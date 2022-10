Lääketieteessä keskimmäisiin varpaisiin on perinteisesti viitattu numeroilla. Pian kaikki varpaat saavat kuitenkin oman nimen lääketieteen sanakirjassa.

Jos satuttaa pikkuvarpaan viereisen varpaan, minkä nimiseen varpaaseen silloin koskee? Harva osaa vastata, sillä kaikille varpaille ei suomen kielessä ole vakiintunutta nimeä.

Sanat isovarvas ja pikkuvarvas tunnetaan laajasti. Niiden lisäksi Kielitoimiston sanakirjassa on hakusana on keskivarvas, kertoo erityisasiantuntija Sari Maamies Kotimaisten kielten keskuksesta (Kotus).

”Keskivarvas ei tosin ole ollut nimityksenä kovin paljon käytössä.”

Kahdella jäljelle jäävällä varpaalla ei ole ollenkaan vakiintunutta nimeä.

Isovarpaan ja pikkuvarpaan nimeämiseen vaikuttaa luultavasti se, että niiden koko ja ulkonäkö poikkeavat selkeästi muista varpaista.

Lisäksi varpaiden sijainti vaikuttaa nimeämisen tarpeeseen, Maamies arvelee.

”Ne ovat reunimmaiset varpaat, joten niille on enemmän tarvetta ja niiden puuttuminen tai vioittuminen huomataan. Varsinkin isovarvas on hyvin tärkeä.”

Muista varpaista ei yksinkertaisesti ole yleensä tarvinnut puhua, Maamies sanoo.

”Kyllä sellaiselle, mistä on tarve puhua, löytyy sanasto.”

Yksittäisistä varpaista on ollut tarve puhua lähinnä lääketieteessä. Lääkärit viittaavat varpaisiin yleensä numeroilla: esimerkiksi isovarpaan viereinen varvas on kakkosvarvas tai toinen varvas.

Tähän saattaa kuitenkin olla tulossa muutos.

Hiljattain lääketieteen sanastolautakuntaan tuli kysymys siitä, miksi varpailla ei ole nimiä, Maamies kertoo.

Asia käsiteltiin lautakunnassa noin vuosi sitten.

”Silloin päätettiin, että nimetään varpaat loogisesti samoin kuin sormet.”

Pian Duodecimin Lääketieteen termit -hakuteoksessa on siis nimet viidelle varpaalle. Isovarpaan lisäksi sieltä tulee löytymään etuvarvas, keskivarvas, nimetön varvas ja pikkuvarvas.

”Muuta järkevää nimeämistapaa ei oikeastaan ole kuin käyttää samaa systeemiä kuin sormissa.”

Uudet termit tuskin leviävät laajaan käyttöön, Maamies sanoo. Kyseessä on lähinnä lääkärien käyttämä hakuteos.

”Kukin käyttää varpaista sitä nimitystä, mikä missäkin tilanteessa tuntuu tarpeelliselta.”

Varpailla on myös kansanomaisia nimityksiä. Isovarvas on monelle ukkovarvas. Sen viereinen varvas tunnetaan etenkin itämurteissa akkavarpaana tai akanvarpaana.

”Se on syntynyt ukkovarpaan mallin mukaisesti: pitää olla akkavarvas, kun on ukkovarvaskin.”

Ukkovarvasta yleensä pienempään akkavarpaaseen liittyy uskomus, joka heijastelee yhä vanhanaikaisemmiksi käyviä perinteisiä sukupuolirooleja.

”Akkavarpaasta on sanottu, että jos se on pidempi kuin isovarvas, talossa on akkavalta”, Maamies kertoo.