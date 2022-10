Muistisairas, masentunut, marjastaja. Tyypittelyn ansiosta kadonneet löydetään nykyään entistä nopeammin. Etsintään liittyy silti isoja haasteita, kuten taajamissa katoavat muistisairaat sekä ravintolaillan päätteeksi katoavat miehet.

Suomalaiset tekevät poliisille joka päivä kymmeniä ilmoituksia kadonneista läheisistään tai hoidettavistaan. Kadonneiden löytymistä on viime vuosina merkittävästi nopeuttanut tapausten profilointi.

Samalla kun etsinnät käynnistyvät, kadonnut luokitellaan kuuluvaksi johonkin tyypilliseen kadonneiden ryhmään. Häntä aletaan etsiä aiempien tapausten perusteella tiedettyjen piirteiden perusteella.

Poliisin profiloimia ryhmiä ovat esimerkiksi muistisairaat, masentuneet, marjanpoimijat ja vaeltajat. Kun tiedetään, mikä on kadonneen profiili, häntä osataan etsiä tietyltä etäisyydeltä katoamispaikasta ja jopa tietynlaisista maastonkohdista.

Rovaniemeläinen Janne Pennanen kertoi HS:ssa 80-vuotiaan äitinsä katoamisesta maastoon ja sitä seuranneesta etsinnästä.

Lue lisää: Perhe sai viestin, että äiti on kadonnut metsään – Siitä alkoi kahden vuorokauden painajainen

Tapausmateriaali perustuu Ruotsissa kerättyyn aineistoon katoamisista. Profiileja on Suomessa sovellettu kotimaiseen aineistoon ja ne täsmentyvät, kun tietoa tapauksista saadaan lisää.

”Viime aikoina on pohdittu esimerkiksi niin sanotun humalaisen profiilin luomista taajamaympäristöön. Tästä profiilista on jonkin verran tietoa, mutta tarvittaisiin lisää tapauksia”, sanoo kadonneiden etsintään erikoistunut, Lapin poliisista eläköitynyt Jari Seppälä.

Humalaisen profiiliin kuuluisivat tyypillisesti tapaukset, joissa etsitään ravintolaillan jälkeen taajamassa kadonnutta miestä.

”Aika usein hänet löydetään lopulta vedestä. Miksi suomalainen mies menee ravintolaillan jälkeen veteen, sitä ei tiedetä. Löytäminen vedestä on yleensä hankalaa”, Seppälä sanoo.

Seppälä korostaa, että tällaisessa tapauksessa lähtötietoja kerättäessä pitää tarkastella myös masentuneen profiilia.

”On havaittu, että humalatila ja negatiiviset tapahtumat tietynlaisessa ympäristössä voivat laukaista jonkinasteisen itsetuhoisuuden tai uhmakkuuden, jonka kautta ajaudutaan vaaratilanteisiin. Lienee suomalaisen miehen perisynti”, Seppälä pohtii.

Naisten kohdalla taas ravintolaillan jälkeinen katoaminen mahdollisessa humalatilassa nostaa rikoksen mahdollisuutta korostetusti esiin, korostaa Mertala.

Kadonneiden profilointi eli MSO-menetelmä (managing search operation) tuli Suomeen kymmenisen vuotta sitten Ruotsista. Pilotti toteutettiin Lapin alueella ja MSO-etsintää kehitettiin pitkään Lapissa poliisin ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) yhteistyönä. Mallia on sittemmin levitetty koko maahan.

Ravintolaillan jälkeisille katoamisille – kuten valtaosalle muistakin katoamisista – löydetään lähes aina ymmärrettävä syy seuraavan päivän kuluessa. Poliisille haastavinta on erottaa alkuvaiheessa kriittiset tapaukset tavanomaisista.

”Esimerkiksi laskettelukeskuksissa sesongin aikana saadaan useita ilmoituksia katoamisista ravintolaillan jälkeen. Lähes kaikille löytyy järjellinen selitys seuraavan päivän kuluessa, mutta kyllä se sykettä nostaa, kun yhdistelmänä ovat pimeä, pakkanen ja juhlatamineet sekä vahva humalatila”, kuvaa Seppälä.

Yhä useammin profiiliksi osoittautuu muistisairas.

Vuosittain noin 15 000 suomalaista saa muistisairaus-diagnoosin. Muistisairaita on nyt noin 200 000 ja määrän on ennustettu kasvavan voimakkaasti ihmisten eläessä yhä pidempään.

