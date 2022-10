Murre-erot ovat Suomessa tasoittuneet, mutta vielä syntyy hämmentäviä tilanteita, kun eri puolilta Suomea olevat ihmiset kohtaavat. HS:n lukijat kertovat ilmaisuista, jotka eivät aina muille avaudu.

Kun Lappeenrannassa asuva Jyrki Heinonen, 66, oikaisee ruuan päälle sohvalle, hän ottaa ettoneet.

”Yleensä 60–70-vuotiaat täällä Kaakkois-Suomessa tietävät, mitä sillä tarkoitan, mutta muualla eivät. Kerran sanoin työkaverille, että ’pääsisipä ettoneelle’. Hän kysyi, että ’mikäs paikka se’. Sanoin, että se on paras paikka ihmisen olla.”

HS kysyi verkossa lukijoilta, kuuluuko heidän sanavarastoonsa murresanoja, jotka herättävät yleensä kummastusta kuulijoissa. Vastaajia oli yli 300, ja moni luetteli pitkän rimpsun erilaisia hauskoja ja eriskummallisia sanoja, joista muut eivät aina ymmärrä hölkäsen pöläystä.

Sellaisia ovat muun muassa holotna, häkkäpyärä, hoppelinkorput, hinkupinturi, suolukka, sipevä, lohvana ja kopsakka... Eli yleiskielellä: kylmä, kaaos, paljas takapuoli, niuhottaja, suolapala, upea, laiska ja nätti.

Artikkelin esimerkit on poimittu verkkokyselystä. Sitaatteja on otettu vain niiltä vastaajilta, joiden henkilöllisyys on toimituksen tiedossa.

Jyrki Heinonen ettoneineen oli yksi vastaajista.

”Ruokalepoa tarkoittava ettoneet löytyy myös Suomen murteiden sanakirjasta. Se tunnetaan etenkin Itä-Suomessa, ja siitä löytyy myös muita muotoja kuten ettana, ettanen, ettoo ja ettu”, kertoo sanakirjan toimittaja Riikka Tervonen Kotimaisten kielten keskus Kotuksesta.

Myös taivutuksessa on eroja: jotkut menevät ettoneelle, toiset ottavat ettoset. Suomen sanojen alkuperä -teoksesta selviää, että ettosen kantasana on germaaninen lainasana eta, josta on juonnettu myös ruotsin äta eli syödä.

Murteissa esiintyy paljon lainasanoja. Kärjistetysti: Itä-Suomessa on lainattu etenkin venäjästä, lännessä ruotsista, pohjoisessa saamesta. Nykyään taas kaikkialla lainataan englannista.

”Sanastoa lainautuu niiltä tahoilta, joiden kanssa ollaan tekemisissä”, Riikka Tervonen sanoo.

Kun kyselyyn vastanneella rovaniemeläisen Eijan, 69, tekee mieli karkkia, hän ostaa kompiaisia. Sana tunnetaan hyvin myös Oulussa, jossa kerrotaan tarinaa merimiehistä, jotka muinoin torilla osoittelivat karamelleja ja kyselivät ranskaksi: ”Combien?”

”Tai sitten ruotsista lainatusta konvehdista on vain muotoutunut kansan suussa kompiainen ja juttu merimiehistä on kansan etymologiaa. Murreilmaisujen alkuperää on joskus vaikea selvittää”, Tervonen sanoo.

Monet muutkin vierasperäiset sanat ovat muokkautuneet kansan suussa.

”Äidiltäni olen oppinut sanan rometiisi, joka tarkoittaa flunssaa. Sana tulee aina mieleeni, kun joku kertoo saaneensa jonkun epämääräisen flunssan. En ole kuullut kyseistä sanaa kenenkään muun käyttävän.” Nainen, 39, Tampere

Rometiisin Tervonen epäilee juontuvan reumatismista.

”Jossakin vaiheessa ja joillekin se on vain alkanut tarkoittaa epämääräistä sairauden tunnetta.”

Suomessa murteet on perinteisesti jaettu itä- ja länsimurteisiin sekä niiden useisiin alaryhmiin. Vielä maatalousyhteiskunnassa murteiden erot olivat selkeämpiä, mutta sittemmin ne ovat tasoittuneet. Tutkijat puhuvat suomen kielen ”hämäläistymisestä”: myös neutraaliksi mielletty yleiskieli pohjaa hämäläismurteisiin.

Vaikka alueelliset erot eivät ole enää niin selkeitä, niitä kuitenkin yhä löytyy. Ja kun eri murteita puhuvat ihmiset kohtaavat, tilanteet voivat olla joskus hauskoja – tai hämmentäviä.

