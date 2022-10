Mopoauto hajosi kahteen osaan törmäyksen voimasta: matkustajana ollut nainen kuoli ja kuljettaja loukkaantui vakavasti.

Eurassa kuolonkolarin mopoauton kanssa ajanut mies oli tapahtumahetkellä lähes 2,5 promillen humalassa ja ajoi sadan kilometrin ylinopeutta, syyttäjän haaste­hakemuksesta selviää.

Turmaa käsiteltiin tiistaina Satakunnan käräjäoikeudessa. Heinäkuussa sattuneessa henkilöauton ja mopoauton kolarissa kuoli mopoauton matkustaja ja mopoauton kuljettaja loukkaantui vakavasti.

Syytetty, henkilöauton 25-vuotias kuljettaja, ei loukkaantunut. Syyttäjä vaatii miehelle vähintään 11 vuoden vankeustuomiota muun muassa taposta ja tapon yrityksestä.

Turma sattui, kun syytetty yritti ohittaa mopoautoa Harjavallantiellä. Tapahtuma-aikaan oli valoisaa, kyseessä oli suora tieosuus ja mopoauton perässä oli varoituskolmio, syyttäjä sanoi.

”(Syytetty) on ensin pyrkinyt ohittamaan edellään ollutta mopoautoa vasemmalta ajaen keskiviivan tuntumaan, mutta luopunut ohituksesta, koska tätä vastaan on tullut toinen ajoneuvo. (Syytetty) on näin ollen ryhtynyt ohittamaan mopoautoa sen oikealta pientareen puolelta siinä kuitenkaan onnistumatta”, syyttäjä sanoo haaste­hakemuksessaan.

Miehen auton nopeus oli tapahtuma-aikaan 180 km/h alueella, missä nopeusrajoitus on 80 km/h. Mies myös kuvasi puhelimella ajoaan ja piti tupakkaa toisessa kädessään, syyttäjä sanoi.

”(Syytetty) on osunut suurella nopeudella mopoauton perään sillä seurauksella, että mopoauto on täysin turmeltunut repeämällä pääasiallisesti kahteen suurempaan osaan. (Mopoauton kuljettaja ja matkustaja) ovat lentäneet törmäyksen voimasta ulos mopoautosta ajoradalle”, haastehakemuksessa kerrotaan.

Matkustajana ollut nainen kuoli tapahtumapaikalle.

Kirjallisessa vastauksessaan oikeudelle mies myöntää törkeän rattijuopumuksen ja törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen. Hän kuitenkin kiistää syytteet taposta ja tapon yrityksestä, ja katsoo syyllistyneensä niiden sijaan törkeään kuoleman­tuottamukseen ja törkeään vammantuottamukseen.

Satakunnan käräjäoikeus antaa tuomionsa jutussa 1. marraskuuta.