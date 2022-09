Kyseessä on kolmas epäilty luvaton rajanylitys tänä vuonna, joka on tapahtunut Pohjois-Karjalan rajavartioston valvonta-alueella.

Yhden ihmisen epäillään tulleen Venäjältä luvatta rajan yli Kiteellä Pohjois-Karjalassa, tiedottaa Pohjois-Karjalan rajavartiosto.

Rajavartiosto otti miehen kiinni torstaina iltapäivällä Kiteen Matkalammen alueella läheltä Suomen ja Venäjän rajaa, ja häntä epäillään valtionrajarikoksesta. Hänen epäillään ylittäneen rajan jalan. Rajavartiosto sai lähialueen asukkailta havaintoja epäillystä luvattomasta rajanylityksestä. Rajavartiosto on ollut yhteydessä Venäjän rajavaltuutettuun.

Mies on hakenut Suomesta turvapaikkaa. Kyseessä on kolmas epäilty luvaton rajanylitys tänä vuonna, joka on tapahtunut Pohjois-Karjalan rajavartioston valvonta-alueella. Määrä on rajavartioston mukaan linjassa edellisvuosien tapausmäärien kanssa.