Pidätkö itseäsi vanhojen autojen asiantuntijana? HS:n autovisassa tunnistetaan veteraaniautoja laidasta laitaan

HS:n autovisassa muistellaan menneitä. Arvaatko mikä oli vuoden 1909 Benz -kilpa-auton huippunopeus? Oliko De Tomaso ranskalainen kulkupeli? Entä kuuluiko Eldorado-malli Cadillacin tuoteperheeseen? Nämä ja 17 muuta kiperää kysymystä selvittävät autotietosi.

HS:n autovisaan on katettu kuvakokoelma takavuosien menopeleistä. Vastausvaihtoehdot helpottavat hankalasta visasta selviytymistä. Visan vanhin auto on vuodelta 1898 ja tuorein 1970-luvun puolivälistä. Autokuvakokoelmassa on muutama tavalliselle suomalaiselle tuttu autovanhus, mutta joukkoon mahtuu myös todellisia harvinaisuuksia. Vastaa kahteenkymmeneen kiperään kysymykseen ja testaa tietosi.