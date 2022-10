Ison ihmis­kauppa­vyyhdin pää­epäilty on lappilainen marja­moguli

Poliisi epäilee pohjois­suomalaista luonnon­marja­yritystä ja thaimaalaista rekrytointi­firmaa laajassa ihmis­kauppa­rikosvyyhdissä.

Poliisi epäilee, että kymmeniä Suomessa työskenteleviä thaimaalaisia marjanpoimijoita on joutunut ihmiskaupan uhriksi vuosien 2020–2022 aikana. Kuva marjanpoimijoista vuodelta 2013.

Poliisi kertoi maanantaina tutkivansa yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa epäiltyä laajaa ihmiskaupparikosvyyhtiä marjanpoiminta-alalla.

Poliisi epäilee, että kymmeniä Suomessa työskenteleviä thaimaalaisia marjanpoimijoita joutui ihmiskaupan uhriksi vuosien 2020–2022 aikana.

Esitutkinnan keskiössä ovat pohjoissuomalainen luonnonmarjayritys Polarica marjahankinta oy sekä thaimaalainen yritys, joka rekrytoi marjanpoimijoita Suomeen. Poliisi epäilee, että pohjoissuomalaisen marjanhankintayrityksen toiminnassa on syyllistytty ihmiskauppaan.

Viime viikon lauantaina Oulun käräjäoikeudessa vangittiin kaksi henkilöä todennäköisin syin epäiltynä ihmiskaupasta.

Toinen vangituista epäillyistä on marjayhtiö Polarica marjahankinta oy:n toimitusjohtaja Jukka Kristo. Toinen vangittu epäilty on yritykselle thaimaalaisia poimijoita rekrytoinut thaimaalaisyrittäjä.

Ihmiskauppaa epäillään poliisin mukaan tapahtuneen esimerkiksi erehdyttämällä, riistämällä ja teetättämällä Suomeen kausityöläisiksi tulleilla thaimaalaisilla marjanpoimijoilla pakkotyönomaista työtä.

Poliisi epäilee poimijoiden olleen työnantajastaan riippuvaisessa asemassa, mikä on ihmiskaupalle ominainen piirre. Tämän lisäksi marjanpoimijoita on poliisin mukaan muun muassa majoitettu heikoissa olosuhteissa. Tutkintaan liittyen on tarkastettu marjanpoimijoiden majoitusleirejä koko Suomen alueella.

”Epäillyn ihmiskaupan uhriksi joutuneita marjanpoimijoita epäillään olevan viranomaisten arvion mukaan kymmeniä. Heistä moni ei välttämättä tiedä tai tunnista joutuneensa ihmiskaupan uhriksi”, kuvaili tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Teemu Mäntyniemi Keskusrikospoliisista maanantaisessa poliisitiedotteessa.

Tutkinnanjohtaja Mäntyniemi ei tutkinnallisiin syihin vedoten suostunut vastaamaan Helsingin Sanomien lisäkysymyksiin rikosepäilyistä ja esitutkinnasta.

Tapausta tutkivat keskusrikospoliisi, Rajavartiolaitos ja Helsingin poliisi yhteistyössä Lapin poliisilaitoksen kanssa.

Rovaniemen terveysviranomainen on tehnyt Polarican marjanpoimijoiden majoitustiloihin viimeisen viiden vuoden aikana kaksi tarkastusta.

Vuonna 2020 Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto oli saanut yhteydenoton koskien Ylitornion kunnan alueella sijaitsevaa vanhaa motellia. Yhteydenottaja oli huolissaan kiinteistössä majoitettujen marjanpoimijoiden tilojen terveellisyydestä.

Terveystarkastaja totesi syyskuussa 2020 tekemässään tarkastuksessa, että vanhan motellikiinteistön ilmanvaihto ei ollut päällä, ja huoneiden suihkutiloissa oli havaittavissa kosteutta ja homeesta mustuneita kattoja sekä aistittavissa homeen ja mikrobivaurioden aiheuttamia hajuja.

Ympäristöterveydenhuollon tarkastuskertomuksesta selviää, että Jukka Kristoa ohjeistettiin majoittamaan poimijat huoneita terveellisemmässä kunnossa olleisiin yhteisiin tiloihin ja pitämään ilmanvaihto päällä. Lisäksi kehotettiin harkitsemaan huoneiden kunnostusta, mikäli marjanpoimijoiden majoittaminen tiloissa jatkuisi.

