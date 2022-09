Tausta Tiistain ohjelma

09.00–09.15: Tapahtuman avaus

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, prikaatikenraali Mika Kalliomaa, tutkimusjohtaja, professori Hannu H. Kari ja Suomen Sotatieteellisen Seuran puheenjohtaja, prikaatikenraali (evp) Juha Pyykönen

09.15–10.15: Plenaariesitelmä: “NATO and the future character of warfare”

Director Jānis Sārts (NATO Strategic Communications Centre of Excellence)

10.45–12.00: Paneelikeskustelu: ”Kokonaisturvallisuus ja kokonaismaanpuolustus nyt”

Moderaattorit: Sotilasprofessori, everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen ja sotilasprofessori, everstiluutnantti Marko Palokangas (Maanpuolustuskorkeakoulu)

Panelistit: Professori Harri Jalonen (Vaasan yliopisto), johtaja Tommi Laurinen (Etelä-Suomen aluehallintovirasto), kommodori Johan Tillander (Pääesikunta), tutkimusjohtaja Petri Uusikylä (Vaasan yliopisto), varautumispäällikkö Antti Sillanpää (Huoltovarmuuskeskus)

13.00–13.45: ”Venäjä ja Euroopan turvallisuus”

Erikoistutkija, ST, evl (evp) Pentti Forsström (Maanpuolustuskorkeakoulu)

13.45–14.30: ”Ukrainan sodan vaikutukset operaatiotaitoon ja taktiikkaan”

Sotilasprofessori, everstiluutnantti Janne Mäkitalo (Maanpuolustuskorkeakoulu)

15.00-15.45: ”Talouspakotteiden vaikutus Venäjään”

Professori emeritus Vesa Kanniainen (Helsingin yliopisto) ja professori Juha-Matti Lehtonen (Maanpuolustuskorkeakoulu)

15.45-16.05: ”Venäjän hypersooniset asejärjestelmät”

Dosentti Juha Honkonen (Maanpuolustuskorkeakoulu)

16.05-16.30: ”Autonomiset järjestelmät Ukrainan sodassa”

Everstiluutnantti Petteri Hemminki ja insinöörimajuri, FT Mika Nieminen (Maanpuolustuskorkeakoulu)