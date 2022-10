Erikoinen sakkorysä: Parkkipaikalla on tilaa, mutta siihen ei saa pysäköidä

Tampereen kaupungin vastaava pysäköinnintarkastaja Sami Hurinki kertoo, että tänä vuonna pysäköintivirhemaksuja on jaettu Tampereella paljon. ”Virhemaksujen kokonaismäärissä ollaan tekemässä ennätystä”

Tampereen Liisanpuiston pysäköintialue herättää kummastusta autoilijoissa. Autoilijoille on ollut epäselvää, mihin auton saa jättää, ja mihin ei.

Pysäköintialueen reunalla on usein tilaa parille autolle. Tyhjään tilaan pysäköinnistä rapsahtaa kuitenkin pysäköintivirhemaksu.

Tampereen kaupungin vastaava pysäköinnintarkastaja Sami Hurinki tietää heti, mistä paikasta on kyse. Hän tietää myös sen, mistä ongelmat kyseisellä pysäköintialueella johtuvat.

Liisanpuiston parkkipaikan toinen puoli on kokonaan pysäköintikäytössä. Kuvassa oikealla näkyy kohta, mihin auto mahtuisi, mutta siihen ei saa pysäköidä.

”Tällaisella alueella, missä pysäköintiehdot on merkattu pysäköintimerkillä, riittää niin sanottu P-merkki ja niin sanottu kampamerkki, jolla osoitetaan, missä suunnassa autot tulee olla pysäköitynä”, Hurinki sanoo.

Hurinki ei osaa tarkasti sanoa, miksi kyseinen paikka on jätetty merkitsemättä pysäköintipaikaksi. Hänen mukaansa on viime kädessä liikennesuunnittelun vastuulla, minkä takia jokin paikka on merkitsemättä, tai mistä pysäköintirivit alkavat.

Pysäköintialueen reunalla on muuntaja, joka voi olla syynä sille, ettei alueen reunalle saa pysäköidä. Alue on mahdollisesti haluttu jättää vapaaksi muuntajan huoltotöitä varten.

Kuvassa vasemmalla näkyvään tyhjään tilaan mahtuisi hyvin auto tai kaksi. Kuvassa näkyvä kampamerkki ja sen alla oleva nuoli kuitenkin osoittavat, mistä pysäköintipaikat alkavat.

Kyseiselle paikalle on ilmestynyt sympaattinen kyltti, jossa lukee teksti: ”Älä pysäköi tähän. Sakkopaikka.” Hurinki kertoo, että vastaavanlaisia ilmoituksia on löytynyt aiemminkin. Lappu saa pysyä paikallaan.

"Tavallaan se on ihan kivaa kansalaisaktiivisuutta. Ei me niitä revitä missään nimessä.”

Hurinki ei osaa kertoa tarkkaan, paljonko Liisanpuistosta kirjataan virhemaksuja. Hänen arvionsa mukaan alueelta määrätään noin kymmenen virhemaksua kuukaudessa.

”Jos joku ajattelee, että onko tämä sellainen niin sanottu sakkorysä, niin käytännössä pysäköintialueilla on useassakin paikassa Tampereella vastaavanlainen tilanne.”

Tänä vuonna virhemaksuja on kirjattu Tampereella paljon.

”Virhemaksujen kokonaismäärissä ollaan tekemässä ennätystä. Ollaan tehty yli 50 000 virhemaksua, meillä ei montaa tuhatta ole viime vuoden kokonaismäärään matkaa.”