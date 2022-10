Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kirjoitti kirjan vuodesta, joka nosti hänet kansalliseksi geopolitiikan tulkiksi.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on kirjoittanut kirjan ulkopolitiikan dramaattisesta vuodesta.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on kirjoittanut päiväkirjamerkintöihin perustuvan kirjan maailmanpolitiikan myrskyisästä viime vuodesta.

Maanantaina julkaistu Mihin menet Suomi? Pelon aika Euroopassa -kirja (Tammi) sisältää merkintöjä ja tekstejä alkaen viime vuoden kesäkuusta ja jatkuen tämän vuoden heinäkuuhun. Tekstejä on aikaisemmin julkaistu eri muodoissa ja eri alustoilla.

Ajanjakso sisältää Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten dramaattisen vetäytymisen Afganistanista viime vuoden elokuussa, Venäjän joulukuussa esittämät vaatimukset lännelle, Venäjän suurhyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa ja Suomen pyrkimisen Naton jäseneksi viime keväänä.

Kiivas vuosi lisäsi valtavasti kansainvälisen politiikan asiantuntijoiden kysyntää viestimissä ja erilaisissa tilaisuuksissa. Yksi eniten julkisuudessa näkyneitä tutkijoita oli juuri Aaltola.

”Väki on Suomessa hereillä, he pohtivat asioita, joita itsekin mietin. Ulkopolitiikan teematilaisuuksissa salit ovat täynnä joka puolella Suomea. Kansan keskuudessa on paljon huolta, harkintaa ja päättäväisyyttä”, Aaltola kirjoitti huhtikuun alussa kännykkäpäiväkirjaansa.

Aaltolalla on esiintymisissään oma tyylinsä. Televisiostudioissa hänellä on tapana nojata taaksepäin ja analysoida rauhallisesti, epäröimättä ja henkilöön käymättä.

”En ole koskaan pitänyt kärkevyydestä ja myrkyllisyydestä julkisessa keskustelussa”, hän kirjoittaa.

Aaltolan tyyli tuntuu vetoavan kansaan. Hänestä tulikin vuoden aikana eräänlainen globaalin geopolitiikan kansallinen tulkki. Nousipa hän jopa mukaan yhdeksi nimeksi presidenttigallupeihin.

Aaltola kertoo, että yksi merkkipaalu hänen ymmärryksessään Suomesta oli hänen HS:lle viime vuoden joulun aatonaattona antama haastattelu. Siinä hän arvioi, että Euroopassa on varteenotettava laajamittaisen sodan uhka.

Suorasanaisuudesta seurasi syytöksiä joulurauhan turmelemisesta. Tutkija menetti jopa yöunensa asiaa pohtiessaan. Aaltola oivalsi olevansa suorasanainen ja joutui miettimään vastuutaan kommentoimisessaan.

”Keskeistä on pysyä rehellisenä, kuten ennenkin. Totuutta pitää puhua vallalle ja sen odotusarvoille”, hän kirjoittaa.

”Lohdutonkin diagnoosi lohduttaa, jos sen varassa kyetään tekemään parantavia toimenpiteitä.”

Aaltolan mukaan moni kyselee tutkijalta toimintaohjeita. Hän kirjoittaa, ettei tutkija voi sellaisia antaa, sillä se sotkisi asioita.

”Me voimme luoda skenaarioita ja arvioida niiden todennäköisyyttä, antaa politiikkasuosituksia ja neuvoja. Prosessit ovat tapaamisia agendojen sorvaamisessa, valtioviisasta sopimista. Siitä on vastuu poliittisella johdolla.”

Aaltola ei pidä siitä, että tutkijoiden työhön pyritään vaikuttamaan. Hänen katsoo omaksi roolikseen inhorealistisesti tuottaa kokonaiskuvaa.

”Ammattietiikka vaatii rehellistä tilanteen diagnosointia.”

Aina eivät ennusteet ja analyysit ole osuneet oikeaan. HS:n joulukuisessa haastattelussa Aaltola arvioi, ettei Suomi ole liittymässä Natoon. Vielä helmikuun alussa hän kirjasi, ettei pidä Nato-jäsenyyttä relevanttina ratkaisuna.

Vaikka Ulkopoliittisen instituutin johtaja on pitkäaikainen Nato-jäsenyyden kannattaja, kevään Nato-jäsenyysprosessi näyttää tulleen hänelle yllätyksenä.

Aaltola uskoi myös monen muun tavoin, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan ”tullee päättymään lohduttomasti Kiovan kaatumiseen” vaikka vastarinta sen jälkeen jatkuisikin.

Aaltolan tyyliin kuuluu etsiä metaforia luonnonilmiöistä. Hän hakee mielellään myös esimerkkejä kaukaa historiasta.

Aaltolan eniten lainaama tutkija lienee antiikin kreikkalainen historioitsija Thukydides, jonka pääteos peloponnesolaissodasta on historiantutkimuksen merkkiteos.

Tuoreessa kirjassaan viitataan muun muassa Thukydideen neuvoon ottaa välillä askel välittömien tapahtumien ulkopuolelle eli katsomaan ajassa ilmeneviä tapahtumia lintuperspektiivistä ja tehdä sieltä käsin analyysia. Siitä viisastuneena voi sitten palata takaisin ”omaan hetkeen ja sen sekamelskaan”.

Kaikkia kirjan merkintöjä ei pysty laittamaan yhteyksiinsä, jos ei ole jaksanut kovin tarkasti seurata jokaista maailmanpolitiikan käännettä.

Kirjassa ei ole lukijan työtä helpottavaa erillistä kontekstointia. Ehkä on ajateltu, että asiat ovat vielä riittävän tuoreessa muistissa.

Yksi kirjan kiinnostavimpia kulmia on pohdinta asiantuntijuudesta ja sen roolista.

Aaltola haluaa paljon ulkopoliittisia arvioita antavana asiantuntijana luoda ihmisille myös käsitystä siitä, millainen hän on ihmisenä.

”Se auttaa suhteuttamaan arviota inhimilliseen puoleen, tasapainottamaan asiantuntijanäkemystä. Asiantuntija ei ole vain puhuva keho vaan inhimillinen ihminen”, hän kirjoittaa.

Jotain Aaltolan työtavasta kertoo se, että piti puheen keskustan puoluekokoukselle Naistenklinikan aulassa seitsemän tuntia ennen lapsensa syntymää – vaimonsa Kirsi Aaltolan kannustamana.

Mihin menet Suomi? -kirja on pohjimmiltaan aikalaisdokumentoivaa tutkijan pohdiskelua.

Jotain Aaltolan sanomasta voi kiteyttää siihen, mitä hän kirjoitti päiväkirjaansa helmikuussa neljä päivää sen jälkeen, kun Venäjä oli jälleen hyökännyt Ukrainaan:

”Suomalaiset eivät ole ulkopoliittisesti tyhmiä.”

Oikaisu 17.10.2022 klo 12.20: Jutussa oli aiemmin kirjalle väärä kustantaja. Korjattu kustantajaksi Tammi.