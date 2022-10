Migri kertoo ohjeistaneensa vastaanottokeskuksia huomioimaan kaikessa toiminnassaan asiakkaiden turvallisuudentunteen ja tilanteen sensitiivisyyden.

Suomeen tulleet ukrainalaiset ja venäläiset eivät jatkossa asu vastaanottokeskuksissa samoissa asuintiloissa, tiedottaa Maahanmuuttovirasto (Migri).

Migrin mukaan vastaanottokeskuksissa on tähän saakka asunut rauhallisesti sekä ukrainalaisia että venäläisiä. Tilanne on Migrin kuitenkin muuttunut Venäjän aloittaman liikekannallepanon jälkeen eikä ukrainalaisia ja venäläisiä enää sijoiteta samoihin asuintiloihin.

Ukrainalaiset ovat Migrin mukaan kertoneet peloistaan, joita venäläisten majoittaminen samoihin asuintiloihin on aiheuttanut.

”Meille tärkeintä on, että asiakkaamme kokevat olonsa Suomessa turvalliseksi”, sanoo Migrin ylijohtaja Ilkka Haahtela tiedotteessa.

Migri kertoo ohjeistaneensa vastaanottokeskuksia huomioimaan kaikessa toiminnassaan asiakkaiden turvallisuudentunteen ja tilanteen sensitiivisyyden.

Uusien venäläisten turvapaikanhakijoiden kohdalla käytäntö on astunut Migrin mukaan voimaan heti. Lokakuun aikana on tarkoitus siirtää maassa pidempään asuneet muihin asuintiloihin.

Migrin mukaan maassa pidempään asuneiden siirrossa on kyse suuresta järjestelystä, sillä vastaanottojärjestelmässä on ennätysmäärä asiakkaita. Siirtoja suunniteltaessa täytyy ottaa huomioon esimerkiksi jo pidempään maassa asuneiden lasten koulunkäynti.

”Meillä on vastaanottokeskuksissa asiakkaana esimerkiksi perheitä, joissa on molempia kansalaisuuksia. Kansainvälistä suojelua hakevia ei tietenkään eroteta perheestään”, Haahtela sanoo.

Migrin mukaan vastaanottokeskukset Suomessa ovat perinteisesti laitosmuotoisia. Uusissa vastaanottokeskuksissa asukkailla on omat asuntonsa, eivätkä he jaa samoja asuintiloja. Tällöin asiakasryhmät on Migrin mukaan mahdollista erottaa toisistaan myös samassa vastaanottokeskuksessa.

Suomeen tulleista ukrainalaisista puolet asuu yksityis­majoituksessa, eli he ovat järjestäneet asumisensa itse. Hekin ovat kuitenkin kirjoilla vastaanotto­keskuksessa tai palvelupisteessä, joista he saavat esimerkiksi terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja. Migrin mukaan ukrainalaiset ovat jättäneet tänä vuonna 40 536 tilapäisen suojelun hakemusta.

Venäläisten tekemien turvapaikkahakemusten määrässä on Migrin mukaan ollut kasvua. Liikekannallepanon jälkeen venäläiset ovat jättäneet 263 turvapaikka­hakemusta ja koko vuonna yhteensä 679.