”Eräänä työpäivänä sairaalassa kerroin nolona työkavereilleni että hissistä tullessa menin pahki ylilääkärin kanssa. Yhtäkkiä kaikkien kiinnostus heräsi että ’mihin te menitte?’ Pahki – eli törmäsimme toisiimme.” Nainen, 53, Helsinki

Tervosen mukaan mennä pahki on varsin tunnettu ilmaisu Pohjois-Suomessa, eteläisimmillään sitä on käytetty Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Ilmaisun alkuperä ei ole kuitenkaan tiedossa.

Murresanoille on tyypillistä kuvailevuus. Kuvailevia ilmaisuja on kehitetty kuvaamaan niin asioita, esineitä kuin tekemisen tapaa.

”Lapsi kollamustuu eli homma menee överiksi väsymyksen tai liiallisen hepuloinnin seurauksena. Vastaa lasten iltavillejä.” Nainen, 35, Orivesi

”Etenkehtanen. Käytetään kuvaamaan esimerkiksi leppävirtalaisen yrittäjän palveluhaluttomuutta tai puolivillaisesti toteutettua palvelua.” Nainen, 46, Kuopio

”Vistoa ei Etelä-Suomessa tunnisteta ollenkaan. Lapissa käytetty sana tarkoittaa vastenmielistä, ällöttävää.” Nainen, 44, Espoo

”Läyhänen tarkoittaa sitä, että jokin asia ei ole kovin kummoinen, toisin sanoen ei niin hyvä kuin voisi olla.” Mies, 38, Rauma

”Tötriä on säheltää/mokata. Rymsteerata on järjestää huonekalut uudelleen. Rötvätä on laiskotella.” Nainen, 35, Espoo

”Kuvailevia eli deskriptiivisiä esimerkkejä löytyy suomen kielestä loputtomiin, ja osa voi olla vähän ikäviäkin kuten vaikka iso eukon rompotin, jolla on kuvattu isokokoista naista”, Tervonen kertoo.

Suomen kieli on myös hyvin joustavaa. Uusia ilmaisuja synnytetään niin sanoja varioimalla kuin yhdyssanojen avulla. Suomen murteiden sanakirjasta löytyy pelkästään huonolle kirveelle kymmenittäin erilaisia ilmaisuja: kirveskaakki, kirveskysä, kirveskyöhkä...

”Sanasto syntyy aina tarpeeseen. Nämä ilmaisut ovat syntyneet turhautumisesta tylsään kirveeseen”, Tervonen sanoo.

Ja jottei toistemme ymmärtäminen menisi aivan liian helpoksi, murre ei tarkoita vain sanastoa vaan murteilla voi olla myös oma kielioppinsa.

”Etelän hetelmät eivät aina ymmärrä, kun kysyn: ’mistä olet pois?’” Nainen, 58, Rovaniemi

”En tajunnut puhuvani oudosti, ennen kuin opiskeluaikana uusi ystäväni nauroi, kun ääneen mietin, että ’onko mulla kaikki joukossa?’ eli onko lompakko ja avaimet mukana.” Nainen, 39, Seinäjoki

Osa murreilmaisuista taas on syntynyt ihan puhtaasta ilmaisun ilosta.

”Uusia ilmaisuja syntyy aina siellä, missä on ihmisiä koolla”, Tervonen sanoo.

”Perhe- tai kaveripiirissä saatetaan alkaa käyttää jotain tiettyä sanaa, ja se leviääkin sitten laajemmalle. Oululaisten pizzaa tarkoittava känkky on hyvä esimerkki sellaisesta. Oulun ulkopuolella sanaa kuitenkaan harva tuntee.”

”Käytämme perheen kesken aivan päivittäin sanoja, jotka viittaavat tavalla tai toisella esimerkiksi sanan kohteena olevan asian kuulokuvaan tai ulkonäköön tai tekotapaan. – ’Tää tuoli leksuu’ tai ’perunamuusi on ihanan höyheää’. Sanat joko unohtuvat saman tien tai saattavat jäädä joksikin aikaa uudiskäyttöönkin.” Nainen, 44, Helsinki

”Näly-sana oli perheemme yleisessä käytössä ruokailun, ruokien, ruokailuvälineiden ja astioiden yhteydessä. Toisen kanssa samasta lasista ei voinut juoda eikä toisen lautaselta voinut syödä, koska niissä oli tämän toisen henkilön nälyä.” Nainen, 80, Helsinki, kotoisin Kouvolasta

”Liuriainen: perheessämme käytetty ja niin kuvaava termi sokeritoukalle. Tietääkseni tämä on kuitenkin täysin itsekeksitty termi, vaikka liki 18-vuotiaaksi saakka kuvittelin ötökän olevan nimeltään tuo.” Nainen, 35, Vantaa

Aina ihmiset eivät välttämättä edes tiedä, onko kyse perheen omasta keksinnöstä vai murteesta, Tervonen sanoo. Mutta Vantaalle terveisiä: liuriainen löytyy kyllä Suomen murteiden sanakirjasta. Myös leksua on päätynyt kirjaan.

