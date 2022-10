Lähes 1 500 psykoterapeuttia eri puolelta Suomea kuvaili lokakuun alussa HS:lle psykoterapiaan pääsemisen hankaluutta. Esiin nousi monia nykyjärjestelmän ongelmia, joihin HS esittelee nyt ratkaisuja.

HS kertoi lokakuun alussa yksilöpsykoterapiaan pääsemisen hankaluudesta. Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa tarjoavia yksilöterapeutteja ei ole riittävästi, ja apua voi joutua odottamaan kuukausia.

Tilanteesta kerättiin tietoa kyselyllä, johon vastasi lähes 1 500 psykoterapeuttia eri puolelta Suomea.

HS esittelee viisi keinoa, joilla psykoterapiajärjestelmän ongelmia voitaisiin ratkoa.

1. Lisää resursseja

Julkisen puolen palvelujärjestelmä ei vedä, sillä resursseja ei ole riittävästi. Esimerkiksi perusterveydenhuollossa ja psykiatrisen avohoidon puolella on liian vähän työntekijöitä.

”Varmasti yksi iso tekijä on myös se, että psykiatreja on ollut vuosien ajan liian vähän tehtäviin nähden”, sanoo Helsingin yliopiston psykoterapeutti­koulutuksen johtoryhmän puheenjohtaja Jari Lahti.

” ”Potilaan lähettäminen kuntoutuspsykoterapian piiriin muuttui houkuttelevaksi.”

Hoitava lääkäri laatii potilaalle B-lausunnon eli selvityksen tämän sairaudesta. Se tarvitaan liitteeksi muun muassa, kun potilas hakee tukea psykoterapiaan. Lisäksi lääkäri yrittää etsiä potilaalle apua sieltä, mistä palveluita löytyy.

Kelan harkinnanvaraisena korvaama psykoterapia muuttui lakisääteiseksi vuonna 2011. Se loi pohjan sille, että yhä useampi saa tuen psykoterapiaan.

”Aiemmin määrärahoja ei ollut riittävästi. Se oli viesti palvelujärjestelmälle, että kannattaa olla tarkka siitä, kenet lähettää hoitoon. Muutoksen myötä potilaan lähettäminen kuntoutuspsykoterapian piiriin muuttui houkuttelevaksi.”

Nykytilannetta kohentaisi osaavan ammattikunnan lisääminen. Lisäksi Lahden mukaan oleellista on pitää huolta siitä, että esimerkiksi nopeissa matalan kynnyksen psykologisissa interventiossa hyödynnetään myös psykologien ja psykiatristen sairaanhoitajien ammattitaitoa.

2. Apua aikaisemmin

Koska mielenterveyden häiriöissä hoitoon pääseminen on vaikeaa ja hidasta, moni ei yksinkertaisesti jaksa aloittaa avun piiriin hakeutumista.

”Missään nimessä tässä ei ole kyse potilaan viasta. Hänhän vain ajautuu järjestelmässä virran mukana.”

Se on tosin ongelma, että erittäin huonokuntoisia ja raskaassa tilanteessa olevia potilaita ohjataan psykoterapiaan, joka on ensisijaisesti rakennettu keskivaikeiden ongelmien hoitamiseen, Lahti sanoo.

Vaikeissa tilanteissa olisi potilaalle parempi, että hän saisi enemmän hoitoa kuin vain psykoterapiaa kerran viikossa.

” Koulupsykologien puute on todellinen ongelma

”Julkisen puolen isossa palvelujärjestelmässä on mahdollisuus saada samanaikaisesti esimerkiksi sosiaalihuoltoa tai osastohoitoa.”

Lahden mukaan nykyjärjestelmän kahtiajakoisuus pitäisi korjata eli luoda vahvempi kytkös järjestelmien välille. Näin potilas voisi tarvittaessa saada apua julkiselta puolelta.

Asiantuntijat ovat jo pitkään arvostelleet Suomessa vallalla olevaa takaperoista ongelmien hoitomallia. Mieli ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi sanoi HS:lle toukokuussa, että rahaan satsaaminen oikea-aikaiseen mielenterveys­häiriöiden hoitoon kyllä maksaisi itsensä takaisin vuosien aikana.

Tilannetta voitaisiin kohentaa varhaisemmalla avunsaannilla ja ennaltaehkäisyllä. Esimerkiksi koulupsykologien puute on todellinen ongelma, Lahti sanoo.

3. Enemmän eritasoista hoitoa

Ongelmien kärjistymistä selittää osin myös se, että kevyen keskusteluavun ja järeän psykoterapian väliin jää kuilu.

”Olisi järkevää, että julkisella puolella pääsisi kevyempään hoitoon kuten lyhyisiin psykologisiin interventioihin nopeammin”, Lahti sanoo.

Muita hoitomuotoja on oltava tarjolla myös siksi, että Kelan kuntoutuspsykoterapia on fokusoitu työkyvyn parantamiseen eikä järjestelmä näin ole avoin kaikille.

Yhden ratkaisun ongelmaan tarjoaisi Mielenterveyspoolin ajama Terapiatakuu-kansalaisaloite. Mielenterveyspooli on 34 mielenterveysalan toimijan verkosto.

