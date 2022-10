Tietovuototutkinta on jatkunut jo lähes viisi vuotta. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe ei pidä tilanteesta, mutta kertoo että viivästymiselle on hyvä syy.

Helsingin Sanomien Viestikoekeskus-juttuun liittyvä keskusrikospoliisin esitutkinta mahdollisesta tietovuodosta on jatkunut jo lähes viisi vuotta. Jutun pitäisi tulla syyteharkintaan lähiaikoina, jottei syyteoikeus rikosepäilyistä vanhene, sanoo syyteharkinnan tekevä apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe.

Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään parhaillaan Helsingin Sanomien Viestikoekeskus-uutisointia. Kolmea toimittajaa syytetään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja turvallisuuspaljastamisen yrityksestä. Kaikki syytetyt kiistävät rikokset.

Keskusrikospoliisi on tutkinut erillisessä esitutkinnassa vuodesta 2017 lähtien mahdollista tietovuotoa Puolustusvoimissa.

Rappen mukaan tämän esitutkinnan rikosepäilyjen vanhenemisaikaan vaikuttavat useat tekijät. Keskeinen on se, mistä rikoksesta voisi olla kyse. Tietovuotoasiaa on tutkittu ainakin nimikkeillä turvallisuussalaisuuden paljastaminen ja virkasalaisuuden rikkominen.

Mitä lievemmin rangaistava rikos on, sitä lyhyempi on vanhenemisaika. Esimerkiksi turvallisuussalaisuuden paljastaminen vanhenee kymmenessä vuodessa, mutta jos paljastaminen katsotaan tuottamukselliseksi eli huolimattomuudesta tehdyksi, se vanhenee viidessä vuodessa.

Myös virkasalaisuuden rikkominen vanhenee viidessä vuodessa.

Syytteeseen johtanut HS:n juttu julkaistiin 16. joulukuuta 2017. Julkisen asiakirja-aineiston perusteella tietovuodon epäillään tapahtuneen vuosia aiemmin, mahdollisesti vuonna 2014.

Lisäksi asiaan vaikuttavat epäillyn rikoksen tapahtumahetki sekä se, onko epäilty ollut tapahtumahetkellä sotilashenkilö.

Rappe sanoo, että tutkinnan ”viivästyminen on sietämätöntä". Siihen on hänen mukaansa vaikuttanut olennaisesti Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtojuttu, joka on imaisi keskusrikospoliisin resurssit.

”Itse teon selvittäminen ei ole ollut Viestikoekeskuksen jutussa hankalaa, mutta rikostekninen puoli on. Siihen juuri Vastaamon juttu vaikutti.”

Keskusrikospoliisi ei suostu arvioimaan, milloin sen suorittama esitutkinta voisi valmistua ja ovatko rikosepäilyt vaarassa vanhentua.

”En voi lähteä ottamaan kantaa tähän julkisesti, kun esitutkinta on keskeneräinen. Tilanne selviää sitten, kun esitutkinta valmistuu”, sanoo tutkinnanjohtaja Ari Juottonen.

Tietovuotohaaran tilanne nousi esiin Helsingin Sanomien Viestikoekeskus-uutisointia koskevan oikeudenkäynnin istunnossa viime viikolla.

HS:n kahta toimittajaa edustava asianajaja Kai Kotiranta arvosteli sitä, ettei puolustus ole saanut tietoja tietovuototutkinnasta. Hänen mukaansa esitutkinnan tiedot voisivat vaikuttaa myös Helsingin Sanomien tapauksen oikeuskäsittelyyn.

Myös käräjäoikeuden puheenjohtaja Maritta Pakarinen luonnehti tietovuototutkinnan keskeneräisyyttä poikkeukselliseksi. Hän varoitti oikeussalissa myös rikosepäilyjen mahdollisesti vanhentumisesta.