Jos monille asioille onkin erilaisia nimityksiä eri puolella Suomea, välillä samat sanat saattavat tarkoittaa aivan eri asioita. Luulitko esimerkiksi tietäväsi, mitä ovat tussu, toosa, horo ja kakkara?

Tussu on tietenkin pesusieni, toosa televisio, horo yhtä kuin väljä ja kakkara litteä. Ainakin jos uskomme erästä vastaajaa Tampereelta.

Tutuimpia lienee vääntö siitä, käytetäänkö saunassa vihtaa vai vastaa tai onko tuima ruoka suolaista vai suolatonta.

”Kotkassa käytetään sanaa pipari kuvaamaan suurinta osaa kekseistä. Olen myös itse aiheuttanut yllättävän monta pientä mutta intensiivistä riitaa ystävieni kesken kutsumalla keksejä pipareiksi. Erityisesti pk-seudulla syntyneet tuntuvat ottavat asian todella raskaasti. Eli jos haluat toimintaa iltapäivääsi, kutsu keksiä pipariksi and watch the world burn!” Nainen, 28, Helsinki/Kotka

Kieli elää ja muuttuu koko ajan, ja se on vain luonnollista. Vanhoja ilmaisuja kuolee, mutta tilalle syntyy uusia. Murresanoissa esiintyy esimerkiksi paljon vanhaa ammattisanastoa, jolle ei enää nykyajassa ole käyttöä.

”Me Suomen murteiden sanakirjan toimittajat elämme aika vahvasti menneisyydessä. Murresanakirjan aineisto on kerätty 1900–1970-luvuilla”, Riikka Tervonen kertoo.

”Käytän patjasta sanaa mannakka, joka on tuiki tuntematon suurimalle osalle ihmisistä ja jopa murretutkijoista. Ilmausta käytettiin ennen olkipatjoista.” Mies, 55, Riihimäki, kotoisin Suonenjoelta

Uudet asiat ja ilmiöt synnyttävät uutta sanastoa. Uusista ilmaisuista ei kuitenkaan enää puhuta niinkään murteina vaan alueellisena puhekielenä.

”Kaikista herkuista yleisnimitys määnäri, joka tulee englannin kielen sanasta munchies lausuttuna ’mäncheese’ eli määnäri.” Mies, 30, Järvenpää

”Kyse ei ole murresanasta vaan perheemme omasta sanasta: mummukkila. Tarkoittaa isovanhempien, mummin ja ukin kotia. Sana syntyi lapsemme huomiosta, että mummola sanana on epäreilu ukkia kohtaan, joten hän ehdotti tilalle mummukkilaa.” Nainen, 42, Järvenpää

Myös erilaisten harrastusten ympärille voi syntyä oma kielensä, jossa voi hyvin olla paikallisuuksiakin. Yksi esimerkiksi sanoo pelikonsoli Playstationia pleikaksi, toinen pleikkariksi. NHL-peli voi olla änäri tai änäkki.

”Myös kirjoitettu somekielikin voi levittää paikallisia murresanoja ja kielenpiirteitä. Hyvänä esimerkkinä on Hox! Hox!, joka palautuu hoksata- ja hoksia-verbeihin. Sitä on käytetty Huomio! Huomio! -huudahduksen sijasta takavuosina erityisesti Lapissa”, Tervonen kertoo.

”Ja jokainen sukupolvi haluaa erottua edellisestä. Jos jotkut sanat koetaan junteiksi, sitten niitä lakataan käyttämästä.”

”Käytän mielelläni vanhoja sanoja, joilla on tarkka merkitys. Semmoisia ovat esimerkiksi liikkiö, pytsi, tornisteri, pemmikaani ja kaatiot. Vaimoni on näihin tottunut, vieraammille ne aukeavat yleensä asiayhteydestä. Mielestäni on sääli, että esimerkiksi kepposen kaltainen hyvä sana on häviämässä huonolle käännökselle ’käytännön pila'.” Mies, 67, Turku

