Toimittajien kiinnostavat tositarinat kerrotaan tällä kertaa lasten kielellä.

Helsingin Sanomien suosittu Musta laatikko -teatteriesitys saa vuoden vaihteen jälkeen jatkokseen koko perheelle räätälöidyn version esityksestä, kun Lasten Musta laatikko saa ensi-iltansa 17. tammikuuta.

Aleksanterin teatterin lavalle nousee tammikuun puolessa välissä kahtena iltana joukko toimittajia ja kuvaajia kertomaan kiinnostavia tositarinoita ja avaamaan journalismin taustoja lapsille sopivalla tavalla.

”Ihan mahtavaa, että pääsemme tuomaan journalismin entistä lähemmäs lapsia. Lasten uutisissa interaktio lukijoiden ja katsojien kanssa on erityisen tärkeässä roolissa. Lasten Mustassa laatikossa on tarkoitus saada myös lapset ääneen”, Lasten uutisten esihenkilö Fanny Fröman sanoo.

Fröman juontaa esityksen yhdessä toimittaja Kukka Anderssonin kanssa.

Lasten Musta laatikko on teatteriesitys tiedonjanoisille. Tarkoituksena on tarjoilla hämmästyttäviä ja oivalluksia aiheuttavia tositarinoita. Mukana on varta vasten lapsille tuotettuja esityksiä sekä vanhoista Mustan laatikon esityksistä lasten kielelle muokattuja versioita.

Lasten Musta laatikko tuo lavalle kuusi lyhyttä esitystä tunnin ja vartin kestävässä kokonaisuudessa.

”Tavoite on tehdä sekä hauska että sivistävä esitys, jonka kautta lapset pääsevät kurkistamaan toimittajan työhön ja toimittajan kohtaamien ihmisten maailmaan”, sanoo HS:n päätoimittaja Laura Saarikoski.

”Useinhan todelliset tarinat ovat satuja ihmeellisempiä.”

Musta laatikko tarjoaa laatujournalismia ainutkertaisena elävänä esityksenä teatterin lavalla. Kansallisteatterissa vuodesta 2016 lähtien järjestetystä Mustasta laatikosta on parhaillaan käynnissä 18. esityskausi. Musta laatikko on palkittu Bonnierin Suurella journalistipalkinnolla vuoden journalistisena tekona.

Elävän journalismin illat ovat suosittuja eri puolilla maailmaa. Etenkin Ranskassa on järjestetty myös nuorille suunniteltuja livejournalismi-iltoja, mutta Musta laatikko tekee nyt pioneerityötä tuomalla esitykset juuri alakouluikäisille lapsille.

”Mustassa laatikossa on käynyt jo 40 000 katsojaa, joista nuorimmat ovat olleet yläkoululaisia. Tuntuu todella hyvältä, että viimein myös alakoululaiset pääsevät nauttimaan herkullisista tositarinoista teatterissa”, sanoo Tuomas Kaseva, yksi Mustan laatikon tuottajista.

"Pakko myöntää, että totta kai meitä tekijöitä myös jännittää. Olen käynyt paljon kouluvierailuilla, enkä tiedä muuta niin vaativaa yleisöä kuin lapset. He antavat kuulua ja näkyä, jos esitys ei maistu."

Lasten uutisten Fanny Frömanilla on jo hyvä käsitys siitä, mitä lapsiyleisö haluaa. Ainakaan sitä ei ole syytä aliarvioida.

"Alkuvuodesta Lasten uutiset täyttää seitsemän vuotta. Vaikka lapset ovatkin vaativa yleisö, tiedämme pitkän kokemuksemme pohjalta hyvin, millaiset aiheet heitä innostavat. Ilmastonmuutos, sota, eläimet ja urheilijat ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten erilaisista aihepiireistä koululaiset ovat kiinnostuneita."

Esitystä työstetään parhaillaan, eivätkä kaikki aiheet ole selvillä. Kuten aikuisten versiokin, myös Lasten Musta laatikko on kiinni ajankohtaisissa aiheissa.

”Lasten Musta laatikko elää ajassa samalla lailla kuin itse Musta laatikko. Illan aiheita ei paljasteta etukäteen siksi, että emme vielä edes tiedä, mihin ajankohtaisiin asioihin reagoimme. Keväällä on ainakin vaalit, ehkä niitä voisi käsitellä", Kaseva vihjaisee.

Lasten Musta laatikko – HS Lasten uutiset esittää Aleksanterin teatterissa 17.1. klo 18 sekä 18.1. klo 16.30 ja 19.00. Liput ovat myynnissä Aleksanterin teatterin lippumyymälässä ja Lippu.fi:ssä.