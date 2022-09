Poliisin mukaan Suomeen tuotiin yli seitsemän kiloa kokaiinia.

Poliisi on saamassa esitutkinnan valmiiksi tapauksessa, jossa kokaiinia salakuljetettiin lähtömaasta Etelä-Amerikassa poikkeuksellisesti suoraan Suomeen.

Helsingin poliisin mukaan Suomeen tuotiin yli seitsemän kiloa kokaiinia.

Perinteisesti kokaiini on tullut Suomeen Etelä-Amerikasta joko Belgian, Hollannin tai Espanjan kautta. Lähtömaita ovat etenkin Kolumbia, Bolivia ja Peru.

Esitutkinnan mukaan kokaiini salakuljetettiin Suomeen Perusta postilähetyksissä. Epäillyt olivat piilottaneet huumeet nahkaisten cowboy- tai sombrero-mallisten hattujen sisään.

Osa epäillyn päätekijän hallusta takavarikoidusta kokaiinista oli takavarikointihetkellä vielä purkamatta hatuissa.

Lähetysten vastaanottajiksi oli rekrytoitu Suomesta useita henkilöitä. Heille oli luvattu palkkioksi rahaa ja kokaiinia.

”Epäilemme, että päätekijä on ulkomaalainen mies, joka toimi sekä Suomessa että Perussa. Epäiltyjen toiminta oli ammattimaista ja järjestelmällistä”, sanoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Toni Uusikivi tiedotteessa.

Poliisin mukaan epäillyt lähettivät kokaiinin myynnistä saadun rikoshyödyn takaisin Peruun. Poliisi epäilee, että rahat otti vastaan kokaiinikauppaa pyörittänyt kartelli.

Suomeen tuotujen kokaiinierien katukauppa-arvo olisi poliisin mukaan ollut lähes 1,5 miljoonaa euroa käyttövahvuiseksi jatkettuna.

Rikostarkastaja Kimmo Sainio Helsingin poliisista kertoi Helsingin Sanomille jo aiemmin tässä kuussa, että poliisilla on käynnissä esitutkintoja, joissa kokaiinia epäillään tuodun Suomeen ensi kertaa myös suoraan lähtömaasta Etelä-Amerikassa. Tiedustelutietoa tästä on tullut viime vuosien aikana.

”Markkina on kasvanut Suomessa huomattavasti, joten tämä on paikka, jonne on kannattavaa salakuljettaa huumeita”, Sainio sanoi.

Kokaiinin käyttö on lisääntynyt Suomessa, erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jätevesitutkimuksen mukaan tänä kesänä kokaiinia käytettiin pääkaupunkiseudulla enemmän kuin koskaan aiemmin jätevesitutkimuksen mittaushistorian aikana.

Kesäkuussa kokaiinin käyttömäärät myös ylittivät Helsingissä ensimmäistä kertaa amfetamiinin.

