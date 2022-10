Palkkakiistassa saatu sovinto tuo palkankorotusten lisäksi hoitajien arkeen konkreettisia parannuksia kuten tasapuolisuutta ruokataukoihin ja vuosilomaoikeuden arkipyhiin.

Hoitajaliittojen maanantaina hyväksymä, palkkakiistassa saatu sovinto tuo palkankorotusten lisäksi hoitajien arkeen konkreettisia parannuksia.

Ratkaisu takaa hoitajille esimerkiksi ”joutuisan ruokatauon”. Tämä tarkoittaa sitä, että hoitaja saa syödä työajalla kuten lääkäritkin.

”Hoitajat eivät käytännössä ehdi lähteä työpisteiltään vaan pitävät puolen tunnin ruokataukonsa siinä ja tekevät samalla töitä. Työn suorittaminen on siis tapahtunut omalla ajalla”, sanoo Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi.

Tehyn näkemyksen mukaan ruokatauot ovat tuottaneet ongelmia työpaikoilla siitä lähtien, kun työnantaja alkoi siirtää työntekijöitä jaksotyöajasta yleistyöaikaan 2015.

”Ruokataukojen erilaisuus on aiheuttanut työpaikoilla paljon epätasapuolisuuden kokemusta.”

Ratkaisu tuo hoitajille vuosilomaoikeuden myös arkipyhiksi.

”Joissain yksiköissä hoitajat eivät ole saaneet viettää jouluisin tai pääsiäisenä ollenkaan vuosilomaa.”

Eli kun työnantaja on antanut työlistan vuosilomatoiveita varten, osa päivistä on rajattu toiveiden ulkopuolelle. Tehyn näkökulmasta asia on ollut ongelmallinen jo vuosia.

”Tietenkään tämänkään jälkeen jokainen yksikön hoitaja ei voi pitää lomaa samaan aikaan, mutta nyt työnantajan pitää mahdollistaa, että joillain työntekijöillä on mahdollisuus pitää vuosilomaa arkipyhinä.”

Kirvesniemi arvioi, että tulevina vuosina työnantajien tulee palkata esimerkiksi joulun alla nykyistä enemmän sijaisia.

Lisäksi ratkaisun myötä arkipyhänä työskentelevälle tulee antaa vapaa kokonaisena vapaapäivänä. Tällä hetkellä vapaan voi pilkkoa vaikkapa seitsemälle eri päivälle.

”Nyt on sovittu, että vapaita ei saa pilkkoa. Muutos lisää työssä jaksamista ja palautumisen mahdollisuutta.”

Konkreettinen palautumista lisäävä esimerkki on myös se, että ratkaisun myötä hoitajille pitää antaa kaksi vapaapäivää viikkoon. Tällä hetkellä työajan jakaminen kolmen viikon ajanjaksolle on mahdollistanut esimerkiksi kuuden peräkkäisen työpäivän jaksoja.

Sopimukseen saatiin myös kirjaus rekrytointikiellon määräyksestä. Sillä poistetaan työnantajan mahdollisuus asettaa rekrytointikieltoja, jotka ovat estäneet hoitajien vapaata liikkumista työsuhteesta toiseen.

”Nyt hoitajat voivat vaihtaa työpaikkaa paremman palkan perässä.”