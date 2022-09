Franziska Wolff kohtasi ahman Joensuun keskustassa. Tutkimusprofessorin mukaan ahmahavainnot keskusta-alueilla voivat yleistyä, kun ahmakanta Suomessa kasvaa.

Franziska Wolff kohtasi myöhään maanantaina Joensuun ydinkeskustan vieressä Penttilänrannassa yllättävän näyn. Wolff oli pysäköintialueella Ravintola Aittarannan lähellä, kun hän näki ahman.

Joensuun keskustassa nähdystä ahmasta uutisoi ensimmäisenä Karjalainen.

”Eläimen juoksutavan takia ajattelin heti ensimmäiseksi, että kyseessä on ahma. Tuntui kuitenkin epärealistiselta, että kaupungin keskustassa olisi ahma”, Wolff kertoo HS:lle sähköpostitse englanniksi.

Epäuskoisena Wolff miettikin hetken, olisiko kyseessä loukkaantunut koira tai kissa.

”Myös supikoira käväisi mielessäni, mutta sekin tuntui huonolta arvaukselta. Kärpäksi eläin oli liian suuri.”

Wolff seurasi ahman liikkeitä noin 15 minuutin ajan. Hänen mukaansa ahma juoksi sinä aikana viisi kertaa ravintolan rakennuksen ja parkkipaikan ympäri.

Wolff ikuisti ahman videolle. Videolla näkyy, kuinka ahma juoksee häntä kohti ja ohittaa hänet tien toiselta puolelta.

”Sen turkki näytti yllättävän pörröiseltä.”

Turkin lisäksi Wolff yllättyi siitä, miten äänettömästi ahma liikkui.

”Se oli todella hiljainen. Olisin odottanut, että sen kynnet olisivat pitäneet ääntä asvaltilla.”

Pohjois-Karjalassa on Suomen mittakaavassa vahva ahmakanta, kertoo Suomen Riistakeskuksen Pohjois-Karjalan riistasuunnittelija Annika Inha.

Kaupunkialueella ahmojen näkeminen on kuitenkin harvinaista.

”Ahmoja tavataan aika usein pihoissa. Pohjois-Karjalassa on merkitty tänä vuonna 56 pihakäyntiä”, Inha sanoo.

Suomessa ahma on hyvin harvinainen eläin. Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi vuosittain Suomen ahmakannan koon. Viimeisimmän arvion mukaan ahmoja oli koko maassa noin 400.

Ahmakanta on kuitenkin viime vuosina vahvistunut. Sama kehitys näyttää jatkuvan, kertoo tutkimusprofessori Ilpo Kojola Luonnonvarakeskuksesta.

Kojola epäilee Joensuun ahman eksyneen keskusta-alueelle ravinnon perässä.

”Haju sen on kenties houkutellut. Voi myös olla, että kyseessä on nuori yksilö, joka on eksynyt.”

Kojola arvelee, että ahmahavainnot keskusta-alueilla saattavat kannan kasvaessa yleistyä. Ahmaa ei metsästetä poronhoitoalueen ulkopuolella, ja se voi tottua ihmiseen.

”Sanoisin, että ihmisen ja ahman välit ovat tässä vaiheessa uteliaat.”

Lue lisää: Äärimmäisen harvinaiset kilju­hanhet pysähtyivät Suomessa muutto­matkallaan

Lue lisää: Saimaannorppa kuoli kuha­verkkoihin Savonlinnassa