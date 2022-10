Heinolalainen Jari-Pekka Saarinen suunnitteli sorsan muotoisen veneen, ja myöhemmin poikue on todennäköisesti kasvamassa.

Sorsaveneet seilaavat pitkin Suomen vesistöjä ensi kesänä, jos heinolalaisen yrittäjän Jari-Pekka Saarisen suunnitelmat toteutuvat.

”Jonkinlainen poikue on todennäköisesti tulossa”, hän sanoo.

Ensimmäinen sorsa on jo liki valmis. Se on paraikaa myynnissä nettihuutokaupassa, ja huutoja on ollut useita. Tähän mennessä korkein huuto on 8 500 euroa.

Veneeseen kohdistunut kiinnostus on rohkaissut Saarista jatkamaan tuotantoa.

”Yhteydenottoja on ollut paljon.”

Vene on valmistettu Puolassa. Saarinen kertoo valinneensa paikan sen perusteella, että valmistaja on tehnyt paljon veneitä, joiden rakentaminen on vaativaa.

Sorsa ei näytä virtaviivaiselta, mutta Saarisen mukaan se kulkee varsin nopeasti. Vene on tyypiltään niin sanottu puoliplaanari, eli sen runko on puoliliukuva.

Saarisen mukaan veneessä oleva vajaan kymmenen hevosvoiman vahvuinen moottori kuljettaa sorsaa jopa 15–20 kilometrin tuntinopeutta. Sen pohja on Saarisen mukaan melko tasainen, ja suuntavakauden vuoksi siinä on köli.

Sorsavene on luokiteltu EU:n huvivenedirektiivin mukaisesti D-luokkaan, mikä tarkoittaa suojaisia vesiä, joissa merkitsevä aallonkorkeus on alle 30 senttimetriä. Käytännössä vene on siis tarkoitettu käytettäväksi suojaisilla järvillä.

”Ei sillä Ahvenanmaalle tai Tallinnaan kannata lähteä”, Saarinen sanoo.

Ajatus sorsaveneestä on ollut Saarisen mielessä jo vuosia.

”Tämä on tällainen hullu idea. Vähän erilainen.”

Veneen kuljettaja tähystää sorsan rinnassa olevan tuulilasin kautta. Sisään mennään pyrstön kautta.