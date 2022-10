Ukrainassa koettu tykkituli näkyy puolustusministeriön tuoreessa välinehankinnassa.

Puolustusministeriö ilmoitti torstaina jatkavansa taas hankintojaan ja kertoi tällä kertaa hankkivansa yhdeksällä miljoonalla eurolla kotimaisia M05-sirpalesuojaliivejä.

Sellainen antaa sotilaalle hyvä suojan kranaattien sirpaleita vastaan. Tässä, kuten muissakin viime aikojen hankinnoissa, näkyvät tuoreet opit Ukrainasta. Siellä on koettu valtavia tykistötaisteluita, joista koituu tappavia sirpaleita.

Ministeriön mukaan hankinta auttaa varustamaan joukot tehtävän edellyttämällä tavalla, kun mukaan otetaan myös toinen käytössä oleva liivi eli M17-suojaliivi.

Nyt hankittavat sirpalesuojaliivit ovat yhteensopivia niin uusien varustetaskusarjojen kuin vanhempien varusteliivien ja taisteluvöiden kanssa.

Puolustusvoimat ei kerro, miten monelle sotilaalle liivejä riittäisi tositilanteessa.

Pelkästään Maavoimien sodan ajan vahvuus on 180 000 sotilasta, koko Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus on 230 000 ja reservissä on vajaat 900 000 ihmistä. Kuinka moni saisi kunnolliset suojaliivit?

”Sitä ei voida julkaista valitettavasti”, sanoo jalkaväen tarkastaja, eversti Juhana Skyttä.

Skytän mukaan nyt julkaistu hankinta yhdessä aiempien suojaliivihankintojen kanssa parantaa merkittävästi hyvin varustettujen joukkojen määrää. Samalla kuitenkin jää vielä paljon hankittavaa, hän toteaa.

Parhaimmat varusteet menisivät pahimpiin paikkoihin joutuville sotilaille.

Ukrainassa on nähty, miten tärkeitä ja haluttuja liivit ovat. Niitä on esimerkiksi hankittu erilaisissa varainkeruukampanjoissa.

Suojaliiviasia on puhuttanut tällä viikolla Suomessakin, kun kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra esitti aloitteensa reserviläisten suojavarustehankintojen verovähennysoikeudesta. Jos reserviläinen hankkii harjoittelua varten omat liivinsä ja kypärän, siitä hyötyy myös maanpuolustus, hän perusteli.

”Ei sillä tätä kysymystä ratkaista, mutta tietysti ne hankinnat, joita reserviläiset tekevät, ovat kaikki kotiinpäin. Valtion kuitenkin tulee huolehtia sotilaille sellaiset suojavarusteet, että ne takaavat riittävän suojan ja suorituskyvyn. Vastuu siitä on meillä.”

