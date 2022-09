”En olisi yhtä lähellä rajaa metsästänyt, jos olisin tiennyt, että Leka on niin sitkeä”, sanoo Eero Asunta koirastaan, joka lähti viikoksi Venäjälle. Leka palasi takaisin torstaina.

Viime viikon torstaina Eero Asunnan harmaa norjanhirvikoira Leka juoksi karhun perässä Venäjälle. Asunta oli 3,5-vuotiaan Leka-koiransa kanssa metsästysretkellä Sallan Naruskalla.

”Koirien kanssa metsästäessä on luonnollista, että ne lähtevät sitkeästi seuraamaan riistaa. Tällä kertaa Leka oli poikkeuksellisen pitkällä reissulla”, Asunta sanoo.

”En olisi yhtä lähellä rajaa metsästänyt, jos olisin tiennyt, että Leka on niin sitkeä. Se on vielä nuori koira, ja käytös on muuttunut viime vuodesta hurjasti.”

Viikkoa myöhemmin Leka-koira palasi omin päin takaisin Suomen puolelle samalle alueelle, josta se oli lähtenyt jahtaamaan karhua. Asunta sai tiedon koiran löytymisestä torstai-iltapäivällä.

”Leka oli hakeutunut muiden metsämiesten luokse. He olivat valveutuneita, ottivat koiran kiinni ja rupesivat soittelemaan minulle.”

Kun Leka-koira lähti viime torstaina kohti Venäjää, metsästäjät ilmoittivat tästä Rajavartiolaitokselle. Viranomaiset antoivat heille luvan mennä rajavyöhykkeelle houkuttelemaan koiraa takaisin.

”Päivystimme poroaidan luona, kävelimme joka päivä kaksi kertaa miltei kymmenen kilometrin matkan rajaa pitkin ja pohdimme, mistä se voisi tulla takaisin.”

Viimeksi torstaiaamuna koiraa houkuteltiin takaisin viemällä rajalle ruokaa sekä isännän ja toisen koiran hajua.

”Muutaman tunnin päästä Leka löytyi, joten keinoillamme saattoi olla vaikutusta. On myös mahdollista, että se päätti palata omasta tahdostaan, kun ulkomaan loma riitti sille.”

Karkuretken ajan Asunta seurasi koiran liikkeitä myös kolmen tutkapannan avulla. Koiralla oli useampi panta paikannuksen varmistamiseksi, sillä erämaassa puhelinverkot toimivat heikosti.

Paikannuksen mukaan Leka eteni matkallaan pisimmillään kahdeksan kilometriä Venäjän puolelle.

”Kartasta näkyi, että se ei mennyt vastaan tulleen joen yli. Muuten se olisi saattanut päätyä vielä kauemmaksikin”, Asunta kertoo.

Viimeisimmät paikkatiedot tulivat maanantai-iltana, kunnes viimeinen tutkapanta hyytyi.

”Tiistaina ja keskiviikkona olimme vain arvailun varassa. Nyt olennaista on, että Leka pääsi omin päin takasin Suomen puolelle.”

Palatessaan Leka oli väsynyt ja hoikistunut, mutta iloinen ja yllättävän hyväkuntoinen, Asunta kertoo.

Ruutukaappaus puhelinsovelluksesta, jolla Asunta seurasi Lekan liikkeitä Venäjän puolella. Ruksit ovat koiran sijainteja viime perjantaina ja lauantaina. Oikealla näkyvän Tenniöjärven pohjoispuolelta lähtee Suomea kohti joki, jonka luona Leka kääntyi takaisin. Koko reittiä, etenkään kauimmaisia sijainteja, kartassa ei näy.

”Ylimääräiset kilot olivat aika lailla karisseet vyötäröltä viikon aikana."

Asunta aikoo viedä Lekan vielä eläinlääkäriin tarkistukseen.

Karhunmetsästysaika poronhoitoalueella alkoi 20. elokuuta ja päättyy lokakuun lopussa.

Viime viikkoina metsästyskoirien rajanylitykset ja rajavyöhykkeelle menemiset ovat lisääntyneet huomattavasti Lapissa, kertoi Lapin rajavartiosto keskiviikkona.

Tapauksia on ollut toistakymmentä, ja seitsemässä tapauksessa koira on mennyt rajan yli Venäjän puolelle.

Suomen ja Venäjän välisen rajajärjestyssopimuksen mukaan kotieläinten rajanylitykset tulisi pyrkiä estämään. Metsästäjien on siis vältettävä koirien irti päästämistä rajavyöhykkeen lähellä.

Jos huomaa koiransa menneen rajavyöhykkeelle tai Venäjälle, asiasta on ilmoitettava rajaviranomaisille. Rajan ylittäneen koiran tulee myös käydä eläinlääkärin tarkistuksessa.