Samaan kiinteistöön tehtiin toinen tarkastus tämän vuoden elokuussa. Tämänvuotiseen tarkastukseen liittyen kaikki asiakirjat on määrätty salassa pidettäviksi.

Työsuojeluviranomainen on tehnyt kesästä 2021 alkaen tarkastuskäyntejä luonnonmarjayrityksiin osana valvontaa. Kesästä 2021 alkaen siksi, että tuolloin Suomessa astui voimaan marjalaki, jonka puitteissa avi työsuojeluviranomaisena voi valvoa kerääjien oikeuksia ja toimijayritysten velvollisuuksia. Tarkastuksissa valvotaan marjalain velvollisuuksien täyttymistä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja Niko Huru on ollut mukana avin tarkastuskäynneillä Polarican majoitusleireissä marjanpoimijoille Lapin alueella.

Huru kertoo käyneensä tämän kesän keruukaudella tarkastuskäynnillä neljässä eri Polarican tukikohdassa.

Sekä viime että tänä kesänä Polarican toiminnassa tehtiin Hurun mukaan havaintoja ”joistakin puutteista.”

Hurun mukaan eräs havaittu puute oli, ettei poimijoita ole riittävästi perehdytetty heidän oikeudelliseen asemaansa ja toimijan velvollisuuksiin sekä kerääjiä neuvoviin tai heille oikeusturvaa antaviin tahoihin.

”Perehdytys on tärkeää, kun puhutaan ihmisistä, jotka tulevat tänne lyhyeksi aikaa eivätkä ole tottuneet Suomen viranomaisiin tai sääntöihin.”

Tänä vuonna havaitut puutteet olivat Hurun mukaan esimerkiksi sitä, että kerääjät eivät ole olleet aina tietoisia omasta oikeudestaan, että marjat saa myydä valitsemalleen taholle.

”Kerääjät ovat saattaneet kertoa, että heitä on ohjeistettu myymään marjat toimijalle.”

Huru sanoo, että poimijoilta voidaan veloittaa kohtuullisia kuluja esimerkiksi majoituksesta, ruoasta ja autosta. Polarican poimijoilla ei Avin havaintojen perusteella kuitenkaan ole aina ollut käsitystä siitä, kuinka paljon nämä kulut ovat.

”Toimijan täytyisi huolehtia, että kerääjä tietää häneltä veloitettavat kulut.”

Hurun mukaan näistä Pohjois-Suomen Avin viimeisten kahden kesän aikana havaitsemista puutteista on annettu yritykselle toimintaohje saattaa havaitut seikat kuntoon.

Yleisellä tasolla, mikäli toimija laiminlöisi velvollisuuksia toistuvasti, voisi avi tehdä poliisille esitutkintailmoituksen. Huru ei kuitenkaan kommentoi, onko avi tehnyt kyseisistä puutteista poliisille ilmoituksen tai liittyvätkö juuri kyseiset aiemmat havainnot millään lailla nyt tutkittaviin rikosepäilyihin.

Vuodesta 1972 toiminut Polarica on yksi Suomen suurimmista toimijoista luonnonvaraisten marjojen hankinta- ja myyntibisneksessä. Suomen lisäksi yritys toimii myös Ruotsissa, Venäjällä ja Puolassa.

Asiakastiedon mukaan yrityksen liikevaihto oli tänä vuonna 12 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan voitto 231 000 euroa.

Yrityksen toimitusjohtaja ja nykyinen enemmistöomistaja Jukka Kristo on Lapissa tunnettu yrittäjä, joka on antanut medialle vuosien varrella lukuisia haastatteluja luonnonmarja-alaan ja myös ulkomaisiin marjanpoimijoihin liittyen.

Helsingin Sanomat kertoi vuonna 2020 Polarican tuoneen marjanpoimijoita Thaimaasta Suomeen jo 16 vuoden ajan. Ylen mukaan Polarica toi Suomeen täksi kesäksi 1 100 thaimaalaista marjanpoimijaa.

Viime vuonna Kristo kuvaili Ilkka-Pohjalainen -lehdelle, että esimerkiksi Kauhavalle kausipoimijoiksi tulleet thaimaalaispoimijat ovat riisinviljelijöitä, jotka poimivat marjoja ”itsenäisinä yrittäjinä”.

Yritys on kertonut omassa tiedotteessaan, että sen toimitusjohtaja vangittiin viime viikon lauantaina epäiltynä ihmiskaupparikoksesta.

Tiedotteen mukaan Jukka Kristo on kiistänyt häneen kohdistuvat rikosepäilyt.

