Kotimaa | Keksinnöt

Kaksi sairaanhoitajaa päätti lyödä rahoiksi: Nyt erikoinen pussinavaaja leviää vauhdilla kauppojen vihannesosastoilla

Yrittäjiksi ryhtyneillä kaveruksilla on ollut paljon selvitettävää, ja pieniä yllätyksiäkin on tullut yrityksen alkutaipaleella vastaan. Odottamattomin asia on ollut suuri positiivisen palautteen määrä.

Terhi Riikonen ja Minna Lehto lanseerasivat Avuxi-tuotemerkkinsä alkuvuodesta. Heidän ensimmäinen tuotteensa on levinnyt jo Satakunnan ulkopuolellekin. Satakunnan Osuuskaupan ruokakaupan kehityspäällikkö Tapio Einola on keksinnöstä innoissaan.

”No just joo.” Se oli Satakunnan Osuuskaupan ruokakaupan kehityspäällikkö Tapio Einolan ensimmäinen reaktio, kun hänelle esiteltiin idea puhelimitse. Vaikka keksintö tuntui äkkiseltään turhakkeelta, Einolan kiinnostus heräsi, ja hän kutsui soittajan esittelemään tuotettaan.