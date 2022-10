Kelan asiantuntijan mukaan oppivelvollisuuden laajeneminen ei tarkoita sitä, että yhteiskunnan tulisi kustantaa opintojen perässä omilleen muuttavien alaikäisten asuminen.

Lain tulkinnan mukaan alaikäisille ei myönnetä omaa asumistukea, ellei heillä ole omia tuloja siinä määrin, että he pystyvät kattamaan perustoimeentulonsa.

Kela hylkäsi opintojen takia toiselle paikkakunnalle muuttaneen alaikäisen asumistukihakemuksen, koska opiskelijalla ei ole tuloja. Tästä syystä hänen tulkittiin kuuluvan vanhempiensa kanssa samaan ruokakuntaan.

Opiskelijan juristina työskentelevä äiti Kirsi Männikkö pitää päätöstä kummallisena, eikä hän ole löytänyt sille laista perusteita.

”Päätöstä perusteltiin lailla yleisestä asumistuesta, mutta laissa ei määritellä millään tavalla sitä, milloin alaikäinen kuuluu vanhempien kanssa samaan ruokakuntaan. En löytänyt yhdestäkään lakipykälästä mainintaa tästä tuloedellytyksestä”, Männikkö sanoo.

Vuonna 2017 opiskelijat siirrettiin yleisen asumistuen piiriin. Opiskelijat voivat siis saada yleistä asumistukea, vaikka he eivät saisi opintotukea. Opintotukea ei lasketa tuloksi, joka vaikuttaisi asumistuen määrään.

Alaikäisten kohdalla lakia kuitenkin tulkitaan päinvastoin: opintotuki lasketaan tuloksi, jonka perusteella asumistukea voi saada. Ilman opintotukea tai muita vastaavia tuloja, kuten ansiotuloja, asumistukea ei voi saada. Männikön 16-vuotias tytär ei ole hakenut opintotukea.

Kelan vastaavan suunnittelijan Ilpo Lahtisen mukaan kyseessä on vakiintunut käytäntö.

”Pääsääntöisesti yleistä asumistukea ei myönnetä alle 17-vuotiaille.”

Itsenäisesti asuva 17-vuotias voi saada opintorahaa ja opintolainan valtiontakauksen, jos vanhempien tulot ovat alle säädetyn tulorajan. Alle 17-vuotias voi olla oikeutettu samoihin etuuksiin, mikäli lapsilisän maksu keskeytetään. Tällöin vanhempien tulot eivät vaikuta opintotuen määrään.

Omillaan asuvalle alaikäiselle maksettava opintoraha on kuitenkin suhteellisen pieni, 101,74 euroa. Keskimääräinen asumistuki taas on Lahtisen mukaan hieman yli 300 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi opintolainaa on mahdollista nostaa 300 euroa kuukaudessa.

Kelan yleisestä asumistuesta vastaava juristi Rita Lääkkölä tarkentaa, että pohjana käytännölle on vanhempien elatusvelvollisuus ja se, että yleisen asumistuen myöntäminen edellyttää ruokakunnan vastaavan itse asumismenoistaan.

”Jos alaikäisellä lapsella ei ole lainkaan tuloja, oletettavasti vanhemmat huolehtivat hänen elatuksestaan ja vastaavat myös hänen asumismenoistaan."

Kelan näkemys perustuu yleisestä asumistuesta annetun lain 12 pykälään ja sitä koskevaan hallituksen esitykseen.

Lain tulkinnan mukaan alaikäisille ei siis ylipäätään myönnetä omaa asumistukea, ellei heillä ole omia tuloja siinä määrin, että he pystyvät kattamaan perustoimeentulonsa ja ainakin asumismenojen omavastuuosuuden.

Opintotuen pitäminen ”riittävänä tulona” asumistuelle on Lääkkölän mukaan asiakasmyönteinen tulkinta.

”Hallituksen esitys on tässä varsin yksiselitteinen, ja Kela toimii sen mukaisesti.”

Männikön mukaan Kelan ratkaisu vaikuttaa erikoiselta uuden oppivelvollisuuslain valossa. Lain mukaan oppivelvollisuus jatkuu 18-vuotiaaksi asti.

”Nythän perheessä lapsen on pakko muuttaa pois kotoa, jos lähikoulua ei ole, tai ei halua mennä sinne lähikouluun.”

Esimerkiksi Männikön tytär halusi tehdä kaksoistutkinnon, eli suorittaa samalla sekä lukion että tietyn alan ammatillisen tutkinnon. Lähin paikka löytyi yli 200 kilometrin päästä.

Koska tytär halusi suorittaa pitkän matematiikan, lukio valikoitui niin sanotuksi pääkouluksi. Tästä syystä hän ei ollut oikeutettu ammattikoulun tarjoamaan asuntolapaikkaan ja asunto piti vuokrata yksityiseltä vuokranantajalta.

”Meillä on sillä tavalla onnellinen tilanne, että pystytään tämä järjestämään, mutta eihän kaikilla perheillä ole samanlaista mahdollisuutta”, Männikkö sanoo.

Lahtinen sanoo, ettei oppivelvollisuuslaki ole vaikuttanut muuhun lainsäädäntöön.

Oppivelvollisuuden laajentuminen edellyttää, että koulutuksen on oltava maksutonta. Lahtisen mukaan se ei voi tarkoittaa, että yhteiskunnan pitäisi ottaa vastuu myös kaikkien omilleen muuttavien alaikäisten asumismenoista.

”Pitää muistaa, että päävastuu alaikäisten lasten elatuksesta on vanhemmilla.”

Oppivelvollisuuslaissa säädetään myös erillisestä majoituskorvauksesta. Korvauksen voi saada esimerkiksi silloin, jos matka lähimpään oppilaitokseen on yli sata kilometriä. Majoituskorvaukset eivät kuitenkaan ole Kelan vaan koulutuksen järjestäjän vastuulla.

Männikkö valitti Kelan päätöksestä, koska se ei hänen mielestään perustunut lainsäädäntöön. Vastauksessa todetaan, ettei valitus sisältänyt sellaista uutta tietoa, jonka perusteella päätöstä pitäisi muuttaa.

”Yleisestä asumistuesta annetun lain vakiintuneen soveltamiskäytännön mukaan vanhempansa kodista erillään asuva alaikäinen lapsi katsotaan yleensä vanhempansa ruokakuntaan kuuluvaksi eikä hän voi saada asumistukea itsenäisenä ruokakuntana”, Kelan vastuksessa sanotaan.

Valitus on kuitenkin lähetetty käsiteltäväksi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan.