Turkin Alanyaan alkuviikosta syntymäpäivänsä kunniaksi. Tunnin päästä varauksesta ”Detur-hässäkkä” alkoi ja perjantaina Detur ilmoitti lentojen peruuntumisesta.

Lisätietoa sai torstaina Björkin mukaan heikosti.

”Ihan törkeyden huippu, että Deturista ja lentoyhtiöstä ei ole saanut mitään tietoa. Lisäksi hotellista vastattiin vasta monen tunnin viiveellä, että all-inclusive-hotellivarauksesta täytyy maksaa 78 euroa lisämaksua.”

Björkin mukaan suomalaisten reaktio tilanteeseen on kuitenkin ollut ”loistava”.

”Olen katsonut jatkuvasti Alanya-ryhmästä, miten ihmiset toimivat ja mitä siellä tapahtuu. Onneksi on olemassa hyvä puskaradio, josta saa heti tietoa.”

Alanyassa on tällä hetkellä noin 800 suomalaista Deturin asiakasta.

Suomen Turkin-suurlähetystön konsuli Raimo Pahkasalo sanoi Ylellä, että asiakkaille on kerrottu heidän voivan jäädä hotelliin. Lisäksi paluulennot on Pahkasalon mukaan maksettu, joten he voivat lähteä normaalin aikataulun mukaan takaisin Suomeen.

Pahkasalo kertoi STT:lle perjantaina, että Turkin matkailuministeriön linjauksesta huolimatta osa hotelleista vaatii edelleen maksuja Deturin asiakkailta.

”Elleivät he maksa, vaarana on joutua hotelleista pois. Tämä toiminta on tietenkin täysin väärin. Olen tavannut suomalaisia hotelleissa, ja osa heistä on suostunut maksamaan.”

Pahkasalo sanoo, että Deturin asiakkaille Turkissa on luvattu lennot takaisin kotimaahan ilman lisäkustannuksia.

”Viimeisimmän tiedon mukaan asiakkaat tultaisiin kotiuttamaan ensi viikon torstaihin mennessä”, Pahkasalo sanoo.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) pyysi Deturilta selvitystä välittömästi torstaina paljastuneiden lisämaksu­vaatimusten jälkeen.

KKV:n mukaan Deturin asiakkailta on vaadittu hotellimaksuja jo kertaalleen maksetuista matkapaketeista Turkin lisäksi myös Rodoksella ja Kreetalla.

Viranomaisen mukaan matkailijoilla ei ole velvollisuutta maksaa jo maksettuja hotelleja. KKV kehottaa tiedotteessaan vetoamaan siihen, että hotelli on kertaalleen maksettu. Lisäksi matkustajia kehotetaan säilyttämään kuitit tehdyistä maksuista.

Deturin mukaan kaikki hotellit olisi jo maksettu ja paluukuljetukset toteutetaan normaalisti.

KKV:n mukaan Detur ei kuitenkaan ole vastannut esitettyihin kysymyksiin. Viranomaiselle toimitetut tiedot ovat ”niin riittämättömät”, että KKV on vaatinut kattavampaa tilannepäivitystä.

Lisäksi yhtiön asiakaspalvelu ja tiedottaminen ovat olleen viranomaisen mukaan huomattavan puutteellisia. KKV tiedottaa asiasta lisää verkkosivuillaan, jos uutta tietoa on saatavilla.