Polarican tiedotteessa sanotaan, että myös yhtiö ja sen johto torjuvat kaikki epäilyt lainvastaisesta toiminnasta.

Tiedotteen mukaan yhtiö on suorittanut toiminnassaan kaikki ”lainsäädäntöön, viranomaisvaatimuksiin ja sopimuskumppaneihin liittyvät velvoitteensa asianmukaisesti” ja ollut ”aktiivinen niin sanotun marjanpoimintalain valmistelussa”.

Yritys kertoo, että vireillä oleva esitutkinta ei aiheuta muutoksia sen liiketoimintaan.

Marjalaki astui voimaan viime vuoden kesäkuussa ja se koskee luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellista asemaa.

Ulkomaalaisten luonnonmarjojen poimijoiden asema oli ennen viime vuotta laissa pitkälti sääntelemätön. Heidän asemansa on ollut työsuojelun näkökulmasta ongelmallinen, koska luonnonmarjojen poimijat eivät ole työsuhteessa, vaan heidän katsotaan toimivan jonkinlaisina yrittäjinä. Toisin sanoen ennen kesää 2021 työsuojeluviranomainen ei valvonut poimijoiden asemaa.

Käytännössä kerääjät ovat usein riippuvaisia suomalaisesta marjayrityksestä.

Uuden lain tarkoituksena on pyrkiä parantamaan luonnonmarjojen poimijoiden oikeudellista asemaa ja määritellä yritysten velvollisuudet aiempaa tarkemmin ja velvoittavammin.

Keskipohjanmaa uutisoi Polaricalle marjoja keränneisiin thaimaalaisiin poimijoihin liittyvistä epäselvyyksistä viime vuoden lokakuussa. Keskipohjanmaa kertoi saamiensa asiakirjojen perusteella, että Kaustisen seudulla koko satokaudelta käteen jäänyt ansio oli joillain poimijoista vain satoja euroja.

Lehden näkemissä Polarican asiakirjoissa mainittujen 30 poimijan keskiansio oli noin 1 200 euroa. Kristo kommentoi tuolloin lehdelle, että poimijoiden keskimääräisen nettoansion viime vuoden satokaudelta olisi pitänyt olla 2 600 euroa.

Keskipohjanmaan mukaan tienestejä pienensi esimerkiksi se, että kyseisten poimijoiden tuloista vähennettiin yhteensä 3 375 euroa muun muassa yhteismajoituksesta, ruokailuista, lennoista ja auton yhteiskäytöstä.

Kriston on aiemmin uutisoitu sijoittuneen korkealle Lapin kovatuloisimpien listauksissa. Vuonna 2011 Kriston kokonaistulot julkisten verotietojen perusteella olivat liki 7,5 miljoonaa, mikä muodostui lähes yksinomaan pääomatulosta.

Vuoden 2011 tulojen taustalla oli yrityskauppa: Kristo ja hänen liikemiesisänsä myivät omistamansa elintarvikeyrityksen Lapin Lihan Polaricalle. Kristosta tuli myöhemmin Polarica-konsernin marjayhtiön toimitusjohtaja.

Suomalaisesta luonnonmarjabisneksestä on paljastunut aiemmin epäkohtia liittyen toisen yrityksen toimintaan.

Tämän vuoden tammikuussa korkein oikeus tuomitsi keskisuomalaisen yrittäjän kaikkiaan 26 ihmiskaupparikoksesta.

Tapauksessa thaimaalaispoimijat tulivat Suomeen poimimaan marjoja ja sieniä noin kolmen kuukauden ajaksi vuonna 2016.

Yrittäjä majoitti poimijat tiloihin, joissa oli viranomaistarkastuksissa todettu turvallisuutta vaarantavia puutteita ja potentiaalisesti aiheutuvaa terveyshaittaa. Poimijat joutuivat myös lyhentämään matkakuluistaan aiheutunutta velkaa yrittäjälle ennen kuin heille maksettiin poimintatyöstä palkkaa.

Oikeuden päätöksen mukaan tämä johti siihen, ettei poimijoilla ollut riittävästi rahaa välttämättömiin perustarpeisiin Suomessa oleskelun aikana. Marjanpoimijat tekivät myös pitkiä työpäiviä käytännössä ilman mahdollisuutta vapaapäiviin.

HS kirjoitti jo vuonna 2020, että suomalaisen marjabisneksen kauas ulkomaille ulottuvassa ketjussa on monia rahastajia, ja ketjun heikoimmassa asemassa on aina poimija.