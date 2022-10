Poliisi pyytää huijauksen kohteeksi joutuneita yrityksiä tekemään ilmoituksen marraskuun loppuun mennessä.

Yrityksiä ja yhteisöjä on joutunut verkkotunnuspetoksen uhriksi ympäri Suomen, tiedottaa poliisi. Petoksen kohteeksi joutuneita yrityksiä kehotetaan ilmoittamaan asiasta poliisille.

Verkkotunnuspetoksessa oli poliisin mukaan kyse Espanjasta johdetusta puhelinmyynnistä, jossa on myyty asiakkaille esimerkiksi com-, net-, org-, ja live-päätteisiä verkkotunnuksia. Yhtiö on voinut ostaa vaikkapa esimerkkiyritys.com-nimisen osoitepäätteen.

Verkkotunnuksia myytiin yhtiöille viiden tai kymmenen vuoden mittaisten sopimusten ajaksi, ja yrityksiä on laskutettu poliisin mukaan koko sopimuksen voimassaolon ajalta.

Verkkotunnukset oli kuitenkin tosiasiassa rekisteröity vain vuoden ajaksi.

Verkkopetoksen laskutusyhtiöinä ovat toimineet poliisin mukaan Etelä-Suomen laskutuspalvelu Oy, Suomen lasku ja talous Oy sekä JPS Yrityspalvelu Oy.

Poliisi pyytää yrityksiä ja yhdistyksiä ilmoittamaan, jos ne ovat saaneet verkkotunnusten rekisteröintiä koskevia laskuja joltain näiltä kolmelta yritykseltä.

Yritysten ja yhdistysten tulee ilmoittaa asiasta marraskuun loppuun mennessä, jos ne haluavat esittää asiaan liittyviä rangaistus- tai vahingonkorvausvaatimuksia.