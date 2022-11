Wide ContentPlaceholder

Sirkka Haapio on yhdeksänkymmentävuotias, Lempi Lindberg, 95 ja Toini Tanhula, 88. Kaikki olivat tulleet Eläkkeensaajien aamujumppaan. ”Täytyy olla elämänhalua”, Sirkka Haapio tiivistää.

Kotimaa | Ikä

Sysmän salaisuus

Suomen Sardinia on Sysmä, siellä siellä asuu lähes yhtä pitkäikäistä väkeä kuin Italiaan kuuluvalla saarella. Päijänteen pohjukassa sijaitseva Sysmä on Suomen kärkikuntia yli 90-vuotiaiden määrässä. Nyt Sysmän ysikymppiset kertovat, millaista on hyvä elämä vanhana.

Tilaajille

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Sirkka Haapio selasi lehtiä ja etsi töitä. Silmiin osui kampaajan paikka Sysmässä. Oli viisikymmentäluvun alku. Parikymppinen nainen pakkasi kimpsunsa ja kampsunsa ja lähti Lapinjärveltä linja-autolla kohti Päijät-Hämettä. ”Enhän minä tiennyt Sysmästä yhtään mitään”, hän sanoo. Siitä bussimatkasta on noin seitsemänkymmentä vuotta.