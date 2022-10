Sähköpulassa on nyt tosi kyseessä: Talvella edessä ehkä kahden tunnin sähkökatkot

Suomalaisten on varauduttava mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Katkot kestäisivät kerrallaan noin kaksi tuntia.

Tulevana talvena suomalaisten on varauduttava mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin.

Kiertävät sähkökatkot voisivat kestää kerrallaan noin kaksi tuntia. Katkon jälkeen sähköt olisivat päällä ainakin kaksi tuntia.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin maanantaisessa tiedotustilaisuudessa asiantuntijat painottivat, että katkot ovat viimeinen työkalupakin keino. Niiden tarkoituksena olisi varmistaa koko sähköjärjestelmän toimintakyky.

”Kiertävät sähkökatkot ovat viimeinen keino välttää suurhäiriö”, sanoi voimajärjestelmän käytön johtaja Tuomas Rauhala Fingridistä.

Suurhäiriöstä palautuminen voisi kestää useita tunteja tai jopa vuorokausia.

Fingridillä on sähkömarkkina-asetuksessa määritelty järjestelmävastuu, jonka nojalla yhtiö on velvoitettu toimimaan pelinrakentajana jos Suomen sähköverkko romahtaisi. Ideana on kuitenkin pyrkiä estämään suurhäiriö etukäteisellä sähkön säästämisellä ja sähkön käytön ajoittamisella.

Fingrid kehottaakin suomalaisia jo nyt säästämään energiaa. Syyskuussa sähkön käyttö on laskenut viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna seitsemän prosenttia.

Rauhalan mukaan luvuissa näkyy myös se, että teollisuudessa on siirretty tuotantoa osin päivältä yölle.

Yhtiön arvion mukaan sähkön kulutushuippu on tulevana talvena 14 400 megawattia. Kotimaisella tuotannolla pystytään kattamaan parhaimmillaan 12 900 megawattia. Tämä arvio sisältää Olkiluoto 3:n ja Meri-Porin tuotantolaitokset sekä arvion tyynen ajankohdan tuulivoima­tuotannosta.

Suomeen tuodaan sähköä muun muassa Ruotsista ja Virosta. Etelä-Ruotsissa sijaitsevan Ringhals 4-ydinvoimayksikön huolto vaikuttaa arvioiden mukaan merkittävästi sähkön riittävyyteen Suomessa.

Sähköpula voisi syntyä joko hitaasti esimerkiksi kiristyvien talvipakkasten myötä tai yllättävän häiriön kuten kotimaisen tuotantolaitoksen tai Ruotsin siirtoyhteyksien äkillisen vikaantumisen seurauksena.

”Edeltävän kerran sähköpula oli 1970-luvulla. Toivottavasti tämänkin jälkeen voidaan yhtä viitata siihen edeltävänä”, Rauhala sanoi.

Hitaasti syntyvässä sähköpulassa ennakoitavuus on ainakin puoli vuorokautta. Äkillinen tilanne on asia erikseen.

Fingrid saa sähköntuottajilta joka päivä ennusteet siitä, paljonko sähköä pystytään seuraavana vuorokautena tuottamaan, valvomopäällikkö Arto Pahkin. Tätä tietoa voidaan verrata kulutusennustuksiin.

Fingridillä on omat häiriötilanteisiin varatut järjestelmäreservinsä, jotka ainakin heinäkuun tietojen mukaan sisältävät noin 1 300 megawattia. Näiden tarkoitus on toimia puskuria kun vian aiheuttamaa vajetta pyritään korvaamaan.

Sähkökatkoihin on turvauduttava, jos tuotantoa ja tuontia ei saada kattamaan kulutusta. Tavoitteena on kulutuksen rajoittaminen 15 minuutissa käyttövarmuusrajan ylittymisestä, Pahkin kertoi.

Käytännössä Fingrid pyytäisi aloittamaan sähkön rajoittamisen välittömästi ja kulutuksen irtikytkentä tehtäisiin lähtökohtaisesti jakeluverkoissa. Sähköntuotanto turvattaisiin esimerkiksi sairaaloissa.

Sähkönjakelijat viestisivät katkoista asiakkailleen.

Sähkökatkoa ennakoiva viesti voisi olla Savon voiman seuraavan esimerkin kaltainen:

Vältä kulutusta! Varaudumme sähköpulaan. Kriittinen ajankohta on 1.2.2023 kello 06–10, jona aikana sähköt saatetaan katkaista osoitteessa Pohjanpolku 19 noin 2 tunnin ajaksi. Lisätietoja savonvoima.fi.

Jos sähköt jouduttaisiin katkaisemaan yllättävän häiriön vuoksi, tekstiviesti voisi olla tämänkaltainen:

Osoitteessa Pohjanpolku 19 on sähköt katkaistu koko Suomea koskevasta sähköpulasta johtuen. Arvioitu kesto kello 7.45 saakka.

Kun sähköt palautuisivat, siitä tulisi erillinen viesti. Siinä kerrottaisiin katkon syy eli tässä tapauksessa koko Suomea koskeva sähköpula.