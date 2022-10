Tuore tutkimus: Isän stressi on yhteydessä lapsen tunneongelmiin

Tutkimuksessa selvisi, että isän stressillä erityisesti kolme kuukautta lapsen syntymän jälkeen oli voimakas yhteys lapsen tunneongelmiin kahden vuoden iässä.

Isän stressi raskausaikana ja pikkulapsivaiheessa on yhteydessä lapsen tunneongelmiin kahden vuoden iässä, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Tutkimus on julkaistu Journal of Child Psychology and Psychiatry -lehdessä ja se perustuu suomalaiseen Lapsen uni ja terveys -syntymäkohortti­tutkimukseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi tuloksista tiedotteessaan torstaina.

Tutkimuksessa 901 isää ja 939 äitiä vastasivat kysymyksiin stressistä, ahdistuksesta ja masennuksesta neljässä eri vaiheessa: raskausaikana, kolmesti lapsen syntymän jälkeen ja lapsen ollessa 24 kuukauden ikäinen.

Stressiä koskevia kysymyksiä oli viisi. Kysymyksiä olivat esimerkiksi: “Kuinka usein sinusta on tuntunut siltä, ettet pysty hallitsemaan elämässäsi tärkeinä pitämiäsi asioita?” ja ”Kuinka usein olet tuntenut varmuutta kyvystäsi hallita ongelmiasi?”

Isän stressi saattaa näkyä esimerkiksi emotionaalisena tai fyysisenä poissaolevuutena tai parisuhderiitoina.

Lapsen tunne- ja käytösongelmia koskeviin kysymyksiin vanhemmat vastasivat lapsen ollessa 2-vuotias. Lapsen sosiaalisia ja emotionaalisia ongelmia sekä kompetensseja arvioitiin BITSEA-mittarilla (The Brief Infant-Toddler Social and Emotional Assessment).

Selvisi, että isän stressillä erityisesti kolme kuukautta lapsen syntymän jälkeen oli voimakas yhteys lapsen tunneongelmiin kahden vuoden iässä. Yhteys säilyi riippumatta äidin stressistä, ahdistuksesta ja masennuksesta. Isän kokema stressi oli voimakkaammin yhteydessä lapsen tunneongelmiin kuin isän masennus tai ahdistus.

” ”Tarvitsemme lisää tutkimustietoa siitä, miksi isän stressi ja lapsen oireet ovat yhteydessä toisiinsa.”

Lisäksi tutkimuksessa huomattiin, että isien kokeman stressin määrä vaihteli kun lapsi kasvoi. Noin seitsemän prosenttia tutkimukseen osallistuneista isistä kuvasi kohonnutta stressiä raskausaikana ja synnytyksen jälkeen, mutta heidän osuutensa nousi kymmeneen prosenttiin lapsen ollessa kaksivuotias.

”Taustalla voivat vaikuttaa paluu työelämään, lapsen univaikeudet sekä mahdolliset tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmat. Tarvitsemme kuitenkin lisää tutkimustietoa siitä, miksi isän stressi ja lapsen oireet ovat yhteydessä toisiinsa”, sanoo tiedotteessa hankkeen vastuututkija, tutkimuspäällikkö Juulia Paavonen THL:stä.

THL:n tutkimuspäällikkö Olli Kiviruusu kuvailee tuloksia vanhemmille tarjottujen palveluiden näkökulmasta tärkeäksi.

”Ehkäpä isiltä olisikin parempi kysyä stressiin liittyviä kysymyksiä mielialaan liittyvien kysymysten lisäksi. Olisi hyvä tutkia, mitä tukea isät toivoisivat neuvoloista, jotta palvelut vastaisivat myös heidän tilanteeseensa mahdollisimman hyvin”, Kiviruusu sanoo tiedotteessa.

Tutkimus tehtiin yhteistyönä THL:n, King’s College Londonin, Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston ja Pirkanmaan sairaanhoito­piirin kanssa.