Aloitteen pyrkimyksenä on taata kaikille nopea pääsy hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen. Mielenterveyspoolin mukaan kuntoutuspsykoterapia säilyisi järjestelmänä ennallaan mutta varhaisen avun parempi saatavuus saattaisi vähentää sen tarvetta.

Hallitus kuitenkin jätti toukokuussa terapia­takuun kaikessa hiljaisuudessa pois hoitotakuu­esityksestä.

Fakta Kela tukee psyko­terapiassa käymistä Kelan tukema aikuisten kuntoutuspsykoterapia voi olla yksilö-, ryhmä-, perhe- tai paripsykoterapiaa. Kela myöntää tuen kerrallaan vuodeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi. Kelan tukemaa psykoterapiaa voi antaa terapeutti, jonka koulutuksen Valvira on hyväksynyt. Psykoterapeutti on nimikesuojattu ammattinimike. Psykoterapeuttikoulutus on täydennyskoulutus, jonka moni maksaa itse. Psykoterapiakoulutukseen hakevalla on oltava soveltuva tutkinto sekä sen päälle kahden vuoden työkokemus mielenterveyspalveluista tai niitä vastaavista tehtävistä. On olemassa erilaisia psykoterapiamuotoja, ja asiakkaalla on mahdollisuus valita niistä itselleen sopiva. Lähteet: Kela, Valvira, Mielenterveyspooli, Helsingin yliopisto

4. Enemmän erilaisia hoitomuotoja

Kelan tukema aikuisten kuntoutuspsykoterapia voi olla yksilöterapiaa mutta myös ryhmä-, perhe- tai paripsykoterapiaa. Myös Terapiatakuu-aloitteessa on todettu, että varhainen apu voisi olla yksilöterapian lisäksi perhe- tai ryhmäterapiaa.

Erilaiset hoitomallit täydentävät toisiaan, ja ne on tarkoitettu erilaisille potilaille ja eri tilanteisiin.

Moni kuitenkin hakeutuu yksilöterapiaan. Miksi?

Lahden mukaan kyse on enemmänkin siitä, mitä potilaat itse haluavat.

”Jos kyse on arasta tai hauraasta tilanteesta, potilaan toive kallistuu usein yksilöterapian puoleen.”

Lahti kuitenkin painottaa, että muilla terapiamuodoilla on paikkansa ja niiden vastakkainasettelu on turhaa.

Tilannetta voisi kohentaa varmistamalla, että potilaat tietävät kaikki vaihtoehdot. Esimerkiksi ryhmäterapia sopii hyvin ahdistuksen tai epävakaan persoonallisuuden hoitoon. Ryhmäterapiaa hyödynnetään myös onnistuneesti Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä.

5. Lisää terapeutteja

Koulutettujen terapeuttien määrä ei yksinkertaisesti riitä nykyjärjestelmään.

”Minusta tuntuu, että emme ymmärtäneet kehitystä vielä kymmenen vuotta sitten. Viime vuosien aikana on herätty siihen, että koulutusmääriä on tarpeen kasvattaa.”

Lahti kertoo, että ensi syksynä Helsingin yliopistossa on tarkoitus lisätä koulutuspaikkoja. Tarkoitus on, että ensi syksynä opintonsa voisi aloittaa noin 170–180 normaalin sadan sijaan.

” ”Viime vuosien aikana on herätty siihen, että koulutusmääriä on tarpeen kasvattaa.”

Mielenterveyspoolin ajama psykoterapeutti­koulutuksen maksuttomuus olisi yksi mahdollinen ratkaisu. Tällä hetkellä täydennyskoulutus voi maksaa jopa 60 000 euroa. Toukokuun alussa eduskunta hyväksyi kansalaisaloitteeseen sisältyneen ehdotuksen psykoterapeuttikoulutuksen maksuttomuuteen tähtäävän lainsäädäntötyön käynnistämisestä.

Psykologiliitto on esittänyt terapeuttipulaan ratkaisuksi kaksiportaista mallia. Mallissa perustason koulutus antaisi valmiudet lyhytinterventioihin ja ylempi taso vastaisi nykyistä psykoterapeutti­koulutusta.

Lyhytinterventio­pätevyyden saisivat automaattisesti perustutkinnon suorittaneet psykologit, joiden tutkintoon opinnot sisältyvät. Muut soveltuvat ammattiryhmät voisivat suorittaa lyhyen lisä- tai täydennyskoulutuksen. Malli laskisi myös ylemmän tason koulutuksen hintaa.

Lahden mielestä liiton ehdotus on hyvä. Hänen mielestään mallin kehittämisessä tärkeää on kuunnella myös alan opiskelijoita ja heidän toiveitaan.

”On tärkeää, että psykoterapeutilla on luotto itseensä ja käyttämäänsä menetelmään. On todettu, että hoidon onnistumisen kannalta on oleellista, että terapeutti kokee oman koulutuksensa hyväksi.”

Jutussa on käytetty lähteenä myös Mielenterveyspoolin materiaaleja.

