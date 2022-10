Tampereen Kämmenniemen minitaloista on kyselty paljon, mutta varauksia ei ole vielä tehty. Sen sijaan Nokian Alhoniityn pientalot on ostettu sitä mukaa kuin ne ovat valmistuneet.

Tampereen Kämmenniemeen suunnitellaan 14 asunnon minitaloaluetta. Puolet omakotitaloista olisi 42-neliöisiä kaksioita ja puolet 50-neliöisiä kolmioita. Rakennuttajana toimii rakennusliike Forentia.

Minitaloista on voinut tehdä varauksia noin kuukauden ajan. Projektinjohtaja Heikki-Pekka Alakärppä Forentialta kertoo, että kyselyitä on tullut, mutta varauksia ei ole vielä tehty.

”Ennen kuin lähdetään viemään hanketta vahvemmin eteenpäin, tarvittaisiin varauksia. Kun on epävarma markkinatilanne, on vähän kysymysmerkki, missä vaiheessa projekti polkaistaan käyntiin”, Alakärppä kertoo.

Jos hanke käynnistyy, talot voisivat valmistua kesällä 2023.

Mikä? Kämmenniemen pienerillistalot Kämmenniemen 14 pienerillistaloa muodostaisi asunto-osakeyhtiö Tampereen Meurenrinteen. Asunnot olisivat yksikerroksisia. Niihin kuuluisi sauna, terassi, piha-alue ja autopaikka. Pääasiallisena rakennusmateriaalina olisi puu. Talot aiotaan rakentaa valmiiksi ennen kuin ne tuodaan alueelle. Kämmenniemen keskustaan vähän yli kilometrin matka.

14 pienerillistaloa muodostaisi asunto-osakeyhtiön Kämmeniemeen Tampereella.

Tampereen naapurikaupungissa pientalot ovat olleet kysyttyjä. Älvsbytalojen osto- ja projektivastaava Tuomas Vahila kertoo, että Nokian Alhoniityn alueelle valmistuvat pientalot ovat käyneet hyvin kaupaksi. Poikkeuksellisesti kohteet on myyty vasta, kun ne ovat olleet täysin valmiita.

Alueelle rakennetaan 36 omakotitaloa, joista 63-, 85- ja 100-neliöiset talot ovat pienimmästä päästä. Pieniä koteja on toistaiseksi valmistunut ja samalla myyty kuusi kappaletta.

Vahilan mukaan talvena aikana alueelle valmistuu muutama pieni ja suurempikin asunto lisää. ”Olemme huomanneet ja huomioineet, että erityisesti pienemmät talot ovat olleet suosittuja, koska niiden myyntihinta jää matalammaksi.”

Kämmenniemen minitalokaksio olisi varusteltu samalla tavoin kuin lähes mikä tahansa muukin omakotitalo, vaikka siinä on vähemmän neliöitä. Havainnekuva.

Kaikkiin alueen taloihin kuuluisi sauna.

Minitalojen suosio tulee kasvamaan nykyisestä, ennakoi Pientaloteollisuus PTT ry:n johtaja Kimmo Rautiainen. ”Ne herättävät valtavasti kiinnostusta. Ovat herättäneet jo pitkään, mutta näköjään nyt niitä aletaan toteuttaa. Pitäisin ilmiötä kuitenkin vielä marginaalisena.”

Rautiaisen mukaan minitalojen kysynnän kasvua selittävät useat tekijät. Hän kertoo, että omakotitalot ovat hänen laskujensa mukaan pienentyneet neliömetrin vuodessa. Turhia neliöitä vältellään energiatehokkuuden ja kustannusten takia. ”On oikein järkevä suuntaus, että tehdään tarpeen mukaisia tiloja. Kaikki ylimääräiset tilat vaativat huoltoa, ja lämmittäminen maksaa.”

Lisäksi omakoti­rakentaminen painottuu hänen mukaansa suuriin kaupunkeihin ja kehysalueille, joissa tontit ovat pieniä. ”Vaikka täydennys­rakentamisessa vanhan talon tontin perälle rakennetaan pienempi talo. Tai puretaan vanha ja huonokuntoinen talo, ja siihen tulee kolme kompaktia taloa.”

Kolmantena syynä minitalojen kysynnälle on kotitalouksien koko ja vaihtelevat tarpeet. ”Kun mietitään asumistoiveita, omakotitalo on hirveän suosittu iästä ja kotitalouden koosta riippumatta. On hienoa, että yhden ihmisen taloudelle löytyy tällaisia ratkaisuja.”