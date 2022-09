Vaalimaalle kertyi perjantaina satojen ihmisten jonot. Paikalla ollut Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen harmitteli, että syytä hitauteen ei kerrottu jonottajille.

Venäjältä Suomeen tuleva rajaliikenne seisoi perjantaina päivällä Vaalimaalla. Näin kuvasi tilannetta myöhään iltapäivällä raja-asemalla Suomeen pääsyä odottanut Natalia Khegai.

”Tässä on ihan mahdoton tilanne”, Khegai sanoi HS:lle.

Hänen mukaansa rajalla oli kolme jonoa, joista yksi oli linja-autoille.

Khegai oli käynyt kyselemässä jonojen kärjessä, kuinka kauan siellä oli jonotettu. Bussilinjalla oli vain neljä bussia, mutta niistä ensimmäinen oli tullut paikalle jo aamukuudelta.

Khegai kyseli myös henkilöautojen jonoissa olevilta venäläisiltä, kauanko he olivat odottaneet. Paikalla oli ihmisiä, jotka olivat olleet paikalla jo aamuviideltä.

Henkilöautolla liikenteessä ollut Khegai kertoo tulleensa rajalle kello 14.20. Kaksi tuntia myöhemmin jono oli edennyt vain muutaman metrin. Hän arvioi, että neljän jälkeen iltapäivällä molemmat henkilöautojonot olivat lähes kilometrin pitkiä.

”En tiedä, milloin pääsen kotiin. Tällä hetkellä mikään ei liiku.”

”Kahden jälkeen ei tapahtunut vielä yhtään mitään. Aseman edessä ei ollut autoja eikä liikennettä. Varmaan siellä oli rajavartijoita ja tullimiehiä, mutta mitään ei tapahtunut.”

Suomi ei ole päästänyt enää torstain ja perjantain välisen yön jälkeen maahan turistiviisumeilla matkustavia venäläisiä. Maahan pääsevät vielä esimerkiksi opiskelijat ja ne, joilla on Suomessa puoliso tai lapsia.

Khegai harmittelee, etteivät jonottajat ole saaneet mitään selitystä sille, ettei jono liiku.

”Koko ajan tulee lisää autoja sekä suomalaisia että venäläisiä.”

Khegai on Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen. Hän kertoo olleensa Venäjällä tapaamassa vanhaa siskoaan ja hakemassa Kelan vuosittain vaatimia selvityksiä venäläisen eläkkeensä suuruudesta.

Hän korostaa, ettei ollut Venäjällä turistimatkalla. ”Minusta kukaan ei matkusta enää Venäjälle huvin vuoksi.”

Khegain aviomies on Suomessa toipumassa vaikeasta leikkauksesta. Miestä ja perheen kissoja ja koiria pitäisi päästä hoitamaan mahdollisimman nopeasti.

Khegai kertoo olevansa liikkeellä viisihenkisessä seurueessa. Ongelmana on se, että ihmisiä on jonoissa satoja, mutta vessoja on vain neljä ja nekin ovat kaukana.

”Venäläisten tapaan kaikki odottavat aika kiltisti täällä ja toivovat, että pääsevät läpi.”

Khegai sanoo, ettei hän nähnyt Venäjän puolella julkisuudessa mainittuja venäläisten viranomaisten värväyskontteja tai vastaavia.

Tunnelma Vaalimaalla oli perjantaina iltapäivällä kuitenkin rauhallinen.

”Kukaan ei protestoi. Onko siitä mitään hyötyä, että protestoi? Ei se auta, jos joku menee ja vaatii”, hän sanoo.

”Tietysti olisi kiva, jos joku viranomainen tulisi ulos ja sanoisi, että he pahoittelevat. Antaisivat jonkin selityksen, mitä on on tapahtumassa. Miksi on niin pitkä jono, miksei se liiku?”