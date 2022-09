Suomenlahdella normaalisti päivittäin lentävät merivartioston valvontalentokoneet eivät ole päässeet normaaleille valvontalennoilleen teknisen vian vuoksi. Rajavartiolaitos on pyytänyt vanhentuneiden valvontakoneidensa uusimista.

Rajavartioston Dornier Do 228 -valvontalentokone osallistui Kaivopuiston lentonäytökseen kesällä 2021. Valvontalennoilla on olennainen rooli Itämeren ympäristökatastrofien ehkäisyssä ja torjunnassa.

Suomenlahden merivartiostossa ei olla erityisen huolissaan siitä, että Nordstream 1 ja 2 -kaasuputkissa olisi vuotoja myös Suomen rannikon lähistöllä mutta kaasuvuoden mahdollisuutta ei myöskään voida vielä sulkea pois.

Merivartioston kenttäjohtaja Santeri Laitanen kertoo HS:lle, että Suomenlahdella normaalisti päivittäin lentävät merivartioston valvontalentokoneet eivät ole maanantaina eivätkä tiistaina päässeet normaaleille valvontalennoilleen teknisen vian vuoksi.

Laitanen kuitenkin uskoo, että vuoto olisi luultavasti tullut merivartioston tietoon joko merenkulkijoiden havaintojen tai eurooppalaisen satelliittijärjestelmän kautta.

Venäjältä Keski-Eurooppaan johtavat kaasuputket kulkevat Suomen talousalueella Suomenlahdella 375 kilometrin matkan.

”Meillä ei ole tiedossa, että Suomen talousalueella olisi vuotoja”, vahvistaa yleisjohtaja Petteri Salli Suomenlahden merivartiostosta.

”Tanskan kokoluokkaa oleva vuoto Suomen talousvyöhykkeellä tuskin olisi jäänyt huomaamatta. Asiaa on toki hankala arvioida, mutta vuoto Tanskassa on niin iso, että se näkyy merelläkin aika kauas”, Salli toteaa.

Tanskan puolustusvoimat kuvasi Nord Stream 2 -kaasuputken vuodon Bornholmin saaren läheisyydessä tiistaina

Nordstream-kaasuputkissa on havaittu maanantaista lähtien yhteensä kolme vuotoa lähellä Tanskalle kuuluvaa Bornholmin saarta. On hyvin epätodennäköistä, että kolme vuotoa kahdessa eri putkessa tapahtuisivat onnettomuuden vuoksi sattumalta, joten sabotaasia on syytä epäillä.

Ruotsin televisio SVT uutisoi, että mittausasemat sekä Ruotsissa että Tanskassa rekisteröivät voimakkaita vedenalaisia räjähdyksiä alueelta, joissa vuodot ilmenivät.

Nord Stream 1 -kaasuputkessa on kaksi vuotoa, jotka sijaitsevat Bornholmin koillispuolella. Nord Stream 2 -putki puolestaan vuotaa saareen kuuluvan Dueodden rannan eteläpuolella.

Länsi-Suomen merivartioston vartiolaiva Tursas miehistöineen harjoitteli nopeita lähtöjä syyskuussa 2022. Rajavartiolaitoksen alukset eivät ole havainneet merkkejä Nordsream-putkien vuodoista Suomen talousalueella.

Yleisjohtaja Sallin mukaan tapahtumat eivät johtaneet Suomen merivartiostossa erityisiin toimenpiteisiin Suomen talousalueella kulkevan putken osan tarkastamiseksi, koska putkien paineen laskua selittävät vuodot saatiin varsin nopeasti paikannettua Bornholmin edustalle.

Voitteko siis sulkea pois sen mahdollisuuden, että myös Suomen edustalla olisi vuoto?

”Ei sitä pois voida sulkea”, Salli sanoo.

”Ei Suomenlahti niin tiheästi ole liikennöity, etteikö tuollainen voisi jäädä huomaamatta.”

Sallin mukaan tilanne luultavasti huomioidaan tulevien valvontalentojen reitityksissä.

Vuotojen havaitseminen on Sallin mukaan olennaista ympäristösyiden lisäksi myös meriliikenteen turvallisuuden vuoksi. Vuotava metaani voi aiheuttaa räjähdyksiä.

Itämeren ympäristöonnettomuuksien valvonta on avomerellä merivartioston vastuulla. Merta tarkkaillaan valvontalentokoneiden tutkien avulla, jotka havaitsevat herkästi esimerkiksi öljyvuodon kaltaisia muutoksia veden pinnassa.

Bornholmin edustalla kaasuvuodot ovat saaneet meren pinnan näyttävästi kuplimaan, kun ilmastoa erittäin tehokkaasti lämmittävää metaania puskee meren syvyyksistä taivaan tuuliin.

Tämän tyyppinen tilanne olisi lentokoneesta hyvin havaittavissa. Nyt maanantaina ja tiistaina Turusta lähtevät Suomenlahden valvontalennot jäivät kuitenkin teknisten ongelmien vuoksi tekemättä.

Rajavartiolaitos on pitkään pyytänyt valvontalentokonekalustonsa uusimista. Hanke kuuluu Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan ja huhtikuussa luvatuista määrärahoista myös päätettiin.

”Kaikki kalusto jossain kohtaa tulee tiensä päähän”, Salli toteaa.