”Suomi oli meille ainoa avoin ovi Eurooppaan.” Moskovalaisperhe pyrki Suomeen, sillä poika ei halua rintamalle tappamaan ukrainalaisia.

Nuijamaan hiljentyneellä raja-asemalla Lappeenrannassa on perjantaiaamuna yhdeksän aikoihin koleaa ja hiljaista. Venäjältä tulevien autojen jonossa on aamuyhdeksältä enää puolen kymmentä autoa.

Vesisade jatkuu, ja yöllä Nuijamaalle tulleen pietarilaisen Jelena Gassin silmistä valuu kyyneliä.

Suomi lakkasi torstain ja perjantain välisenä yönä päästämästä maahan turistiviisumilla matkustavia venäläisiä.

Maahan pääsevät nyt enää esimerkiksi kausitöihin tulevat, diplomaatit, opiskelijat sekä henkilöt, joilla on Suomessa puoliso tai lapsia.

Suomessa kiinteistön omistava venäläinen pääsee maahan vain, mikäli kiinteistö vaatii välitöntä hoitoa tai huoltoa. Lupa koskee vain yhtä henkilöä, eikä kokonainen perhe tai useampi kiinteistönomistaja voi tulla maahan yhtä aikaa.

Tämän vuoksi Jelena Gassia itkettää.

Gassi on Nuijamaalla miehensä Valerin ja 5-vuotiaan poikansa Fjodorin kanssa.

Torstai-iltana yhdeksältä he olivat aluksi ajaneet Imatran vastaiselle Svetogorskin rajanylityspaikalle, kunnes se sulkeutui turisteilta keskiyöllä. Sen jälkeen perhe päätti vielä yrittää Suomeen Nuijamaan kautta.

Jelena, Valeri ja Fjodor Gassi yrittivät turhaan päästä normaaliin tapaan turistiviisumilla viikonlopuksi Imatralle, missä heillä on ollut talo vuodesta 2013 lähtien.

”Meillä on vuodesta 2013 lähtien ollut talo Imatralla, ja olemme käyneet siellä säännöllisesti käytännössä viikoittain. Omistamme talon puoliksi, mutta nyt meille sanottiin, että maahan pääsee vain yksi omistaja”, sanoo Jelena Gassi.

Perhettä odottaa mitä todennäköisimmin käännytys takaisin Venäjälle.

Rajavartiosto on nähnyt tuoreen maahantulotiukennuksen tyrmistyttämiä ihmisiä.

”Pettymyksen voi nähdä ihmisen kasvoista. Mutta kyseessä on valtioneuvoston periaatepäätös, jota meidän on noudatettava. Maahan päästetään vain yksi kiinteistönomistaja kerrallaan”, sanoo kapteeni Misa Hattunen Kaakkois-Suomen rajavartiostosta.

Valeri Gassi arvostelee tapaa, jolla maahantulorajoitukset toteutettiin.

”Olen juristi, ja olen aina arvostanut Suomea sen vuoksi, että se on oikeusvaltio. Viisumirajoituksia ei kuitenkaan toteutettu oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti. Tämä on kiusantekoa.”

Valeri Gassi sanoo, että muutoksesta ei tiedotettu millään tavoin etukäteen.

”Vielä viikko sitten Imatralla käydessämme emme voineet kuvitella, että tällaista tapahtuu.”

Hän moittii myös sitä, ettei muutoksista ole rajavartioston sivulla tietoa englanniksi tai venäjäksi.

”Kaikki tulijat eivät osaa suomea.”

Valeri Gassi pelkää, että matkustusrajoitukset vaikeuttavat kiinteistönhoitoa. Esimerkiksi kiinteistöverojen ja sähkö- ja muiden laskujen maksaminen edellyttää käyntiä Suomessa, sillä rahaliikenne Venäjältä Suomeen ei pakotteiden vuoksi enää onnistu.

”Pelkään, että kiinteistö jää heitteille”, hän sanoo.

Gassit katsovat, että he joutuvat syyttöminä kärsimään.

