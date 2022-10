Lentoyhtiöillä ei ole tarkastusvelvollisuutta venäläisten maahantulorajoitusten suhteen. Venäläismedian mukaan Finnair on kieltäytynyt ottamasta venäläisiä matkustajia lennolle.

Venäläismediat ovat uutisoineet viime päivinä, että joitakin venäläisiä ei olla päästetty heidän jo maksamilleen Finnairin lennoille Suomeen.

Esimerkiksi Fontanka kertoo venäläismiehestä, jonka oli määrä lentää viime lauantaina Dubrovnikista Vantaalle. Venäläismedian mukaan mies pääsi läpi passintarkastuksesta, mutta pian sen jälkeen hänelle ilmoitettiin, ettei häntä päästetä Suomeen.

Miehen oli Fontankan mukaan määrä palata Suomesta autolla Pietariin, ja hänellä oli seuraavalle päivälle junalippu Pietarista Moskovaan.

Samassa artikkelissa kerrotaan, että viisi venäläistä käännytettiin matkatavaroiden lähtöselvitysvaiheessa Finnairin lennolta Düsseldorfista Vantaalle sunnuntaina. Fontankan haastatteleman silminnäkijän mukaan oleskeluluvan todistavia asiakirjoja tai jatkolippuja Venäjälle ei pyydetty nähtäväksi.

Valtioneuvoston viime perjantaina voimaan tullut periaatepäätös Venäjän kansalaisten maahantulon rajoittamisesta estää matkustamisen turismitarkoituksessa Suomeen tai Suomen kautta EU- tai Schengen-valtioihin.

Venäjän kansalaisten paluuta Suomen kautta Venäjälle ei ole estetty.

Finnairin viestinnästä kerrotaan HS:lle sähköpostitse, ettei Finnair kommentoi yksittäistapauksia.

Finnairin mukaan he noudattavat Rajavartiolaitoksen määräyksiä. Yhtiöstä ollaan myös maahantuloedellytysten osalta päivittäisessä yhteydessä Rajavartiolaitokseen.

”Matkustajalla on velvollisuus varmistaa, että hän täyttää maahantuloedellytykset. Lentoyhtiönä varmistamme viimeistään lähtöportilla, että nämä edellytykset täyttyvät.”

Finnair voi liikenteenharjoittajana pyytää matkustajaa kertomaan esimerkiksi matkansa tarkoituksesta tai reitityksestään sekä pyytää matkustajaa esittämään kertomustaan tukevia asiakirjoja.

Sähköpostivastauksen mukaan niiden asiakkaiden määrä, joiden pääsy Finnairin lennolle on matkustusrajoitusten voimaantulon jälkeen evätty, on ollut vähäinen.

”Perusteena lennolle pääsyn epäämiselle on maahantuloedellytysten täyttämättä jättäminen”, Finnairilta kirjoitetaan.

Rajavartiolaitoksen mukaan on viitteitä siitä, että lentoyhtiöt ovat olleet ylivarovaisia venäläisten matkustajien valvomisessa, sanoo Helsingin rajatarkastus­osaston varapäällikkö, kapteeniluutnantti Petter Stauffer.

Helsingin rajatarkastusosasto vastaa Suomenlahden merivartioston alaisena yksikkönä rajatarkastuksista ja muista Rajavartiolaitoksen lakisääteisistä tehtävistä Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

”Mutta faktaa ylivarovaisuudesta ei ole. Olemme tässä samalla tavalla mediatietojen varassa”, Stauffer sanoo.

Rajavartiolaitoksella ei ole tarkkoja tietoja siitä, miten paljon Venäjän kansalaisten pääsyjä lennoille Suomeen on lähtökentillä evätty. Lentoyhtiöillä ei ole tarkastus­velvollisuutta venäläisten maahantulo­rajoitusten suhteen, mutta osa yhtiöistä on alkanut valvoa rajoituksia.

