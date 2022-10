Merialueiden turvallisuutta valvotaan, mutta tietoliikennekaapeliin kohdistuvan sabotaasin mahdollisuutta ei voida täysin sulkea pois.

C-Lion 1-merikaapeli on vedetty Helsingin ja Rostockin välille. Kaapelin asentaminen aloitettiin syksyllä vuonna 2015, kuvassa asennuslaiva Ile de Brehat Santahaminassa Helsingissä.

Suomen muuhun maailmaan yhdistäviä tietoliikennekaapeleita kulkee meren pohjassa julkisten lähteiden mukaan noin 20.

Tietoliikennekaapelit ovat internetin perusta. Ne ovat erittäin tärkeä osa Suomen viestintäverkkojen infrastruktuuria, kertoo erityisasiantuntija Marko Kotilainen Liikenne- ja viestintäviraston kyberturvallisuus­keskuksesta.

Tietoliikennekaapelin rikkoutuminen on mahdollista. Koska Suomen yhteydet eivät ole vain muutaman kaapelin varassa, yksittäisen kaapelikatkon tai muun häiriön vaikutukset ovat kuitenkin rajallisia.

”Ei ole katastrofi, jos yksi kaapeli katkeaa. Tällöin internetliikenne vain reitittyisi toista kaapelia pitkin”, Kotilainen sanoo.

Suomalaiset huomaisivat sen lähinnä hetkellisinä katkoksina tai hitautena dataliikenteessä.

Oleellisempaa on havaita mahdollinen katko ja korjata ongelmat.

Kaapeleita kulkee merenpohjassa Suomesta Ruotsiin, Viroon, Saksaan ja Venäjälle. Kaapeleiden tiedonsiirtonopeus vaihtelee. Esimerkiksi Cinian noin 1 200 kilometriä pitkä C-Lion 1-kaapeli on vedetty Helsingin ja Rostockin välille. Kaapelin tiedonsiirtonopeus on 144 terabittiä sekunnissa.

Kotilaisen mukaan Suomeen yhteydessä olevia merikaapeleita ei pysty laittamaan tärkeysjärjestykseen.

”Tärkeys riippuu siitä, keneltä kysytään. Eri yritykset käyttävät eri maissa sijaitsevia palveluita, joten toiselle toimijalle yhteys Helsingistä Saksaan on tärkein ja toiselle yhteys Helsingistä Ruotsiin, kolmannelle merikaapelit eivät ole välttämättä ollenkaan tärkeitä.”

Merikaapelit risteävät ajoittain Nord Stream -kaasuputkien kanssa, mutta telekaapelit pyritään asentamaan suojaetäisyydelle kaasuputkista, Kotilainen kertoo.

Venäjältä Saksaan kulkevissa Nord Stream -kaasuputkissa havaittiin syyskuun lopussa yhteensä neljä vuotokohtaa Ruotsin ja Tanskan talousvyöhykkeillä. Vuotojen syytä on tutkinut muun muassa Ruotsin turvallisuuspoliisi, jonka rikostutkinnan perusteella putkiin Ruotsin alueella kohdistui räjähdyksiä.

Merikaapelit ovat kaasuputkiin verrattuna halkaisijaltaan pieniä. Esimerkiksi C-Lion 1-kaapelissa on sisällä kahdeksan hyvin ohutta kuituparia. Normaaliin kaapeliin verrattuna merikaapelissa on paksu suojaava kuori, sillä rakenne on suunniteltu kestämään kovempaa käyttöä.

Lain mukaan yleiset viestintäverkot ja -palvelut on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä muun muassa siten, että ne kestävät normaalit odotettavissa olevat ilmastolliset, mekaaniset, sähkömagneettiset ja muut ulkoiset häiriöt. Lisäksi merkittävästi häiritsevät viat ja häiriöt tulee pystyä havaitsemaan.

” ”Sabotaasin mahdollisuutta ei silti voida täysin sulkea pois.”

Kotilaisen mukaan kuori kestää pienen kolhaisun tai merivirtojen normaalin liikuttelemisen. Maailmanlaajuisesti yleisin syy kaapelivaurioihin on kuitenkin laivojen ankkureiden tai kalastusalusten aiheuttamat kolhaisut, joten Kotilaisen mukaan on vaikea uskoa kaapelin kestävän esimerkiksi räjähdystä.

Hän ei lähde kommentoimaan vallitsevaa turvallisuustilannetta tai arvuuttelemaan millaista sabotaasia kaapeleihin voitaisiin kohdistaa.

”Mutta sen voi sanoa, että merialueiden turvallisuutta kyllä valvotaan jollain tasolla. Sabotaasin mahdollisuutta ei silti voida täysin sulkea pois.”