Tiukentuneet maahantulorajoitukset hiljensivät Nuijamaan sateisen rajanylityspaikan perjantaina Lappeenrannassa. Jonossa oli vain puolen kymmentä autoa matkalla Venäjältä Suomeen.

”Me emme ole aloittaneet sotaa emmekä halua sitä, mutta meitä rangaistaan siitä”, sanoo Valeri Gassi.

”Fjodor rakastaa Imatralla olemista. Hän itki matkalla kuullessaan, ettei ehkä enää pääse sinne. Nyt hän miettii, mitä tavaroita häneltä jäi Imatran taloon”, sanoo Jelena Gassi ja pyyhkii kyyneliä.

Yhtä tyrmistynyt on moskovalainen 71-vuotias Artjomiksi esittäytyvä arkkitehti, joka ei halua käyttää oikeaa nimeään tai tulla valokuvatuksi.

Hän on puolisonsa ja 34-vuotiaan poikansa kanssa matkalla Suomen kautta Norjaan, missä jo 20 vuotta on asunut perheen tytär.

”Halusimme pelastaa poikamme joutumasta sotaan viemällä hänet Norjaan, sillä hän ei missään nimessä suostu tappamaan ukrainalaisia”, sanoo Artjom.

Perhe ei kuitenkaan todennäköisesti pääse Nuijamaan raja-asemaa pidemmälle.

”Meillä on voimassa oleva viiden vuoden turistiviisumi. Nyt meille sanotaan, että se yhtäkkiä mitätöidään. Miten tällaista voi tapahtua Suomen kaltaisessa maassa?” kysyy Artjom.

Kun Suomi torstaina iltapäivällä kertoi seuraavana yönä voimaan tulevista maahantulotiukennuksista, perhe oli jo autossaan matkalla Moskovasta Suomeen.

”Mistä me olisimme tienneet, että tällaisia rajoituksia on tulossa? Tämä on kuin puukonisku selkään”, sanoo Artjom.

Artjom kertoo edelleen tekevänsä töitä, vaikka onkin eläkkeellä.

”Venäjällä on pakko tehdä töitä kuolemaan asti.”

Hän kannattaa oppositiopuolue Jablokoa, joka Artjomin mukaan on Venäjän ”ainoa normaali puolue”.

”En voi taistella asein enkä nyrkein, joten kannatan Jablokoa. Olen sanonut, että jos et ole opposition edustaja, olet typerys”, sanoo Artjom.

Hänen mielestään presidentti Vladimir Putinille on annettu liian pitkään liian vapaat kädet.

”Hänet olisi pitänyt pysäyttää vuonna 2014, kun Venäjä valtasi Krimin”, sanoo Artjom.

Mitä perhe aikoo tehdä, jos poika ei pääse pakoon Venäjältä?

”Piilottelemme häntä. Menemme varmaankin mökillemme, joka on Moskovan lähistöllä”, sanoo Artjom.

”Toivon, että Ukraina voittaa sodan. Ukraina ei taistele vain oman maansa, vaan myös Venäjän puolesta.”

Jotkut venäläiset pakenevat suorastaan epätoivoisesti kutsuntoja ja joutumista Ukrainan rintamalle.

Voivatko Suomen kiristyneet maahanpääsyn ehdot johtaa siihen, että maahan pyritään Venäjältä laittomasti metsiä pitkin virallisten rajanylityspaikkojen sijaan?

”Sellainen on mahdollista. Toistaiseksi sitä ei ole kuitenkaan meillä vielä näkynyt”, sanoo Misa Hattunen.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto on kuitenkin saanut lisähenkilöstöä Pohjois-Karjalan rajavartiostosta varmistamaan, ettei laittomia rajanylityksiä tapahdu.

Kaakkoisrajalla sijaitsevat kaikki Venäjän vastaisen rajan vilkkaimmat rajanylityspaikat eli Imatran Pelkola, Lappeenrannan Nuijamaa ja Virolahden Vaalimaa.