”Ne ovat lentoyhtiöiden omia päätöksiä. Tapauksissa, joihin ei liity esimerkiksi vääriä asiakirjoja, lentoyhtiöt eivät infoa meitä hirveästi.”

Venäläisiltä matkustajilta on Staufferin mukaan tullut Rajavartiolaitokselle yksittäisiä yhteydenottoja siitä, ettei heitä ole päästetty lennolle Suomeen. Yleensä matkustajat ovat kuitenkin yhteydessä jo ennen matkustamista.

”He haluavat varmistaa, että heillä on oikeus matkustaa.”

Venäjän rekisterikilvillä varustettuja autoja oli parkissa Helsinki-Vantaan lentokentällä 30. syyskuuta.

Myös lentoyhtiöistä kysellään Rajavartiolaitokselta nyt, keitä lennoille Suomeen voidaan ottaa. Rajavartiolaitos voi antaa yhtiöille suosituksia siitä, kannattaako henkilö ottaa lennolle.

Joissakin tapauksissa Rajavartiolaitos on Staufferin mukaan suositellut lentoyhtiötä jättämään matkustajan pois lennolta.

Tyypillinen tapaus on esimerkiksi venäläinen matkustaja, joka on menossa Suomen kautta tapaamaan sukulaisia tai perhettä muualle Schengen-alueelle.

Jos vasta Suomen päässä rajatarkastuksessa selviää, etteivät matkustajan maahantuloedellytykset täyty, matkustajalle laaditaan päätös pääsyn epäämisestä.

Silloin matkustajan Suomeen kuljettanut lentoyhtiö velvoitetaan kuljettamaan matkustaja takaisin lähtömaahan tai muuhun kolmanteen maahan, johon hänen pääsynsä on taattu.

Tällaisia venäläisten matkustajien pääsyn epäämisiä on ollut Helsinki-Vantaan lentokentällä Staufferin mukaan päivittäin vain yksittäisiä.

Helsinki-Vantaan lentokentän kautta kulkeva venäläisliikenne koostuu tällä hetkellä pääosin kotiin Venäjälle palaavista matkustajista.

Matkustajan pitää pystyä todistamaan, että hän on palaamassa Venäjälle. Tavat siihen ovat kuitenkin tapauskohtaisia, Stauffer sanoo.

”Jos matkustaja tulee rajatarkastukseen, meille riittää, että hänellä on auto ja hän pystyy osoittamaan sen, tai että hänellä on lippu parin tunnin päästä lähtevään bussiin, joka lähtee rajalle.”

Lentoyhtiöiden tarkastuskäytäntöjä Stauffer ei osaa kommentoida tarkemmin. Hän olettaa, että vaatimukset matkan tarkoituksen tai reitityksen todistamiselle ovat samankaltaisia kuin Rajavartiolaitoksella.

Esimerkiksi henkilöautolla Venäjälle palaavalla saattaa olla mukanaan tosite pysäköinnistä.

”Tai matkustaja vaan siellä päässä kertoo paluusta, ja lähtöselvitysvirkailija joutuu arvioimaan, kuinka luotettava kertomus on.”

Stauffer ei ole kuullut, että venäläisten matkustajien autoja olisi jäänyt Helsinki-Vantaan lentokentälle sen takia, ettei matkustajaa ole päästetty lennolle Suomeen. Se ei kuitenkaan ole hänen mukaansa poissuljettua.

”Se on mahdollista silloin, jos lentoyhtiö sattuu estämään pääsyn lennolle. Mutta jos asiaa tiedustellaan Rajavartiolaitokselta ja asia on niin, että auto on oikeasti täällä ja matkustaja on menossa kotiin, silloin hän pääsee lennolle.”

”Varmaan tässä viikkojen myötä selviää, jos alkaa olla hylättyjä autoja. Tällä hetkellä en tiedä faktaa, että tällaisia tapauksia olisi.”