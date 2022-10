Ilmatieteen laitos kehottaa olemaan aamulla varovainen liikenteessä.

Kuuraliukkausvaroitus on varhain torstaiaamuna voimassa suuressa osassa maata.

Suuressa osassa maata on varhain aamulla voimassa varoitus kuuraliukkaudesta. Ilmatieteen laitos tiedottaa asiasta Twitterissä ja kehottaa varovaisuuteen liikenteessä.

Kuuraliukkausvaroitus on annettu suureen osaan maata. Vain osa Länsi-Suomea on varoituksen ulkopuolella. Varoitus on näillä näkymin voimassa keskiyöstä aamuyhdeksään asti torstaina.

Torstain vastaisesta yöstä ja torstaiaamusta ennakoidaan kylmiä, kertoo meteorologi Joonas Koskela Forecan sääblogissa.

Pohjoisessa lämpötila laskee pakkasen puolelle, ja maan etelä- ja keskiosissa lämpötilat liikkuvat nollan molemmilla puolilla.

Kylmä yö voi tehdä tiet aamulla liukkaiksi. Koskela kertoo, että selkeässä säässä maanpinta jäähtyy nopeasti. Silloin ilmassa oleva kosteus tiivistyy kuuraksi esimerkiksi tienpinnoille.