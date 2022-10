Joditabletteja saadaan apteekkeihin lisää lokakuun aikana. Sosiaali- ja terveysministeriöstä myönnetään, että lääkejodiin liittyvän suosituksen päivityksestä olisi voitu viestiä paremmin jo etukäteen.

Joditabletit ovat tällä hetkellä loppu tukusta. Valmistetta saadaan apteekkeihin lisää lokakuun aikana, lääkeyhtiö Orionista kerrotaan HS:lle.

”Tiedotamme tarkemmin, kun aikataulu täsmentyy.”

Tablettien kysyntä alkoi kasvaa jo syyskuussa, ja siihen on vastattu muun muassa pakkaamalla lisää tuotteita viime viikonloppuna. Joditabletteja oli tukussa vielä viime viikolla.

Tabletit loppuivat tiistaina useasta apteekista sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tiedotti uudesta ohjeistuksesta lääkejodiin liittyen.

Päivitetyn ohjeistuksen mukaan STM kaikkia 3–40-vuotiaita suomalaisia hankkimaan apteekista kotiinsa varastoon joditabletteja.

Ainoa kyseiselle ikäryhmälle kaupan oleva lääkevalmiste on Orionin Suomessa valmistama Jodix 130 mg -tabletti. Sitä löytyy apteekeista kymmenen tabletin ja sadan tabletin pakkauskokoina.

Yliopiston Apteekista kerrottiin tiistaina HS:lle, etteivät he saaneet etukäteen tietoa uudesta suosituksesta. Etukäteistieto olisi helpottanut kysyntäpiikkiin varautumista.

Ministeriössä ei osattu täysin varautua piikkiin kysynnässä, kertoo erityisasiantuntija Elina Asola STM:stä.

”Tunnistimme, että ohjeen julkaisu saattaa johtaa hamstraamiseen, mutta samaan aikaan oli tiedossa, että joditabletteja on jo myyty tosi paljon tänä vuonna. Arvelimme, että varastoja on jo täydennetty.”

Joditablettien kysynnässä oli piikki jo keväällä. Tabletteja on myyty 4,7 miljoonaa kappaletta sen jälkeen, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksensä Ukrainaan.

”Emme osanneet odottaa, että sama toistuu taas. Huomasimme tiistain aikana, että suosituksen julkaisu on johtanut siihen, että apteekkeihin on rynnätty laajalla joukolla.”

Päivitetyn ohjeen mukaan joditabletteja suositellaan aiempaa suppeammalle joukolle, sillä yli 40-vuotiaat on nyt rajattu ohjeesta pois.

STM:n viestinnässä on kehittämistarpeita, Asola myöntää. Hän pahoittelee sitä, ettei ohjeen päivityksestä ehditty etukäteen viestiä joka puolelle, kuten apteekkeihin.

Ohjetta valmistelevassa työryhmässä oli kuitenkin mukana myös Suomen Apteekkariliitto.

”Eli yksityisapteekkien suuntaan tieto on kulkenut. He olivat tietoisia ohjeen sisällöstä ja julkaisu­ajankohdasta.”

Myös joditabletteja valmistavassa Orionissa ollaan Asolan mukaan oltu tietoisia tulevasta ohjeesta ja sen julkaisuhetkestä.

”Olisi kuitenkin pitänyt harkita tarkemmin, kenelle viestitään etukäteen.”

Ohjeen julkaisuhetki ei myöskään palvellut parhaiten sen tarkoitusta, Asola sanoo.

”Mutta milloin toisaalta olisi hyvä hetki? Näimme jo keväällä, että vanha ohje ei palvellut tarkoitusta ja aiheutti kysymyksiä. Näimme, että se oli välttämätöntä päivittää.”

Jodix-tabletteja saadaan apteekkeihin lisää lokakuun aikana, Orionista kerrotaan.

Myöskään Suomen Apteekkariliitossa ei osattu varautua päivityksen aiheuttamaan reaktioon, kertoo liiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sander.

”Apteekkariliitto on osallistunut ohjeistuksen päivittämistyöhön, ja meillä oli tiedossa, että päivitys julkistetaan tänään. Se yllätti, missä kulmassa päivitys nousi mediaan ja miten se huolestutti kansalaiset.”

Apteekkariliitto tiedottaa apteekkeja, jos he saavat STM:ltä etukäteen pyynnön tehdä niin. Nyt liitto sai tiedon ohjeistuksen lopullisesta sisällöstä viime viikolla, eikä viestinnästä ollut Sanderin mukaan silloin puhetta.

Jos STM olisi pyytänyt varautumista hyvissä ajoin, Apteekkariliitto olisi toiminut.

”Silloin olisimme ennakkoon hälyttäneet esimerkiksi muut lääkehuoltoketjun toimijat siitä, että nyt täytyy tilata isoja määriä jodeja apteekkeihin. Se oltaisiin varmaan saatu tehtyä muutamassa viikossa.”

Sander sanoo, että menettelyä ja viestintää vastaavassa tilanteessa pitää kehittää.

”Voimme ministeriön kanssa oppia tästä ja sopia jatkossa menettelyt, joiden avulla välttyisimme näiltä.”

Pian jodia saa Sanderin mukaan taas apteekeista. Hän huomauttaa, että monessa taloudessa jodia ei enää uuden ohjeistuksen myötä edes tarvita.

”Jos vanhemmilla tai isovanhemmilla on jodia, jota he eivät itse tarvitse, ja siinä on käyttöaikaa, sitä voi siirtää esimerkiksi lasten perheisiin, joissa on alle nelikymppisiä.”

Toisaalta jodi on vain yksi pieni varautumistoimi, Sander sanoo. Lääketieteen näkökulmasta sen hamstraaminen on tarpeetonta.

”Kenenkään henki tai lääkehoito ei ole vaarassa.”

Yleisesti ottaen apteekeilla on velvollisuus pitää saatavilla alueensa väestön noin kahden viikon normaalikulutusta vastaava määrä lääkkeitä.

Velvoite­varastointi­lainsäädännön alaisista lääkkeistä on varastoja Suomessa, joilla taataan, että lääkkeitä on käytössä mahdollisista saatavuushäiriöstä huolimatta.

”Se osittain suojaa lääkemarkkinaa, että niin terveydenhuollon kuin lääkehuollon toimijoilla on velvoitteita varastoida lääkkeitä. Ne ovat suojanneet meitä esimerkiksi pandemian aikana, ja olemme selvinneet hyvin lääkehuollon osalta pandemian yli”, STM:n Asola sanoo.

Lisäksi Fimea seuraa reaaliaikaisesti lääkevarastojen tasoa Suomessa.

”Saamme signaaleja, jos näyttää siltä, että jokin lääke on loppumassa.”