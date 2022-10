Somen hurjissa kaahailuvideoissa kenellekään ei koskaan satu mitään, ja se on nettipoliisin mielestä ongelma

Nettipoliisi Daniel Kalejaiye törmää kaahailuvideoihin viikoittain. Niitä lataavat hänen mukaansa etenkin nuoret miehet.

”Minä tunnen kuinka vauhti kiihtyy” laulaa iskelmäduo Matti ja Teppo, ja kuski painaa kaasua. Nopeusmittari hipoo kahtasataa.

Tämä on yksi esimerkki sosiaaliseen mediaan ladatuista kaahailuvideoista.

Itä-Suomen poliisilaitoksella Kuopiossa työskentelevä nettipoliisi Daniel Kalejaiye törmää kaahailuvideoihin sosiaalisessa mediassa viikottain.

”Tai sanotaanko mieluummin, että erilaisiin liikenteessä tapahtuviin pelleilyvideoihin. Kaahailun lisäksi videoissa muun muassa keulitaan ja luisutellaan”, Kalejaiye kertoo.

Kalejaiye tunnetaan Tiktokissa Konstaapeli Danielina, jolla on yli 177 000 seuraajaa.

Lauantaina Porvoossa tapahtui liikenneonnettomuus, jossa kaksi nuorta kuoli ja kahdeksan loukkaantui vakavasti. Toista autoa kuljetti 18-vuotias mies, jota epäillään poliisin mukaan kahdesta törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä liikenne­turvallisuuden vaarantamisesta ja useista törkeistä vamman­tuottamuksista.

Iltalehden tietojen mukaan kuski olisi julkaissut sosiaalisessa mediassa kaahailuvideoita.

Kalejaiye ei kommentoi Porvoon tapausta, vaan puhuu ilmiöstä yleisellä tasolla.

Kaahailuvideoita julkaistaan sosiaalisessa mediassa, kuten Tiktokissa, Instagramissa ja Youtubessa. Kalejaiyen käsityksen mukaan videoita kuvaavat ja lataavat palveluihin tyypillisesti nuoret miehet.

”Tuoreet kuskit, joilla on millä näyttää. Usein alla on kaksipyöräinen tai sitten tehokas saksalainen auto, jolla pääsee lujaa, Audi tai Bemari. Kaksikymmentä vuotta vanhalla Honda Civicillä ei samalla tavalla kiihdytellä.”

Kun Kalejaiye huomaa videon, jossa on liikenneturvallisuutta vaarantavaa käytöstä, hän saattaa käydä kommentoimassa videota ja viestiä näin tekijällä tiedoksi, että poliisi on nähnyt videon.

Välillä muut käyttäjät lisäävät Kalejaiyen videoiden kommentteihin.

Kalejaiye on tehnyt jonkin verran rikosilmoituksia räikeimmistä videoista, joissa on selkeästi rikottu liikennesääntöjä ja tekijä on ollut pääteltävissä.

”Alaikäisten kohdalla olen taas saattanut ottaa selville vanhempien nimet ja laittaa viestiä, että nyt on lähtenyt lapsella mopo keulimaan, pitäisikö pitää kotona pieni puhuttelu.”

Liikenneturvan mukaan 15–24-vuotiaat nuoret ovat yliedustettuina liikenne­onnettomuuksissa, ja nuorten miesten kuolinriski liikenteessä on moninkertainen nuoriin naisiin verrattuna.

Yleensä nainen ajaa peltikolarin parkkipaikalla, miesten liikenneonnettomuuksiin liittyy usein kova vauhti. Naisilla on ongelmia ajoneuvon käsittelyssä, nuorilla miehillä ongelmana on näyttämisen halu.

”Nuorten miesten machoilun tarve liikenteessä ei ole mikään uusi ilmiö, mutta en yhtään ihmettele, jos sosiaalinen media olisi lisännyt tällaista käytöstä”, Kalejaiye sanoo.

Kesällä 2017 kaksi nuorta kuoli rajussa ulosajossa Espoossa. Toinen nuorista kuvasi kolarin suorana sosiaaliseen mediaan.

Tällaiset videot ovat kuitenkin poikkeus. Yleensä sosiaaliseen mediaan ladataan vain ne videot, jossa ei käy kuinkaan – ja se Kalejaiyen mukaan myös ongelma.

”Ei kenellekään ole tietenkään hyväksi nähdä toisen kuolemaa, mutta nuoret pitäisi saada ymmärtämään, millaisia seurauksia liikenteessä pelleilyllä voi olla.”