Kotihoidon lakko alkoi Oulussa. Kaupungin lanseeraama rahapalkkio houkutti töihin myös liittoihin kuuluvia.

Hoitajien lakko Oulun kotihoidossa alkoi tiistaina rauhallisesti. Töihin saapui jopa ennakoitua enemmän työntekijöitä, joten esimerkiksi suihkukäyntejä ei tarvinnut jättää hoitamatta, vaikka niin etukäteen epäiltiin.

”Töissä on ollut riittävästi osaavaa henkilökuntaa. Tavoitteena ollut työntekijämäärä on ylittynyt, joten käyntiaikoja ei ole tarvinnut ruveta supistamaan ja kaikki asiakkaan tarvitsemat palvelut on pystytty toteuttamaan”, kertoi Oulun vanhustyön vs. johtaja Maria Vahtola.

Kontinkankaan-Myllyojan kotihoidon lakko koskee paria sataa asiakasta ja kestää perjantai-iltaan. Hoitajaliittojen Tehyn ja Superin lakko alkoi tiistaiaamuna.

Potilasturvallisuuslaki tuli voimaan viime viikolla 21. syyskuuta. Oulun kaupunki ei enää jättänyt oikeuteen turvaamistoimihakemusta lakon kieltämiseksi. Lakon oli alun perin tarkoitus alkaa jo aiemmin syyskuussa, mutta työministeri Tuula Haatainen (sd) siirsi tuolloin lakkoa kahdella viikolla.

Helsingissä uhannut kotihoidon lakko peruuntui viime viikolla, kun käräjäoikeus kielsi sakon uhalla järjestöjä ryhtymästä lakkoon.

Myös hoitajien lakkojen aloittaminen teho-osastoilla kolmessa eri sairaanhoitopiirissä kiellettiin käräjäoikeuden päätöksillä aiemmin syyskuussa.

Aamuvuoroon saapui Oulun lakkoalueella Vahtolan mukaan 22 hoitajaa, kun tavoitteena oli kaksikymmentä.

”Iltavuoron tavoite, 15 työntekijää, täyttyy myös, ja voi mahdollisesti ylittyä”, sanoi Vahtola.

Lakkoalueella kotihoidossa työskentelee normaalisti 40 hoitajaa päivässä. Lakon aikana kaupungin tavoitteena on 35 hoitajaa.

Kaupunki valmistautui lakkoon hankkimalla lyhytaikaisia sijaisia sekä muista yksiköistä vapaaehtoisesti siirtyvää henkilöstöä. Hoitajia saatiin Vahtolan mukaan myös rekrytointiyritysten kautta. Lisäksi esihenkilöitä on värvätty organisointi- ja kotikäyntityöhön.

Töissä on myös järjestäytyneitä, liittoihin kuuluvia työntekijöitä, joita on määrätty suojelutyöhön. Määrät vaihtelevat päivittäin nollasta viiteen suojelutyöntekijään.

Oulun kaupunki maksaa lakkopäivinä töihin tuleville korotetun siirtokorvauksen, 120 euroa päivältä, normaalin palkan päälle.

Superin paikallinen pääluottamushenkilö Mira Kaivorinne sanoo työnantajan lanseeraaman ”houkutinrahan” olevan melko iso.

”Ymmärrän, että työnantajan on turvattava asiakaskäynnit, mutta sitä en ymmärrä, miten sitä rahaa nyt löytyy ja pystytään ostamaan työntekijöitä ulkopuolelta. Miksi he eivät tee sitä normaalisti”, kysyy Kaivorinne.

Osa rahaan tarttuneista on Kaivorinteen mukaan järjestäytymättömiä, mutta liittojen jäseniäkin löytyy.

”Osa on tarttunut rahaan taloudellisenkin tilanteen takia. Jos tekee hoitotyötä kohteessa A, ja yhtäkkiä kohteessa B samasta hoitotyöstä maksetaan 120 euroa päivässä enemmän, kyllä houkutin tarttua rahaan on iso”, kuvaa Kaivorinne.

Ikääntyneiden ympärivuorokautisissa palveluissa Oulun kaupungilla työskentelevä Mervi Kauppila vastaanotti kaupungin lähettämän tarjouksen sähköpostiinsa ennen lakkoa.

”Olisimme voineet vapaapäivänä tai oman työn jälkeen mennä työvuoroon kotihoitoon. Toivon tietysti, ettei kovin moni Tehyn tai Superin jäsen olisi tähän tarttunut”, sanoo Kauppila, joka on Superin Oulun kaupungin ammattiosasto 208:n puheenjohtaja.

”Työnantaja on tarjonnut hyvän korvauksen ja rahalla on saatu lakkoajalle työntekijöitä. Kyseessä on iso raha”, sanoo Kauppila.

Kauppila muistuttaa, että normaalitilanteessa kotihoidosta tulee huolestuneita viestejä siitä, että henkilökuntaa puuttuu.

Vahtola sanoo olleensa iloisesti yllättynyt, että työntekijöitä lakon ajaksi löytyi hyvin.

”Toki viime kädessä joka aamu nähdään, onko tullut poissa oloja. Varautumissuunnitelma näyttää kuitenkin tässä vaiheessa toimineen hyvin”, sanoo Vahtola.

Hoitajien työriidan sovittelua oli määrä jatkaa tiistaina iltapäivällä valtakunnansovittelijan johdolla.

Julkisen alan hoitajat ovat olleet vailla työehtosopimusta maaliskuun alusta asti. Neuvottelujen vauhdittamiseksi Tehy valmistelee joukkoirtisanoutumisia erikoissairaanhoidossa ja Super kotihoidossa.