Korona-aikana vanhuksia katosi vähemmän, mutta määrät kääntyivät taas nousuun viime kesänä.

Tapaukset saattavat Seppälän mukaan olla nykyään esimerkiksi sellaisia, joissa iäkäs pariskunta asuu kotonaan ja molemmat ovat muistisairaita. ”Ei siinä hirveästi tarvita, kun toinen katoaa ja häntä pitää etsiä.”

Kun iäkkäät muuttavat entistä enemmän taajamiin, he joutuvat usein totuttelemaan vanhoilla päivillään uuteen ympäristöön.

”Kun totutulle reitille ilmaantuukin tietyö, reitti menee sekaisin, eikä henkilö osaa enää takaisin”, Seppälä kuvaa katoamistilannetta.

Paitsi profilointiin, etsintätyö perustuu yhä enemmän vapaaehtoisten etsijöiden panokseen.

Lapin Punaisen ristin valmiuspäällikkö Annikki von Pandy sanoo ihmisten innokkuuden olevan käsin kosketeltavaa.

”Joka päivä tulee viestiä, että pääseekö mukaan. Viranomaisresurssit syrjäseudulla ovat vähentyneet ja ihmiset tietävät, että asiat on tehtävä itse. Välillä kadonnut on saatettu vapaaehtoisten voimin löytää jo ennen kuin poliisi ehtii paikalle”, von Pandy sanoo.

Vapaaehtoisten määrän kasvua kuvaa, että Lapissa oli runsaat kymmenen vuotta sitten 126 vapaaehtoista ja nyt määrä on 2 600. Koko maassa vapaaehtoisia on nyt noin 11 000.

Seppälän mielestä kadonneen henkilön etsintä on vaikein operatiivinen suorite poliisin toimintakentällä.

”Resursseja on laajasti – osa on itse ohjautuvia ja osa ohjattavia ja valvottavia. Toimintaa on maalla, ilmassa ja vesillä, jopa veden alla, sekä somessa ja mediassa. Rikoksen mahdollisuus on taustalla ja kun ihmisen mieli järkkyy, kaikki on mahdollista”, kuvaa Seppälä.

Suomessa tehdään vuodessa noin 20 000 katoamisilmoitusta. Yli 90 prosenttia heistä löytyy nopeasti.

Pitkäkestoisia etsintöjä tehdään Mertalan mukaan useita satoja vuodessa. Maastoon tai taajamaan ilmoitettuja katoamisia on tänä vuonna ollut tähän mennessä noin 600.

Noin 10–15 ihmistä jää Suomessa vuosittain pitemmäksi aikaa kadoksiin. Yleensä katoamisen syyksi paljastuu myöhemmin – yleensä alle vuoden aikana – itsemurha, tapaturma tai henkirikos.

Ison ryhmän katoamisilmoituksissa muodostavat nuorisokodeista poistuneet.

”Heitäkin on etsittävä ja usein se tapahtuu esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Etsinnän työkalut ovat eri profiileissa erilaisia”, sanoo Seppälä.

Profiloinnin avulla kadonneiden etsinnän tulokset ovat Mertalan mukaan parantuneet ratkaisevasti.

”Noin seitsemän vuotta on nyt mennyt niin, ettei kukaan ole jäänyt löytymättä. Vanhoja, aikoja sitten kadonneita tapauksiakin on löydetty, kun on lähdetty etsimään tällä menettelyllä”, toteaa Mertala.

Profiloinnin lisäksi apuna toimii uusi teknologia, telepaikannus ja dronet eli lennokkikamerat, joita voidaan hyödyntää yli puolessa hätäetsintätapauksista. Dronen avulla kadonnutta henkilöä voidaan ohjata kohti pelastajia.

Kadonneita haetaan usein myös julkisuuden kautta, mutta kaikki tapaukset eivät tule lööppeihin. Esimerkiksi itsetuhoisiksi tiedettyjen kadonneiden kohdalla on tehtävä tarkkaa harkintaa.

Lapsista ja nuorista katoamisilmoituksia on tähän mennessä tehty vajaat 3 000, mikä on hieman vähemmän kuin aiempina vuosina. Suurin osa tapauksista on koulukodeista tai muista sijoituspaikoista lähteneitä lapsia ja nuoria.