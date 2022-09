Helsingin käräjä­oikeus tuomitsi albumin ja singlejä julkaisseen reggae­artistin raiskauksesta yli kahden vuoden ehdottomaan vankeus­rangaistukseen.

Suomalainen reggaeartisti on tuomittu raiskauksesta kahdeksi vuodeksi ja neljäksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen.

Helsingin käräjäoikeuden tuoreen tuomion mukaan MEGA-Ertsi-nimellä esiintyvä Eero-Lauri Aleksi Korhola raiskasi suomalaisnaisen Jamaikalla muutama vuosi sitten. 31-vuotias Korhola kiisti oikeudessa raiskauksen.

Korhola on julkaissut albumin ja singlejä sekä tehnyt yhteystyötä tunnettujen suomalaismuusikkojen kanssa. Universal Music -levy-yhtiö luonnehtii nettisivuillaan miehen olevan tunnettu tanssittavista dancehall-hiteistään.

Tuomion mukaan muusikko ja nainen joivat illan aikana alkoholia ja käyttivät kannabista. Myöhemmin yöllä he makasivat samassa sängyssä ja tekivät yhteisymmärryksessä toisilleen seksuaalisia tekoja.

Jonkin ajan kuluttua nainen havahtui siihen, että Korhola piti häntä lanteista kiinni ja oli suojaamattomassa yhdynnässä naisen kanssa.

Nainen ilmoitti, että tämä ei ollut hyvä idea ja että mies ei käytä ehkäisyä. Nainen joutui toistamaan sanomansa ennen kuin mies lopetti yhdynnän.

Tämän jälkeen nainen nukahti. Hän havahtui uudelleen siihen, että Korhola raotti hänen pakaroitaan ja kysyi suostumusta yhdyntään. Nainen ei vastannut mitään, mutta mies aloitti yhdynnän pitämällä naisen lanteista kiinni. Nainen riuhtaisi itsensä irti ja huitaisi miestä.

Korhola otti oikeuden mukaan myöhemmin vielä naista hartioista kiinni ja yritti työntää hänen päänsä jalkojen väliin. Nainen riuhtaisi itsensä otteesta irti.

Aamulla Korhola oli vielä kertaalleen suojaamattomassa yhdynnässä naisen kanssa pitämällä hänen lanteistaan kiinni. Mies lopetti teon, kun nainen sanoi kahdesti, ettei se ollut hyvä idea.

Korhola kiisti oikeudenkäynnissä olleensa yhdynnässä naisen kanssa ja yrittäneensä työntämällä saada tämän harrastamaan suuseksiä. Hänen mukaansa he harjoittivat yhteisymmärryksessä suuseksiä ja koskettelivat toisiaan.

Miehen mukaan nainen ei ollut myöskään päihtymyksen tai unitilan vuoksi kykenemätön puolustamaan itseään tai ilmaisemaan tahtoaan.

Korhola arveli, että nainen saattoi keksiä tarinan raiskauksesta monesta syystä. Yksi mahdollinen syy oli miehen mukaan pettymys siitä, että hän oli kiinnostunut toisesta tytöstä.

Käräjäoikeus piti naisen kertomusta uskottavana. Miehen teot täyttivät raiskauksen tunnusmerkit oikeuden mukaan siitä lähtien, kun nainen ilmoitti ensimmäisen kerran, ettei yhdyntä ollut hyvä idea.

Syytettä tukivat oikeuden mukaan viestit, joissa nainen kertoi tapahtuneesta ystävilleen pian tapauksen jälkeen.

”Asianomistaja olisi esimerkiksi toivonut seksuaalisesta kanssakäymisestä kivaa, ja on alkuun ollut halukas kanssakäymiseen, mutta ensimmäisen suojaamattoman ja kysymättä tapahtuneen emätinyhteyden jälkeen tilanne oli muuttunut muuksi. Viesteistä myös ilmenee, kuinka asianomistaja on syyllistänyt itseään ja kuinka häntä on kaduttanut, ettei hän ollut pistänyt vastaan vielä enemmän”, käräjäoikeus kertoo tuomiossa viesteistä.

Lisäksi syytettä tukivat oikeuden mukaan muun muassa psykoterapiassa havaitut oireet tapauksen jälkeen.

Käräjäoikeus määräsi Korholan maksamaan uhrille yhteensä noin 15 000 euroa korvauksia aiheuttamastaan kärsimyksestä, kivusta, ansionmenetyksistä ja terapiakuluista.

Tuomio ei ole lainvoimainen.